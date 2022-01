Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG: Nach der kurzen Stabilisierung zum Wochenstart dürfte der Schweizer Aktienmarkt am Dienstag wieder im Rückwärtsgang in den Handel starten. Impulse liefern aktuell lediglich die asiatischen Börsen, da die Wall Street wegen eines Feiertages am Montag geschlossen war. In Asien haben die meisten Indizes nach einem freundlichen Vormittag einen Grossteil ihrer Gewinne abgegeben oder sind gar ins Minus gedreht.

- SMI vorbörslich: -0,25% auf 12'601,62 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): xx% auf xx Punkte - Nasdaq Comp (Montag): xx% auf xx Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -0,27% auf 28'257 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Vifor: Öffentliches Kaufangebot durch CSL startet am 2. Februar Angebotspreis bestätigt bei 179,25 USD je Namenaktie - GAM 2021: Nettoverlust von ungefähr 30 Mio Fr. Operativer Verlust vor Steuern von ungefähr 10 Mio Fr. - Lindt&Sprüngli 2021: Organisches Wachstum 13,3% (AWP-Konsens: 13,3%) Umsatz 4,59 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 4,57 Mrd) Org. Wachstum Europa 13,8% (AWP-Konsens: 12,4%) Org. Wachstum Nordamerika 10,7% (AWP-Konsens: 13,9%) Org. Wachstum Rest der Welt 19,7% (AWP-Konsens: 16,4%) Trend zweistellig wachsenden Onlinegeschäfts bestätigt Bestätigt oper. Margenziel von rund 14% 2022: Operatives Margenziel von 15% erwartet Langfristige Umsatz- und Margenziele bestätigt - LUKB: Beat Hodel wird Anfang 2023 Leiter Firmenkunden & Private Banking Richtet Geschäftsleitung stärker auf Digitalisierung aus - Molecular Partners: Liquide Mittel per Ende 2021 von 133 Mio CHF erwartet erhält Meilenstein 150 Mio USD & Lizenzgebühren von 22% schliesst Lizenzvertrag mit Novartis für Corona-Kandidaten - Cembra-Generalsekretär Emanuel Hofacker verlässt das Unternehmen - Leonteq lanciert Kooperation mit Swissquote - One Swiss Bank erwartet 2021 noch höheren Verlust als im Vorjahr - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Coltene: Blackrock meldet Anteil von 3,04% - Wisekey meldet Eigenanteil von 4,81%/90,88% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Keine Termine Mittwoch: - Richemont: Umsatz Q3 - Tornos: Umsatz/Auftragseingang 2021 Donnerstag: - Belimo: Umsatz 2021 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Galenica: Umsatz 2021 - Medacta: Umsatz 2021 (Conf. Call 15.00 Uhr) - Zur Rose: Umsatz 2021 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Produzenten- und Importpreisindex Dezember 2022 (08.30 Uhr) Ausland: - DE: ZEW-Konjunkturerwartungen 01/22 (11.00 Uhr) - US: Empire State Index 01/22 (14.30 Uhr) NAHB-Index 01/22 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.1.2022 Übernahmeangebote: - Vifor (durch CSL, Angebotsfrist 02.02. bis 02.03.2022) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Xlife Sciences (geplant Q1 im neuen "Sparks"-Segment) - Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: (Q2 2022 erwartet) - Cassiopea (nach Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,0428 - USD/CHF: 0,9147 - Conf-Future: -36 BP auf 159,85% (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,023% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,86% auf 12'633 Punkte - SLI (Montag): +0,93% auf 2'025 Punkte - SPI (Montag): +0,92% auf 16'029 Punkte - Dax (Montag): +0,32% auf 15'934 Punkte - CAC 40 (Montag): +0,82% auf 7'202 Punkte

