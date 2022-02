Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG - Die Investoren am Schweizer Aktienmarkt dürften sich auch am Freitag weiter mit den jüngsten Inflationsdaten aus den USA beschäftigen. Bereits am Vortag hatten die gespannt erwarteten Konsumentenpreise mit einem neuen Höchststand seit 40 Jahren die Investoren verschreckt. An der Wall Street verstärkte sich der Verkaufsdruck im Handelsverlauf, nachdem James Bullard, Präsident der Notenbank von St. Louis, sagte, er befürworte eine Leitzinsanhebung um einen vollen Prozentpunkt bis Juli. In Asien folgen die Börsen denn auch den schwachen US-Vorgaben.

- SMI vorbörslich: -1,26% auf 12'158,38 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -1,47% auf 35'242 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -2,10% auf 14'186 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): Feiertag in Japan, Börse geschlossen UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche sieht Wirksamkeit von Augenmitteln Vabysmo und Susvimo bestätigt - Bell 2021: Netto-Umsatz 4,15 Mrd Fr. (VJ 4,02 Mrd) EBIT adj. 164,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 163,5 Mio) Reingewinn adj. 129,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 124,4 Mio) Dividende 7,00 Fr. (AWP-Konsens: 6,83 Fr.; 2020: 6,50 Fr.) 2022: Märkte dürften auch weiterhin volatil und unvorhersehbar bleiben Auswirkungen der Corona-Pandemie dürften abnehmen Möglich, dass gewisse Veränderungen bleiben Normalisierung positiv für Bereich Convenience - Ems-Chemie 2021: Umsatz 2254 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2212 Mio) EBITDA 696 Mio Fr. (AWP-Konsens: 691 Mio) EBIT 640 Mio Fr. (AWP-Konsens: 631 Mio) EBIT-Marge 28,4% (AWP-Konsens: 28,5%) Reingewinn 553 Mio Fr. (AWP-Konsens: 540 Mio) Dividende 21,00 Fr. (AWP-Konsens: 20,29 Fr.; 2020: 17 Fr.) Verkaufspreise mussten laufend angepasst werden Oliver Flühler ab Mai 2022 neuer Finanzchef 2022: Umsatz und EBIT leicht über Vorjahr Gehen von einer instabilen Wirtschaftslage aus vorbörsliche Indikation +0,2% - Flughafen Zürich: Passagieraufkommen Januar 898'084 (+212% gg VJ) Passagieraufkommen Januar bei 42,1% des 2019er-Niveaus - Mobimo 2021: Neubewertungserfolg 53,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 34,6 Mio) Reingewinn exkl. NB 96,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 92,2 Mio) Dividende 10 Fr. (AWP-Konsens: 10 Fr.; 2020: 10 Fr.) Leerstandsquote 4,8% (VJ 5,5%) EBIT exkl. NB 141,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 135,8 Mio) Mieterfolg 112,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 111,7 Mio) 2022: Bewegen uns in einem langfristig positiven Markt - Obseva schliesst Lizenzabkommen mit Theramex für Vermarktung von Linzagolix Abkommen mit Theramex gilt global ausserhalb USA/CKanada/Asien NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - ZKB 2021: Konzerngewinn 942 Mio Fr. (VJ 865 Mio) Geschäftserfolg 951 Mio Fr. (VJ 801 Mio) Geschäftsertrag 2544 Mio Fr. (VJ 2513 Mio) Netto-Neugeldzufluss 25,9 Mrd Fr. (VJ 22,1 Mrd) Kundenvermögen 409,2 Mrd Fr. (H1 2021: 391,8 Mrd) 2022: Erwarten trotz herausforderndem Umfeld ansprechendes Ergebnis - Xlife Sciences: Referenzkurs für SIX-Listing bei 44,71 Fr. festgelegt - Mettler-Toledo steigert im Schlussquartal 2021 Umsatz und Gewinn deutlich PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Addex: The Goldman Sachs Group, Inc. senkt Anteil auf 5,54% - Feintool meldet Eigenanteil von 0,05%/202,1%; Michael Pieper 252,5% - Kudelski: HSBC International Trustee Limited verringert Anteil auf 58,51% - Schweiter: Credit Suisse Funds AG meldet Anteil von 3,03% - Vifor: Norges Bank meldet Anteil von 2,996% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Ems-Chemie: BMK 2021 (09.00 Uhr) - Mobimo: Conf. Call Ergebnis 2021 (10.00 Uhr) - Bell: Conf. Call Ergebnis 2021 (10.30 Uhr) - Xlife Sciences: 1. Handelstag am Sparks-Segment der SIX (ab 15 Uhr) Montag: - Temenos: Ergebnis Q4/GJ 2021 (nachbörslich/Conf. Call 19.00 Uhr) Dienstag: - Alcon: Ergebnis Q4 (22.30 Uhr) - Straumann: Ergebnis 2021 (Conf. Call 10.30 Uhr) - Basilea: Ergebnis 2021 - Temenos: CMD (ab 14.00 Uhr, virtuell) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Januar 2022 (08.30 Uhr) - BFS: Produzenten- und Importpreisindex Januar 2022 (Montag) - BFS: Wohnimmobilienpreisindex Q4 2021 (Dienstag) Ausland: - US: Uni Michigan Verbrauchervertrauen Februar 2022 vorläufig (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.02.2022 Übernahmeangebote: - Vifor (durch CSL, Angebotsfrist 02.02. bis 02.03.2022) - Bank Linth LLB (durch LLB, Angebotsfrist 14.03. bis 13.04.2022 geplant) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Xlife Sciences (geplant HEUTE im neuen "Sparks"-Segment, ab 15 Uhr) Dekotierungen (angekündigt): - Cassiopea (per 7.3., letzter Handelstag 4.3.) - Castle Alternative: (Q2 2022 erwartet) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0560 - USD/CHF: 0,9285 - Conf-Future: -39 BP auf 156,96% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,287% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -0,44% auf 12'313 Punkte - SLI (Donnerstag): -0,31% auf 1'972 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,29% auf 15'573 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,05% auf 15'490 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -0,41% auf 7'102 Punkte

awp-robot/sw/