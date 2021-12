Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG - Der SMI wird am letzten Handelstag dank positiver Vorgaben aus den USA fester erwartet. Sogar ein Angriff auf die 13'000 Punkte-Marke ist laut Händlern möglich. allerdings dürften die Umsätze dünn sein und damit seien auch grössere Kursausschläge nicht auszuschliessen. Die Stimmung sei trotz Omikron grundsätzlich positiv und die Anleger seien zuversichtlich, dass die konjunkturelle Erholung weitergeht und blickten bereits weit ins kommende Jahr hinein. - SMI vorbörslich: +0,07% auf 12'935,24 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +0,25% auf 36'489 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -0,10% auf 15'766 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -0,40% auf 28'792 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Credit Suisse prüft Quarantäne-Verstösse von Horta-Osório - Cosmo ernennt mit Hazel Winchester neue Head of Investor Relations - Polyphor schliesst Fusion mit EnBiotix ab und wird in Spexis umbenannt - Relief-Partner NRx beantragt in USA Status Therapiedurchbruch für Aviptadil - Wisekey bestätigt Umsatzerwartung von 20 Mio USD für 2021 NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Cembra: Blackrock meldet Anteil von 4,99% - Nestlé: Blackrock meldet Anteil von 4,998% - Sensirion: Blackrock meldet Anteil von 3,06% - Spice Private: Multiconcept Fund Management S.A. senkt Anteil leicht auf 3,32% - UBS meldet Eigenanteil von 8,77%/4,99% PRESSE DONNERSTAG - keine relevanten Nachrichten ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Keine Termine Freitag (31.12.): - Keine Termine - SIX geschlossen Montag (3.1.): - Keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF Konjunkturbarometer Dezember (09.00 Uhr) - SNB: Volumen Devisenmarktinterventionen Q3 (Freitag) - Einkaufsmanager-Index (PMI) Dezember 2021 (Montag) Ausland: - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) (14.30 Uhr) MNI Chicago PMI 12/21 (15.45 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.1.2022 Übernahmeangebote: - Vifor (durch CSL, Angebotstart um den 18.1. erw.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: (Q2 2022 erwartet) - Cassiopea (nach Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per 4.1.22.: - Barry Callebaut (28,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - Conf-Future: -39 BP auf 161,81% (Mittwoch) - EUR/CHF: 1,0377 - USD/CHF: 0,9170 - SNB: Kassazinssatz -0,159% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -0,34% auf 12'927 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,25% auf 2'077 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,28% auf 16'506 Punkte - Dax (Mittwoch): -0,70% auf 15'852 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): -0,27% auf 7'162 Punkte

awp-robot/sw/cf