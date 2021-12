Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag im vorbörslichen Geschäft leicht höher. Die Avancen sind allerdings mehrheitlich bescheiden und die Konsolidierung auf hohem Niveau könnte sich vorerst fortsetzen. - SMI vorbörslich: +0,14% auf 12'569,19 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): -0,89% auf 35'651 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): -1,39% auf 15'413 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -0,73% auf 28'433 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Vifor: CSL bietet 179,25 USD je Aktie Offerte bewertet Firma mit 11,7 Mrd USD Abschluss der Transaktion voraussichtlich Mitte 2022 erwartet VR empfiehlt Annahme der Offerte Grossaktionär Patinex hat versprochen, seine Anteile anzudienen vorbörsliche Indikation +15,6% - Novartis kündigt an Fachkongress CAR-T-Therapie der nächsten Generation an - Novartis und Molecular Partners arbeiten an neuen Krebstherapien - Sika eröffnet Technologiezentrum und Werk im westindischen Pune - Flughafen Zürich: Passagieraufkommen November 1'117'070 (+356% gg VJ) Passagieraufkommen November bei 50,1% des 2019er-Niveaus Prognosen zu Weihnachtsferien wegen Pandemie nicht möglich erwartet für 2021 weiterhin rund 10 Mio Passagiere - MCH Group verschiebt Swissbau-Messe vom Januar auf Mai 2022 - Romande Energie verlässt das Gemeinschaftsunternehmen "Enersuisse" - Spice werden mehr Titel zum Rückkauf angeboten als geplant (HEADLINE) NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - GB: Arbeitslosenquote Okt 4,2% (Prognose 4,2) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - New Value: Roman Scharf meldet Anteil von 8,65% - Sensirion: Blackrock meldet Anteil von 2,98% - Temenos: Blackrock meldet Anteil von 5,09% - U-blox: Blackrock meldet Anteil von 3,02% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - keine Termine Mittwoch: - Roche: Update following ASH 2021 - Molecular Partners: Oncology R&D Day - Santhera: aoGV (10.30 Uhr; Kapitalerhöhung) - VT5 Acquisition Company AG: Börsengang an SIX Donnerstag: - Straumann: Capital Markets Day (08.30 - 16.00 Uhr, online) - Perrot Duval: Ergebnis H1 (7.00 Uhr) - Cicor: ao GV WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Produzenten- und Importpreisindex November 2021 (8.30 Uhr) - KOF: Winterprognose 2021 (Donnerstag) - SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung (Donnerstag) Ausland: - DEU: Ifo-Konjunkturprognose 2021, 2022 und 2023 (10.00 Uhr) - DEU: IWH-Konjunkturprognose (12.00 Uhr) - EUR: Industrieproduktion 10/21 (11.00 Uhr) - USA: Erzeugerpreise 11/21 (14.30 Uhr) - USA: API-Ölbericht (Woche; 22.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.12.2021 Übernahmeangebote: - Cassiopea (durch Cosmo; Abwicklung per 17.12. geplant) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - VT5 (IPO für 15.12. geplant) Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: (Q2 2022 erwartet) - Cassiopea (nach Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.13 Uhr) - EUR/CHF: 1,0410 - USD/CHF: 0,9232 - Conf-Future: +14 BP auf 164,49% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,309% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): -0,45% auf 12'551 Punkte - SLI (Montag): -0,38% auf 2'021 Punkte - SPI (Montag): -0,42% auf 16'026 Punkte - Dax (Montag): -0,01% auf 15'622 Punkte - CAC 40 (Montag): -0,70% auf 6'943 Punkte

awp-robot/sw/ra