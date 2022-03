Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG - Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Donnerstag eine wenig veränderte Eröffnung ab. Investoren sehen sich nach wie vor mit den marktbeherrschenden Themen wie dem Ukraine-Krieg und seinen Auswirkungen auf Rohstoffpreise und damit der Inflationsentwicklung konfrontiert.

- SMI vorbörslich: -0,09% auf 12'089,16 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): -1,29% auf 34'359 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -1,32% auf 13'923 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +0,25% auf 28'110 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - CS verliert Prozess auf den Bermudas - Rückstellungen auf dem Prüfstand Es geht um eine Summe von möglicherweise mehr als 500 Mio USD Überprüfen, ob für Q1 weitere Rückstellungen vorgenommen werden müssen vorbörsliche Indikation -1,4% - Alcon schlägt Raquel Bono zur Wahl in den Verwaltungsrat vor - VAT ersetzen Vifor Pharma im SLI - Bachem neu im SMIM - Novartis erhält US-Zulassung für Pluvicto zur Behandlung von Prostatakrebs - Comet: gewinnt Gerichtsverfahren gegen XP Power erhält vom Gericht 40 Mio USD an Schadenersatz zugesprochen XP Power kann noch Berufung gegen Urteil einlegen schlägt Edeltraud Leibrock zur Wahl in den Verwaltungsrat vor - Flughafen-Zürich-VRP Andreas Schmid tritt 2023 zurück Ehemaliger CEO Josef Felder soll 2023 neuer VRP werden - Helvetia 2021: Reingewinn 520 Mio Fr. (AWP-Konsens: 521 Mio) Geschäftsvolumen 11'222 Mio Fr. (AWP-Konsens: 11'055 Mio) Dividende 5,50 Fr. (AWP-Konsens: 5,33 Fr.; VJ 5,00 Fr.) Combined Ratio netto 94,8% (AWP-Konsens: 94,4%) Bruttoprämien 10'808 Mio Fr. (AWP-Konsens: 10'619 Mio) Eigenkapital 6'415 Mio Fr. (AWP-Konsens: 6'051 Mio) Netto-Schadenlast der Sommerunwetter von rund 126 Mio Fr. SST-Quote per 1. Januar 2022 bei über 240% (Ende Juni: 234%) vorbörsliche Indikation +1,4% - Investis 2021: Umsatz 216,0 Mio Fr. (VJ 178,7 Mio) Dividende 2,50 Fr. (VJ 2,50 Fr.) EBITDA ohne Neubewertung 53,7 Mio Fr. (VJ 45,5 Mio) Reingewinn 200,7 Mio Fr. (VJ 113,6 Mio) Reingewinn ohne Neubewertung 41,3 Mio Fr. (VJ 45,1 Mio) Erworbene Firma mit Umsatz von 2,1 Mio Fr. Weitere Steigerung der Marge im Dienstleistungssegment angestrebt 2022: Weiter hohe Nachfrage nach Wohnungen im mittleren Preissegment erwirbt Abbest-Experte Aatest AG - LM Group 2021: Nettoresultat definitiv -9,6 Mio EUR (VJ -59,3 Mio) Buchungen von und nach Ukraine und Russland sind 1% des Geschäfts Seit Mitte Januar 2022 hat sich das Geschäft sehr schnell erholt 2022: Dynamische Erholung im Reisemarkt erwartet verzichtet erneut auf konkrete Guidance - Meyer Burger 2021: Umsatz 39,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 76,8 Mio) EBITDA -72,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: -45,2 Mio) Reinergebnis -100,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: -65,5 Mio) strategischen Ziele erreicht Ukrainekrieg beschleunigtet Ausbau der erneuerbaren Energien 2022: Verwerfungen der globalen Lieferketten nicht ausgestanden dank starker Nachfrage Beschleunigung der Expansionspläne Prognose wird spätestens nach H1 angepasst - Montana Aerospace: Gestiegene Rohstoffpreise werden gut kompensiert Keine direkten Abhängigkeiten von Russland und der Ukraine - Spexis 2021: Liquide Mittel