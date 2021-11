Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG - Positive Vorgaben aus den USA und Japan sprechen für einen freundlichen Start am Schweizer Aktienmarkt. In den USA haben die Beteiligungspapiere neue Rekorde geschrieben und in Japan legten die Kurse nach dem Sieg der Liberaldemokraten kräftig zu. Für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends spricht laut Händlern auch, dass zu Beginn eines neuen Monats frisches Geld in den Markt fliesst, das angelegt werden soll. - SMI vorbörslich: +0,26% auf 12'140,00 Punkte (08.02 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +0,25% auf 35'820 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +0,33% auf 15'498 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +2,61% auf 29'647 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - CS führt am 4. November Investoren-Tag in London durch - Novartis: US-Behörde FDA bewilligt Leukämie-Medikament Scemblix (Asciminib) - Fitch erhöht Rating für Zurich auf AA von AA-, Ausblick stabil - GLKB 9 Mte: Reingewinn 17,8 Mio Fr. (VJ 18,9 Mio) Geschäftserfolg 21,0 Mio Fr. (VJ 22,1 Mio) Betriebsertrag 65,4 Mio Fr. (VJ 60,3 Mio) - Implenia: Eigenkapital soll 2022 um mindestens 80 Mio Fr. verbessert werden Fortschritte in der Umsetzung der Vision und Strategie bestätigt EBIT-Guidance für 2021 bestätigt positiven Outlook evaluiert Option für Refinanzierung der Wandelanleihe/2022 - Allreal: Vorzeitige Vertragsverlängerung mit Grossmieter für das Richti-Areal - DKSH übernimmt Mehrheit an chinesischer Firma Right Base Chemicals Gekaufte Firma hat 60 Mitarbeiter und stärkt Spezialitchemie-Geschäft Gekaufte Firma erzielt Jahresumsatz von rund 25 Mio Fr. - Idorsia bringt Cenerimod in Phase-III-Studie - Kudelski-Tochter Nagra geht Partnerschaft mit Bowling Federation ein - Obseva-Finanzchef tritt per 5. Januar 2022 zurück - SHL Telemedicine erhält Grossauftrag von AOK Rheinland-Pfalz/Saarland - U-Blox und Softbank-Tochter Ales bauen globale GNSS-Infrastruktur auf NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: DE: Einzelhandelsumsatz real September -2,5% GG Vormonat Einzelhandelsumsatz real September -0,9% GG Vorjahr (PROGNOSE +1,8) Einzelhandelsumsatz nominal September +1,4% GG Vorjahr Einzelhandelsumsatz nominal September -2,3% GG Vormonat WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Leonteq: Credit Suisse Funds senkt Anteil auf <3% - Skan meldet nach Börsengang verschiedene Beteiligungsmeldungen PRESSE MONTAG - Julius-Bär-CEO: Sehen uns nicht als Übernahmekandidaten (Finews) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Keine Termine Dienstag: - Adecco: Ergebnis Q3 (Conf. Call 10.00 Uhr) - AMS Osram: Ergebnis Q3 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Burckhardt: Ergebnis H1 2021/22 (Conf. Call 14.30 Uhr) - Phoenix Mecano: Ergebnis Q3 - Aluflexpack: Umsatz Q3 (17.45 Uhr) Mittwoch: - Geberit: Ergebnis 9 Mte (Conf. Call 09.00 Uhr) - Oerlikon: Ergebnis Q3 (Conf. Call 10.30 Uhr) - Vontobel: Update Q3 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF Beschäftigungsindikator Q4 809.00 Uhr) Einkaufsmanager-Index (PMI) Oktober 2021 (09.30 Uhr) Ausland: - US: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe (14.45 Uhr) ISM Verarbeitendes Gewerbe (15.00 Uhr) Bauinvestitionen (15.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.11.2021 Übernahmeangebote: - Cassiopea (durch Cosmo; angekündigt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Chronext (verschoben) Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: (Q2 2022 erwartet) - Cassiopea (nach Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0590 - USD/CHF: 0,9166 - Conf-Future: -77 BP auf 162,99% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,046% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -0,37% auf 12'108 Punkte - SLI (Freitag): -0,49% auf 1'965 Punkte - SPI (Freitag): -0,35% auf 15'613 Punkte - Dax (Freitag): -0,05% auf 15'689 Punkte - CAC 40 (Freitag): +0,38% auf 6'830 Punkte

awp-robot/sw/kw