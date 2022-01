Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt wird zum Jahresauftakt wenig verändert erwartet. Die Impulse seien dünn gesät und die Vorgaben aus Fernost fehlten, heisst es. Denn die Börsen in Japan und China bleiben zum Wochenauftakt geschlossen, und auch in London findet heute kein Handel statt. Im Laufe des Tages könnten Konjunkturzahlen aber gewisse Akzente setzen. Veröffentlicht werden in der Schweiz, in Europa und in den USA die Einkaufsmanagerindizes.

- SMI vorbörslich: +0,10% auf 12'888,22 Punkte (08.00 Uhr) - Nikkei 225 (Montag): Wegen eines Feiertags geschlossen - Dow Jones Industrial (Freitag): -0,16% auf 36'338,30 Punkte UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Zurich verkauft Altbestand von Lebensversicherungsgeschäft in Italien Nach Altbestand-Verkauf Konzentration in Italien auf andere Lösungen Erster Schritt zur Optimierung der gruppenweiten Kapitalallokation Transaktion setzt Kapital in Höhe von rund 1,2 Mrd USD frei Verkauf wird Liquidität der Gruppe um 200 Mio USD erhöhen Vorbörsliche Indikation +0,9% - AMS Osram hat Wandelanleiherückkaufprogramm über 77 Mio Euro abgeschlossen - CS schliesst Aktienrückkauf 2021 ab 25 Mio Aktien zu Durchschnittspreis von 12,165 Fr. zurückgekauft - Nestlé schliesst Aktienrückkauf plangemäss ab - Startet 2022 neues Programm - Julius Bär verkauft Wergen & Partner an Management Transaktion soll im Q1 2022 abgeschlossen werden - Achiko: Adam O'Keeffe zum Finanzvorstand ad interim ernannt Vorstandsmitglied Christophe Laurent tritt im 2022 in Ruhestand schliesst Finanzierung über 4,85 Mio Franken ab - Burkhalter Gruppe vollzieht Wechsel an der Spitze - Syfrig bleibt im VR - Flughafen Zürich-CEO rechnet auch für 2021 mit einem Verlust (Blick) - Nebag mit innerem Wert über Vorjahr - Relief kündigt ausserordentliche GV für 28. Januar an Michelle Lock für Zuwahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Addex: The Goldman Sachs Group, Inc. meldet Anteil von 6,1% - Cosmo: UBS Fund Management (Switzerland) AG meldet Anteil von 3,01% - Evolva: Marc Cattelani meldet Anteil von 63,96%; Evolva Holding SA 3,65% - Molecular Partners: Swisscanto Fondsleitung AG meldet Anteil von 3,0185% - Temenos: Blackrock meldet Anteil von 4,93% - U-blox: Blackrock meldet Anteil von 3,02% - Wisekey: Joel Arber meldet Anteil von 14,55% - Zur Rose: Blackrock meldet Anteil von 2,68% PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Keine Termine Dienstag: - Jungfraubahn: Frequenzen 2021 Mittwoch: - Keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Einkaufsmanager-Index (PMI) Dezember 2021 (09.30 Uhr) - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Dezember 2021 (Dienstag) Ausland: - DE: PMI Verarbeitendes Gewerbe Dezember 2021 (9.55 Uhr) - EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe Dezember 2021 (10.00 Uhr) - US: PMI Verarbeitendes Gewerbe Dezember 2021 (15.45 Uhr) Bauinvestitionen November 2021 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.1.2022 Übernahmeangebote: - Vifor (durch CSL, Angebotsstart um den 18.1. erw.) Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: (Q2 2022 erwartet) - Cassiopea (nach Übernahme geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: per 4.1.: - Barry Callebaut (28,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,0369 - USD/CHF: 0,9138 - Conf-Future: -11 BP auf 161,70% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,127% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -0,39% auf 12'876 Punkte - SLI (Donnerstag): -0,37% auf 2'069 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,37% auf 16'445 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,21% auf 15'885 Punkte