per Ende Jahr 14,4 Mio Fr. Betrieb bis ins 3. Quartal 2022 gesichert - Zur Rose 2021: EBIT -193,8 Mio Fr. (AWP-Konsens -189,3 Mio) Konzernergebnis -225,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: -205,0 Mio) EBITDA -142,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: -141,5 Mio) EBITDA adj. -128.9 Mio Fr. (AWP-Konsens: -127,1 Mio) Ausgezeichnete Startposition für E-Rezept 2022: Bereinigtes EBITDA von -75 Mio bis -95 Mio Fr. erwartet Keine Umsatzsteigerung erwartet erwartet Gewinnschwelle bei EBITDA neu per Ende 2024 peilt mittelfristig weiter EBITDA-Marge von 8% an - Calida nominiert zwei neue Mitglieder für den Verwaltungsrat - Molecular Partners veröffentlicht Daten zu Krebskandidat MP0317 in Fachjournal - Relief Therapeutics erhält Eintragungsurkunde vom US-Patentamt für RLF-100 NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Finma hält Notfallpläne von PostFinance, Raiffeisen, ZKB für nicht umsetzbar PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Arbonia: Credit Suisse Funds AG meldet Anteil von 3,02% - Cembra: Blackrock meldet Anteil von 3% - Santhera: JPMorgan senkt Anteil auf 31,662% - Swatch: Blackrock meldet Anteil von 3,05% - Wisekey: Joel Arber verringert Anteil auf 14,8% - Zur Rose: Blackrock meldet Anteil von 3,02% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Meyer Burger: Conf. Call Ergebnis 2021 (14.00 Uhr) - Helvetia: BMK 2021 (9.00 Uhr) - Investis: Conf. Call Ergebnis 2021 (10.00 Uhr) - LM Group: Conf. Call Ergebnis 2021 (10.30 Uhr) - Zur Rose: Conf. Call Ergebnis 2021 (11.00 Uhr) - Spexis: Conf. Call Ergebnis 2021 (14.30 Uhr) - GV: ABB, Givaudan Freitag: - Adval Tech: Ergebnis 2021 - Edisun Power: Ergebnis 2021 Montag: - GV: Belimo WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung (09.30 Uhr) - KOF-Event: Auswirkungen des Ukraine-Kriegs auf Schweizer Wirtschaft (Freitag) - MK BFS zu Lohnstrukturerhebung 2020, Bern (Montag) Ausland: - EU: PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe März 2022 (1. Veröffentlichung; 10.00 Uhr) - GB: PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe März 2022 (1. Veröffentlichung; 10.30 Uhr) - US: Leistungsbilanz Q4 2021 (13.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche; 13.30 Uhr) Auftragseingang langlebige Güter Februar 2022 (vorläufig; 13.30 Uhr) PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe März 2022 (1. Veröffentlichung; 14.45 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.04.2022 Übernahmeangebote: - Bank Linth LLB (durch LLB, bis 13.04. um 16.00h, Nachfrist 22.4.-5.5.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Talenthouse AG (THAG) per 29.3. (ex New Value) Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: (per 1.6.; letzter Handelstag 31.5.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Schindler Holding AG (4,00 Fr.) - Bellevue Group AG (2,70 Fr.) - Bell Food Group AG (7,00 Fr.) per 25.03: - Autoneum Holding AG (1,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0248 - USD/CHF: 0,9328 - Conf-Future: -2 BP auf 155,49% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,409% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -0,85% auf 12'100 Punkte - SLI (Mittwoch): -1,00% auf 1'917 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,89% auf 15'435 Punkte - Dax (Mittwoch): -1,31% auf 14'284 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): -1,17% auf 6'581 Punkte

