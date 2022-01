Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG - Nach dem schwachen Wochenauftakt zeichnet sich für den Schweizer Aktienmarkt am Dienstag eine Erholungstendenz ab. Er würde damit der Wall Street folgen, die am Montag nach dem Europaschluss dank Schnäppchenjägern einen Grossteil ihrer vorübergehenden Verluste eindämmen konnte. Die Technologiebörse Nasdaq schaffte es gar knapp in den grünen Bereich.

- SMI vorbörslich: +0,83% auf 12'702,23 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): -0,45% auf 36'069 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,05% auf 14'943 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -0,90% auf 28'222 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Sika 2021: Umsatz 9,24 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 9,15 Mrd) 2021 in allen Regionen stärker gewachsen als der Markt EBIT-Marge von 15% erwartet bestätigt die strategischen Ziele 2023 vorbörsliche Indikation +2,6% - Holcim übernimmt französische PRB Group - Hersteller von Speziallösungen Nettoumsatz von 340 Mio EUR, Abschluss der Transaktion im Q2 erwartet - Alcon führt neue Kontaktlinse gegen Hornhautverkümmung in den USA ein - Roche führt Cobas Infinity Edge ein - neues offenes digitales Ökosystem - Titlis 2020/21: Betriebsertrag 38,5 Mio Fr. (VJ 38,2 Mio) Reinergebnis -5,0 Mio Fr. (VJ -19,6 Mio) Verzicht auf Dividendenausschüttung Vielversprechender Start ins neue Geschäftsjahr Verlust dank Härtefallentschädigung abgefedert - Ascom erhält europäisches Zertifikat für Digistat Care Software - Basilea schliesst Patientenrekrutierung für Phase-III-Studie Ceftobiprol ab - Dufry verlängert Konzession in der Dominikanischen Republik um 10 Jahre - Leclanché stellt LeBlock-Energiespeichersystem in USA vor NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Addex: Timothy Dyer meldet unveränderten Anteil von 10,09%; Eigenanteil 23,16% - Blackstone Res.: Christopher Brown senkt Anteil auf 29,11% - Sensirion: Blackrock meldet Anteil von 2,95% - Vifor: Blackrock meldet Anteil von 5,61% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - GV: Schaffner Mittwoch: - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Dezember 2021 (17.40 Uhr) Donnerstag: - Geberit: Umsatz 2021 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Bossard: Umsatz 2021 - Partners Group: AuM 2021 (17.45 Uhr, Conf. Call 18.15 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Ausland: - US: Weltbank, Wachstumsprognose für die globale Wirtschaft (15.30 Uhr) SONSTIGES - EFV/SNB: Eidgenossenschaft stockt Anleihen 0,50%/2032 und 0,00%/2039 auf - Nächster Eurex-Verfall: 21.1.2022 Übernahmeangebote: - Vifor (durch CSL, Angebotsstart um den 18.1. erw.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: (Q2 2022 erwartet) - Cassiopea (nach Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per 13.1.: - Schaffner (9,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,0499 - USD/CHF: 0,9259 - Conf-Future: -38 BP auf 159,63% (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,066% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): -1,57% auf 12'597 Punkte - SLI (Montag): -1,93% auf 2'014 Punkte - SPI (Montag): -1,92% auf 15'974 Punkte - Dax (Montag): -1,13% auf 15'768 Punkte - CAC 40 (Montag): -1,44% auf 7'116 Punkte

