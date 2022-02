Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich nach drei Verlusttagen zwar eine Stabilisierung, aber noch keine wirkliche Erholung ab. Obwohl Russland weitere Gesprächsbereitschaft im Ukraine-Konflikt signalisiert habe, dürften sich die Anleger weiterhin zurückhalten. Zudem goss ein US-Notenbank-Gouverneur James Ballard zusätzlich Öl in das Zinsfeuer. Er sagte, das Fed müsse die Zinserhöhungen wohl vorverlegen und den Leitzins schon vor dem 1. Juli um 100 Basispunkte straffen.

- SMI vorbörslich: -0,04% auf 12'021,50 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): -0,49% auf 34'566 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,00% auf 13'791 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -0,79% auf 26'865 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Straumann 2021: Umsatz 2022 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2022 Mio) Org. Umsatzwachstum 41,7% (AWP-Konsens: 41,1%; VJ -5,6%) EBIT 543 Mio Fr. (AWP-Konsens: 547 Mio) Core-EBIT 553 Mio Fr. (AWP-Konsens: 560 Mio) Reingewinn 399 Mio Fr. (AWP-Konsens: 404 Mio) Core-Reingewinn 456 Mio Fr. (AWP-Konsens: 455 Mio) Dividende 6,75 Fr. (AWP-Konsens: 6,84 Fr.; 2020: 5,75 Fr.) Q4: Organ. Umsatzwachstum 21,1% (Q3 31,6%; VJ 7,7%) 2022: Org. Umsatzwachstum im niedrigen zweistelligen Prozentbereich Profitabilität von rund 26 Prozent erwartet Planen umfangreiche Wachstumsinvestitionen Erwarten nicht, dass sich Pandemie noch stark auswirkt plant Aktiensplit im Verhältnis 1:10 Aktiensplit soll breiter Bevölkerung ermöglichen, Aktien zu kaufen VR Sebastian Burckhardt tritt nicht mehr an Nadia Tarolli Schmidt zur Wahl in den VR vorgeschlagen Vorbörsliche Indikation -0,7% CEO: Investieren in Innovation, Produktion und Digitalisierung Dividende soll steigen; Dividendenpolitik aber unverändert Aktiensplit soll Mitarbeiterbeteiligungsprogramme ermöglichen Guidance etwas vorsichtig wegen unklarem Pandemieverlauf - Temenos 2021: EPS 3,80 USD (VJ 3,43 USD) Dividende 1,00 Fr. (AWP-Konsens: 1,02 Fr.; 2020: 0,90 Fr.) Q4: Umsatz 290,0 Mio USD (AWP-Konsens: 304,2 Mio) Lizenzeinnahmen 153,4 Mio USD (VJ 141,7 Mio) EBIT adj. 128,4 Mio USD (AWP-Konsens: 134,8 Mio) EBIT-Marge adj. 44,3% (AWP-Konsens: 44,3%) EPS adj. 1,42 USD (AWP-Konsens: 1,48 USD) 2022: Erwarten Umsatzwachstum (Non-IFRS) von mindestens 10 Prozent Erwarten EBIT-Anstieg von 9 bis 11 Prozent Erwarten Wachstum Lizenzeinnahmen von 16 bis 18 Prozent Mittelfristziele bis 2025 grösstenteils bestätigt Erich Gerber als Präsident und Chief Revenue Officer ernannt Neuer Geschäftsleitungsposten für beschleunigtes Wachstum Vorbörsliche Indikation -3,9% CEO: Sehen grosse Chancen im Segment nicht-traditioneller Banken Abo-Modell von Kunden gewünscht und daher strategisch richtig - ABB liefert Truck-Bauer Paccar Ladestationen - Partners Group erhält von Kunden 8,5 Mrd Dollar für Infrastrukturprogramm - Basilea 2021: Umsatz 148,1 Mio Fr. (VJ 127,6 Mio) Operatives Ergebnis 1,2 Mio Fr. (VJ -8,2 Mio) Nettoergebnis -6,8 Mio Fr. (VJ -14,7 Mio) Operative Ausgaben 147 Mio Fr. (VJ 150,9 Mio) Liquidität per 31.12. 