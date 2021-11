Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt wird zur Wochenmitte gemäss den vorbörslichen Signalen praktisch unverändert eröffnen. Nach dem SMI-Rekord vom Vortag sei die Luft etwas draussen, meinen Händler.

- SMI vorbörslich: -0,03% auf 12'554,10 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +0,15% auf 36'142 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +0,76% auf 15'974 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,40% auf 29'688 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche beendet Partnerschaft mit Atea für Corona-Pille - Aevis 9 Mte: Umsatz 620,0 Mio Fr. (VJ 509,9 Mio) 2021: Sehen davon ab, Umsatz- oder Margenziele zu veröffentlichen bekräftigt Absicht, für 2021 eine Dividende zu entrichten - Aryzta Q1: Umsatz klettert auf 424,9 Mio EUR Organisches Wachstum aus weitergeführtem Geschäft von 9,8% bestätigt 2021/22-Ziel - Mittleres einstelliges org. Wachstum erwartet - Datacolor 2020/21: Dividende 35 Fr. je Aktie (VJ 7 Fr.) vorgeschlagen 2021/22: Rechnen erneut mit guter Umsatz- und Ertragsdynamik - Klingelnberg H1: EBIT -40,0 Mio EUR (VJ -10,6 Mio) Reinverlust 42,9 Mio EUR (VJ 10,9 Mio) Umsatz 55,1 Mio EUR (VJ 61,7 Mio) Flutschäden durch Unwetter in Deutschland bei 55 bis 65 Mio EUR CS stellt Überbrückungsfinanzierung von 20 Mio EUR Sehr Zuversichtlich für Rückkehr in Gewinnonze 2022/23 - Cosmo erhält Zulassung für GI Genius in Kanada - Cosmo-Aktionäre machen Weg für Cassiopea-Übernahme frei - Kudelski-Tochter Nagra gewinnt US-TV-Anbieter IPVconnect als Kunden - Mobilezone kauft Aktien von bis zu 1,74% des Aktienkapitals zurück - Montana Aerospace platziert neue Aktien über gut 150 Mio Fr. bei Investor - Santhera und ReveraGen melden erfolgreiches FDA-Meeting für Vamorolone - Stadler liefert drei Diesel-Loks nach Kalifornien aus - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Glencore: Evolution Mining übernimmt Ernest Henry Mining - On Holding hebt Verkaufssperre für Klasse A-Aktien vorzeitig auf PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Credit Suisse: Qatar Investment Authority senkt Anteil leicht auf 5,026% - Medmix: FIL Limited meldet Anteil von 4,9% PRESSE MITTWOCH - Keine relevanten Nachrichten - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Klingelnberg: Conf. Call H1 (11.00 Uhr) - GV: Aryzta Donnerstag: - Holcim: Capital Markets Day (ab 14.00 Uhr) - Zurich Insurance: Investor Day (ab 14.00 Uhr) - Freitag: - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - EZV: Aussenhandel/Uhrenexporte Oktober 2021 (Donnerstag) - BFS: Produktions-, Auftrags-, Umsatzstatistik sekundärer Sektor Q3 Ausland: - EU: Verbraucherpreise 10/21 (endgültig) (11:00) - US: Baubeginne- und genehmigungen 10/21 (14:30) EIA Ölbericht (Woche) (16:30) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.11.2021 Übernahmeangebote: - Cassiopea (durch Cosmo; Nachfrist 19.11.-2.12.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: (Q2 2022 erwartet) - Cassiopea (nach Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,0530 - USD/CHF: 0,9315 - Conf-Future: -48 BP auf 163,91% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,096% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +0,32% auf 12'557 Punkte - SLI (Dienstag): +0,17% auf 2'038 Punkte - SPI (Dienstag): +0,17% auf 16'163 Punkte - Dax (Dienstag): +0,61% auf 16'248 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +0,34% auf 7'153 Punkte

