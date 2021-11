Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG Nach dem Konsolidierungskurs der vergangenen Tage zeichnet sich für den Schweizer Aktienmarkt zur Wochenmitte eine gewisse Stabilisierung ab. Damit würde er der US-Vorgabe folgen. Dort hatten sich die Märke am Dienstag ebenfalls etwas erholt, wobei allerdings Technologiewerte erneut unter den steigenden Renditen der US-Staatsanleihen litten. In Asien tendieren die Märkten am Mittwochmorgen eher uneinheitlich.

- SMI vorbörslich: +0,25% auf 12'397,14 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +0,55% auf 35'814 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -0,50% auf 15'775 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -1,58% auf 29'303 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Clariant will Lachgas-Katalysator gratis abgeben - Relief: US-Partner erhält keine Breaktthrough Designation für Aviptadil Strategische Zusammenarbeit mit InveniAI Sign ein - Santhera beantragt ordentliche Kapitalerhöhung um 20 Mio CHF wird im Jahr 2022 zusätzliche Finanzierungen benötigen - Achiko sieht Fortschritte mit eigenem Covid-19-Schnelltest - Pierer übernimmt US-Velohersteller Felt Bicycles - Wisekey schliesst strategische Vereinbarung zur Lancierung von NFT NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Also: Credit Suisse Funds AG meldet Anteil von 3,1% - Montana Aerospace: Montana Tech Components AG senkt Anteil leicht auf 68,83% - Valora: Credit Suisse Funds AG verringert Anteil auf 2,99% PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Inficon: Technology Day (10.00 - 15.00 Uhr) - New Value: ao GV (Änderung Firmennamen und Geschäftszweck) Donnerstag: - Carlo Gavazzi: Ergebnis H1 - Swiss Life: Investor Day (ab 13.00 Uhr) - Calida: Capital Markets Day (ab 14.00 Uhr) Freitag: - Dottikon ES: Ergebnis H1 - Roche: aoGV zu Aktiendeal mit Novartis (10.30 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - CS-CFA Index November (10.00 Uhr) - BIP Q3 2021 (Freitag) - Beschäftigungsbarometer Q3 (Freitag) - Parahotellerie im 3. Quartal 2021 (Freitag) Ausland: - DE: Ifo-Geschäftsklima 11/21 (10.00 Uhr) - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche, 14.30 Uhr) Lagerbestände Grosshandel 10/21 (vorab, 14.30 Uhr) BIP Q3/21 (2. Veröffentlichung, 14.30 Uhr) Privater Konsum Q3/21 (2. Veröffentlichung, 14.30 Uhr) Auftragseingang langlebige Güter 10/21 (vorab, 14.30 Uhr) Konsumentenausgaben 10/21 (16.00 Uhr) Private Einkommen 10/21 (16.00 Uhr) Uni Michigan Verbrauchervertrauen 11/21 (16.00 Uhr) Verkauf neuer Häuser 10/21 (16.00 Uhr) EIA Ölbericht (Woche, 16.30 Uhr) FOMC Sitzungsprotokoll 3.11.21 (20.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.12.2021 Übernahmeangebote: - Cassiopea (durch Cosmo; Nachfrist 19.11.-2.12.) Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: (Q2 2022 erwartet) - Cassiopea (nach Übernahme geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,0493 - USD/CHF: 0,9331 - Conf-Future: -98 BP auf 164,41% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,152% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -1,15% auf 12'367 Punkte - SLI (Dienstag): -1,39% auf 1'995 Punkte - SPI (Dienstag): -1,38% auf 15'817 Punkte - Dax (Dienstag): -1,11% auf 15'937 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -0,85% auf 7'045 Punkte