150,0 Mio Fr. (VJ 167,3 Mio) 2022: Umsatz zw. 106-112 Mio Fr. erwartet werden Bereiche Antiinfektiva + Onkologie voneinander trennen streben für Onkologie-Aktivitäten versch. Transaktionen an Konzentration auf Infektionen durch Bakterien und Pilze Für 2023 nachhaltige Profitabilität + positiver Cashflow erwartet Vorbörsliche Indikation +2,6% - Cosmo 2021: Gesamteinnahmen 65,1 Mio. EUR gg. Prognose von 60-64 Mio Operatives Ergebnis 7-10 Mio EUR gg. Prognose von 3-5 Mio Gewinn v.St. 20-23 Mio EUR gg. Prognose von 4-6 Mio Bardividende von 0,95 EUR pro Aktie vorgeschlagen 2022: Umsatz bei 90-100 Mio EUR und op. Ergebnis bei 20-25 Mio erwartet Vorbörsliche Indikation +4,6% - Blackstone Res. ernennt David Batstone zum CEO Blackstone Technology überträgt Batteriesparte an Blackstone Technology - SPS: Moody's bestätigt Rating mit "A3" und stabilem Ausblick - Starrag: Business-Unit-Leiter Bernhard Bringmann verlässt Unternehmen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Bühler 2021: Umsatz 2,70 Mrd. Fr. (VJ 2,70 Mrd.) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - JP: BIP Q4 +1,3% gg VQ WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Addex: The Goldman Sachs Group, Inc. meldet Anteil von 5,59% - Barry Callebaut: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,001% - Galenica: Blackrock meldet Anteil von 2,91% - Komax meldet Eigenanteil von <3%/33,33332% - Wisekey: Joel Arber meldet Anteil von 15,11% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Straumann: Conf. Call Ergebnis 2021 (10.30 Uhr) - Basilea: Conf. Call Ergebnis 2021 (16.00 Uhr) - Alcon: Ergebnis Q4 (22.30 Uhr) - Temenos: CMD (ab 14.00 Uhr, virtuell) Mittwoch: - Alcon: Conf. Call Q4 (14.00 Uhr) - Schindler: Ergebnis 2021 (Conf. Call 09.30 Uhr) - Cembra: Ergebnis 2021 (Conf. Call 10.30 Uhr) - SGKB: Ergebnis 2021 (Conf. Call 9.00 Uhr) Donnerstag: - Nestlé: Ergebnis 2021 (Conf. Call 09.00/14.00 Uhr) - Vifor: Ergebnis 2021 (Conf. Call 14.00 Uhr) - SPS: Ergebnis 2021 (BMK 10.00 Uhr) - BCV: Ergebnis 2021 (Conf. Call 15.00 Uhr) - GAM: Ergebnis 2021 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Phoenix Mecano: Ergebnis 2021 - Thurgauer KB: Ergebnis 2021 (BMK 11.00 Uhr) - Valiant: Ergebnis 2021 (Conf. Call 10.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Wohnimmobilienpreisindex Q4 2021 (Dienstag) - BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte Januar 2022 (Donnerstag) - SNB: Ergebnis Zahlungsmittelumfrage bei Unternehmen (Donnerstag) Ausland: - DE ZEW-Konjunkturerwartungen 02/22 (11.00 Uhr) - EU: Handelsbilanz 12/21 (11.00 Uhr) BIP Q4/21 (1. Veröffentlichung) - US: Erzeugerpreise 01/22 (14.30 Uhr) Empire State Index 02/22 (14.30 Uhr) Erzeugerpreise 01/22 (14.30 Uhr) API Ölbericht (22.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.02.2022 Übernahmeangebote: - Vifor (durch CSL, Angebotsfrist 02.02. bis 02.03.2022) - Bank Linth LLB (durch LLB, Angebotsfrist 14.03. bis 13.04.2022 geplant) Dekotierungen (angekündigt): - Cassiopea (per 7.3., letzter Handelstag 4.3.) - Castle Alternative: (Q2 2022 erwartet) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 1,0457 - USD/CHF: 0,9237 - Conf-Future: +6 BP auf 156,74% (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,257% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): -1,68% auf 12'026 Punkte - SLI (Montag): -1,68% auf 1'924 Punkte - SPI (Montag): -1,71% auf 15'206 Punkte - Dax (Montag): -2,02% auf 15'114 Punkte - CAC 40 (Montag): -2,27% auf 6'852 Punkte

awp-robot/sw/