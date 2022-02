Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG - Für die Aktienmärkte zeichnet sich angesichts des anhaltenden Ukraine-Krieges ein verlustreicher Start in die neue Handelswoche ab. Am Wochenende hatte der russische Präsident Wladimir Putin mitgeteilt, die Atomstreitkräfte in erhöhte Alarmbereitschaft zu versetzen. Der Westen wiederum hat die Sanktionen gegen Russland verschärft. Sowohl der SMI als auch wichtige europäische Indizes wie Dax und Cac 40 werden entsprechend deutlich im Minus erwartet.

- SMI vorbörslich: -2,16% auf 11'728,43 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +2,51% auf 34'059 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +1,64% auf 13'695 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +0,19% auf 26'527 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Vifor-JV VFMCRP erhält Zulassungsempfehlung von CHMP für Kapruvia - Ina Invest 2021: Liegenschaftenerfolg 2,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3,2 Mio) EBIT 14,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 7,2 Mio) Gewinn 12 Mio Fr. (VJ 3,9 Mio) Immobilienportfolio 435 Mio Fr. 2022: "energischer Wachstumskurs" wird fortgeschrieben - Evolva: Carsten Däweritz bleibt doch CFO - Santhera schliesst Gentherapie-Vereinbarung mit Seal Therapeutics NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Swiss fliegt vorerst weiterhin nach Russland PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS Osram meldet Eigenanteil von 4,77%/13,73% - DKSH: FIL Limited meldet Anteil von 3,07% - Fundamenta: Raiffeisen Pensionskasse Genossenschaft senkt Anteil auf <3% - Mobilezone: Blackrock meldet Anteil von 3,02% - Sensirion: Blackrock meldet Anteil von 3,05% - Youngtimers meldet Eigenanteil von 9,1% PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Ina Invest: Conf. Call Ergebnis 2021 (09.00 Uhr) Dienstag: - Swiss Life: Ergebnis 2021 (Conf. Call 11.00 Uhr) - Arbonia: Ergebnis 2021 (Conf. Call 09.30 Uhr) - Bellevue: Ergebnis 2021 (BMK 2021 09.00 Uhr) - IVF Hartmann: Ergebnis 2021 - Feintool: Ergebnis 2021 (BMK 09.30 Uhr) - Gurit: Ergebnis 2021 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Implenia: Ergebnis 2021 (Conf. Call 08.30 Uhr) - Intershop: Ergebnis 2021 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Oerlikon: Ergebnis 2021 (BMK 09.30 Uhr) - SIG Combibloc: Ergebnis 2021 (Conf. Call 09.00 Uhr) Mittwoch: - Kühne+Nagel: Ergebnis 2021 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Autoneum: Ergebnis 2021 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Bossard: Ergebnis 2021 (BMK 08.30 Uhr) - Bucher: Ergebnis 2021 (BMK 09.00 Uhr) - Dormakaba: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.30) - Georg Fischer: Ergebnis 2021 (BMK 10.30 Uhr) - Orior: Ergebnis 2021 (Conf. Call 10.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Detailhandelsumsätze Januar (08.30 Uhr) - KOF Konjunkturbarometer Februar (09.00 Uhr) - Seco: BIP Q4 2021 (09.00 Uhr) - Einkaufsmanager-Index (PMI) Februar 2022 (Dienstag) Ausland: - US: Lagerbestände Grosshandel Januar 2022 vorab (14.30 Uhr) MNI Chicago PMI Februar 2022 (15.45 Uhr) Dallas Fed Verarbeitende Industrie Februar 2022 (16.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.03.2022 Übernahmeangebote: - Vifor (durch CSL, Angebotsfrist 02.02. bis 02.03.2022) - Bank Linth LLB (durch LLB, Angebotsfrist 14.03. bis 13.04.2022 geplant) Dekotierungen (angekündigt): - Cassiopea (per 7.3., letzter Handelstag 4.3.) - Castle Alternative: (Q2 2022 erwartet) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: per 01.03: - Basellandschaftliche Kantonalbank (35,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,0332 - USD/CHF: 0,9260 - Conf-Future: -141 BP auf 156,52% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,257% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +3,01% auf 11'987 Punkte - SLI (Freitag): +2,94% auf 1'901 Punkte - SPI (Freitag): +2,92% auf 15'154 Punkte - Dax (Freitag): +3,67% auf 14'567 Punkte - CAC 40 (Freitag): +3,55% auf 6'752 Punkte

awp-robot/sw/