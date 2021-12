Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG - Die Schweizer Aktienbörse wird zum Wochenschluss schwächer erwartet. Nach den starken Gewinnen vom Vortag rechnen Händler vor dem Wochenende mit Gewinnmitnahmen. Die Euphorie, ausgelöst durch die US-Notenbank, sei wieder einer gewissen Ernüchterung gewichen. Dabei könnte der Hexensabbat an der Eurex den Trend noch verstärken, heisst es weiter. - SMI vorbörslich: -0,62% auf 12'712,02 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -0,08% auf 35'898 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -2,47% auf 15'180 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -1,79% auf 28'546 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche erhält CE-Kennzeichnung für Speichelproben-Test Cobas SARS-CoV-2 - Addex erhält 10,0 Millionen Dollar aus Eigenkapitalfinanzierung - Bâloise Holding: Veränderungen im Verwaltungsrat - Basilea: FDA-Genehmigung für Investigational New Drug-Antrags für BAL0891 - Cicor: Kapitalerhöhung max. 1,33 Mio möglich - Ausgabe Pflichtwandelanleihe - Cosmo und Cassiopea veröffentlichen Abwicklung des öffentl. Umtauschangebots - Hochdorf: verkauft Areal an Gemeinde für 60,2 Mio Fr. Nettoverkaufserlös 2021 von 260 bis 300 Mio am oberen Ende erwartet erwartet neu EBIT in Höhe von 7 bis 12 Mio Fr. - Obseva: CHMP äussert sich positiv zu Linzagolix - Plazza: Operative Geschäftsentwicklung 2021 bestätigt Erwartungen erwartet 2021 Neubewertungserfolg von mehr als 70 Mio Fr - Stadler liefert 4 Doppelstocktriebzüge in die Slowakei - VAT: Schaffen 600 neue Arbeitsplätze weltweit Gesamtinvestitionen für neues Zentrum in der Schweiz sind 40 Mio Fr. Gesamtinvestitionen 2022 bis 2024 bei rund 160 Mio Fr. Investitionen sind durch den "starken" Cashflow gedeckt wird bis 2024 in Haag und Penang investieren - Youngtimers-VR stimmt Übernahme von Garage Italia Finance zu NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Basilea: UBS Group AG meldet Anteil von 9,38%/1,78% - Credit Suisse meldet Eigenanteil von 3,02%/4,42% - Spice Private: Gruppe um Bonchristiano/Lambranho steigert Anteil auf 71,91% - Temenos: Blackrock meldet Anteil von 4,99% - VT5: Point Break Capital Management LLC meldet Anteil von 11,33% - Zur Rose: American Century Investment Management, Inc meldet Anteil von 2,99% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - keine Termine Montag: - keine Termine Dienstag: - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB: Direktinvestitionen 2020 (09:00) - BFS: Baupreisindex im Oktober 2021 (Montag) - EZV: Aussenhandel/Uhrenexporte November 2021 (Dienstag) - KOF Consensus Forecast (Dienstag) - SNB:Zahlungsbilanz Q3 (Dienstag) Ausland: - DEU: Bundesbank, halbjährliche gesamtwirtschaftliche Prognose Deutschland - DEU: ifo-Geschäftsklima 12/21 (10.00 Uhr) - EUR: Verbraucherpreise 11/21 (endgültig, 11.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: HEUTE Übernahmeangebote: - Cassiopea (durch Cosmo; Abwicklung per HEUTE geplant) - Vifor (durch CSL, Beginn Angebot um den 18.1. erwartet) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: (Q2 2022 erwartet) - Cassiopea (nach Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 1,0412 - USD/CHF: 0,9188 - Conf-Future: -21 BP auf 163,54% (Donerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,26% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +2,07% auf 12'791 Punkte - SLI (Donnerstag): +1,62% auf 2'050 Punkte - SPI (Donnerstag): +1,71% auf 16'274 Punkte - Dax (Donnerstag): +1,03% auf 15'636 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +1,12% auf 7'005 Punkte

awp-robot/sw/kw