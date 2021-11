Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG - Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Donnerstag gemäss den vorbörslichen Kursen eine tendenziell leicht schwächere Eröffnung ab. Für die zurückhaltende Stimmung sind am Berichtstag die neuesten Inflationsdaten aus den USA vom Vortag verantwortlich, wie es in Marktkreisen heisst. Im Fokus stehen dürfte Sika nach Bekanntgabe einer Milliarden-Akquisition.

- SMI vorbörslich: +0,06% auf 12'408,37 Punkte (08.15 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): -0,66% auf 36'080 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -1,66% auf 15'623 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +0,59% auf 29'278 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Sika kauft Bauchemie-Unternehmen MBCC Group für Unternehmenwert von 5,5 Mrd Fr MBCC ist Bauchemie-Unternehmen mit Umsatz von rund 2,9 Mrd Fr. Deutlich positiver Effekt auf Ertrag pro Aktie ab 1. Jahr nach Closing Closing voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2022 Überzeugt, dass alle erforderlichen Genehmigungen erteilt werden Transaktion ist "hochkomplementär" Jährliche Synergien von 160 - 180 Fr. Millionen Kaufpreis entspricht 11,5x EV zu erwartetem Pro-forma-EBITDA 2022 Finanzierung der Transaktion erfolgt über einen Überbrückungskredit MBCC hat Hauptsitz in Mannheim - Rund 7500 Mitarbeitende insgesamt Das gemeinsame Unternehmen erwartet 2023 Umsatz von über 13 Mrd Fr. will starkes Investment-Grade-Rating aufrechterhalten vorbörsliche Indikation +4,8% - Zurich 9Mte: Bruttoprämien P&C 31'152 Mio USD (AWP-Konsens: 31'171 Mio) Bruttoprämien Farmers 18'225 Mio USD (AWP-Konsens: 17'301 Mio) APE Life 2753 Mio USD (AWP-Konsens: 2823 Mio) SST-Quote aktuell bei rund 203% (H1 2021: 206%) Katastrophenschäden bei Combined Ratio 3-4 Punkte über Durchschnitt Zuversicht, dass die Ziele für 2022 erreicht werden vorbörsliche Indikation +0,3% - Bucher-Sparte Municipal stoppt Produktion vorsorglich Kein materieller Einfluss auf das Geschäftsergebnis 2021 erw. - Cicor übernimmt britische Axis Electronics Wird Umsatz auf Jahresbasis um ca. 15% erhöhen Übernahme wird EBITDA ab 2022 erhöhen Abschluss der Axis-Übernahme voraussichtlich 2021 übernimmt alle 180 Mitarbeiter in Bedford - Flughafen Zürich: Passagieraufkommen Oktober 1'613'866 (+244,4gg VJ) Passagieraufkommen Oktober bei 56,2% des 2019er-Niveaus Schrieben im Q3 Gewinn; Gesamtjahr aber mit Verlust Liquidität liegt derzeit bei über 500 Mio Fr. 2021: Passagiervolumen von rund 10 Mio Investitionen werden tiefer ausfallen als angekündigt - Varia US Properties Q3: Effektiver Bruttoertrag 30,0 Mio USD (VJ 27,6 Mio) Nettobetriebsergebnis 15,0 Mio USD (VJ 13,4 Mio) Mieteinnahmen 26,7 Mio USD (VJ 24,9 Mio) Properties: Sind vors. optimistisch für starkes Q4 Wollen zwei Akquisitionen vor Ende Jahr abschliessen - Asmallworld verlegt Hauptsitz in die Zürcher Innenstadt - Bachem beginnt mit Ausbau der Produktion am Standort Bubendorf - Medartis-CEO bestätigt Guidance und überarbeitet China-Strategie ( - Relief Therapeutics will Corona-Kandidaten RLF-100 weiterentwickeln - SHL schliesst Abkommen mit ChristianCare für SmartHeart NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - Schweiz: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS: Bestinver Gestion meldet Anteil von 3,09% - Basilea: JPMorgan Chase meldet Anteil von 3,098% - Mobilezone: Blackrock meldet Anteil auf 3,1% - Schlatter: Metall Zug (Fam. Buhofer) meldet Anteil von 13,6% - Swiss Re: Blackrock meldet Anteil von 5,03% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Sika: MK zu Übernahme der MBCC Group (10.00 Uhr) - Zurich Insurance: Conf Call Update 9Mte (13.00 Uhr) Freitag: - Richemont: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.30 Uhr) - LM Group: Ergebnis Q3 Montag: - Sonova: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.30/13.00 Uhr) - Allreal: Investorentag - Comet: Virtual Capital Markets Day (09.30 - 12.00 Uhr) - Dormakaba: Capital Markets Day WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Produzenten- und Importpreisindex Oktober 2021 (Freitag) Ausland: EUR: Herbst-Wirtschaftsprognose der EU-Kommission (11.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.11.2021 Übernahmeangebote: - Cassiopea (durch Cosmo; angekündigt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: (Q2 2022 erwartet) - Cassiopea (nach Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Hiag (Bezugsfrist 4. bis 12. November) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 1,0545 - USD/CHF: 0,9186 - Conf-Future: -58 BP auf 164,98% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,184% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +0,27% auf 12'401 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,06% auf 2'008 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,09% auf 15'998 Punkte - Dax (Mittwoch): +0,17% auf 16'068 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +0,03% auf 7'045 Punkte

awp-robot/sw/uh