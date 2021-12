Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Mittwoch zum Start in den letzten Monat des Jahres 2021 einen Stabilisierungsversuch unternehmen. Damit würde er vor allem den Vorgaben aus Asien folgen, wo sich die Märkte zur Wochenmitte etwas erholten vom jüngsten Ausverkauf. In den USA waren die Indizes am Dienstag im Zuge der erneut aufgeflammten Omikron-Sorgen und nach Aussagen des Fed-Chefs hingegen auf Talfahrt gegangen.

- SMI vorbörslich: +0,41% auf 12'209,10 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -1,86% auf 34'484 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -1,55% auf 15'538 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +0,41% auf 27'936 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche schliesst Kaufvertrag mit langjährigem Partner TIB Molbiol ab - UBS: Sarah Youngwood folgt Kirt Gardner als Group Chief Financial Officer Sarah Youngwood kommt von JPMorgan und beginnt Anfang März/Mai - BEKB startet mit digitalem Marktplatz - Partnerschaft mit daura AG - EPH European Property steigert durch Zukäufe in neun Monaten Miete-innahmen - Clariant hebt Preise auf gewissen Produkten in der EMEA-Region stark an - Cicor schliesst Übernahme von Axis Electronics Ltd. ab - Emmi-CEO erwartet auch im 2022 starken Preisdruck (Inti FuW) - GLKB: Anleihe über 40 Mio Fr. wird in 2 Millionen Namenaktien gewandelt - Leonteq baut seinen digitalen Marktplatz LynQs aus - PolyPeptide ernennt Neil Thompson zum Sales & Marketing-Chef NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Galenica: Blackrock meldet Anteil von 2,98% - Inficon: Credit Suisse Funds AG meldet Anteil von 3% - Valartis: Beat Kähli vergrössert Anteil auf 15,11876% - UBS steigert Eigenanteil leicht auf 8,45%/5,1% PRESSE MITTWOCH - Keine relevanten Nachrichten AANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Keine Termine Donnerstag: - Also: Capital Markets Day (virtuell, 14.00-16.30 Uhr) - Glencore: Investorentag (ab 15.00 Uhr) - Novartis: R&D Day 2021 (14.00 - 19.00 Uhr) Freitag: - Keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise November 2021 (08:30) - Einkaufsmanager-Index (PMI) November 2021 (09:30) - BFS: Detailhandelsumsätze Oktober 2021 (Donnerstag) Ausland: - EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/21 (2. Veröffentlichung) (10:00) OECD Economic Outlook (11:00) - US: ADP Beschäftigungsänderung 11/21 (14:15) Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/21 (endgültig) (15:45) Bauinvestitionen 10/21 (16:00) ISM Verarbeitendes Gewerbe 11/21 (16:00) EIA Ölbericht (Woche) (16:30) FED Beige Book (20:00) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.12.2021 Übernahmeangebote: - Cassiopea (durch Cosmo; Nachfrist 19.11.-2.12.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: (Q2 2022 erwartet) - Cassiopea (nach Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per 9.12.21 - Datacolor (35,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,0425 - USD/CHF: 0,9198 - Conf-Future: +18 BP auf 165,74% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,234% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -0,50% auf 12'160 Punkte - SLI (Dienstag): -0,45% auf 1'962 Punkte - SPI (Dienstag): -0,64% auf 15'533 Punkte - Dax (Dienstag): -1,18% auf 15'100 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -0,81% auf 6'721 Punkte

