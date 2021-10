Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG: Der Schweizer Aktienmarkt wird am Dienstag etwas fester erwartet. Kursgewinne an der US-Technologiebörse Nasdaq und in Fernost tragen laut Händlern zu einer Stimmungsaufhellung bei. Ob sich dies über den Tag halten kann, dürfte auch davon abhängen, ob Anschlusskäufe einsetzen. Dies dürfte auch vom Verlauf der Bilanzsaison mitbestimmt werden.

- SMI vorbörslich: +0,21% auf 11'992,95 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): -0,10% auf 35'259 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,84% auf 15'022 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,63% auf 29'210 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Sonova: Geplante Übernahme Sennheiser Division bis Ende GJ 21/22 abgeschlossen Leichte Verschiebung im Zshg. mit Migration der IT Systeme etc. - Bachem platziert 750'000 Aktien zu 778 Fr./Papier nimmt mit Kapitalerhöhung 583,5 Mio Fr. ein vorbörsliche Indikation -3,9% (Discount Schlusskurs Montag 7%) - Newron erhält fünfte Tranche aus der Finanzierungsvereinbarung mit EIB - Youngtimers schliesst strategische Partnerschaft für Garage Italia - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - Schweiz: Exporte September zum VM real +0,4%, nominal -0,2% (saisonbereinigt) Handelsbilanzüberschuss September 4,37 Mrd Fr. (saisonber.) Importe September zum VM real -0,8%, nominal +0,9% (saisonbereinigt) Uhrenexporte September unbereinigt 1,88 Mrd Fr. (nom. +16,6% gg VJ) - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Belimo: BlackRock meldet Anteil von 3,01% - Mikron: Thomas Matter meldet Anteil von 3,0216% - Obseva meldet Eigenanteil von 8,51%/71,86% PRESSE DIENSTAG - CS steht offebar kurz vor US-Einigung in Mosambik-Affäre (Bloomberg) - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - New Value: Ergebnis H1 (nachbörslich) Mittwoch: - Nestlé: Umsatz 9 Mte (Conf. Call 14.00 Uhr) - Roche: Umsatz 9 Mte (Conf. Call 14.00 Uhr) - Kühne+Nagel: Ergebnis Q3 (Conf. Call 14.00 Uhr) - SoftwareOne: Capital Markets Day (ab14.00 Uhr) Donnerstag: - ABB: Ergebnis Q3 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Schindler: Ergebnis Q3 (Conf. Call 10.00 Uhr) - GAM: Interim Statement Q3 - Huber+Suhner: Umsatz/Auftragseingang 9 Mte - Inficon: Ergebnis Q3 (Web Conf. 09.30 Uhr) - Zur Rose: Trading Update Q3 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Ausland: - USA: Baugenehmigungen- und beginne 09/21 (14.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.11.2021 Übernahmeangebote: - Cassiopea (durch Cosmo; angekündigt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - SKAN Holding (1. Handelstag am 28.10. geplant, Bookbuilding bis 26.10.) - Chronext (verschoben) Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: (Q2 2022 erwartet) - Cassiopea (nach Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,0729 - USD/CHF: 0,9205 - Conf-Future: -66 BP auf 163,69% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,071% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,06% auf 11'968 Punkte - SLI (Montag): +0,03% auf 1'935 Punkte - SPI (Montag): +0,04% auf 15'443 Punkte - Dax (Montag): -0,72% auf 15'474 Punkte - CAC 40 (Montag): -0,81% auf 6'673 Punkte

