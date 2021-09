Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG

Die Schweizer Aktienbörse dürfte am Donnerstag nach dem Zinsbeschluss der US-Notenbank den Erholungstrend der Vortage fortsetzen. Das Fed hat laut Händlern mit ihren geldpolitischen Signalen die Erwartungen der Anleger voll erfüllt und negative Überraschungen sind damit ausgeblieben. Das Tapering dürfte wohl nach der November-Sitzung beginnen.

- SMI vorbörslich: +0,14% auf 11'853,66 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +1,00% auf 34'258 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +1,02% auf 14'897 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -0,67% auf xx Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Anleihenfonds des CS Asset Management kaum bei Evergrande investiert - Coronatests bringen Roche den Zuger Innovationspreis ein - Bachem plant Kapitalerhöhung will bis zu 1 Mio neue Aktien schaffen - 7% des ausstehenden Kapitals Grossaktionär Grogg wird sich nicht an der Kapitalerhöhung beteiligen Laden zu ausserordentlicher Generalversammlung am 15. Oktober ein plant Aufbau eines neuen Produktionsstandortes in der Schweiz vorbörsliche Indikation -2,9% - Santhera vollzieht angekündigte Kapitalerhöhung zur weiteren Finanzierung und ReveraGen kündigen Wirksamkeitsdaten zu Vamorolone an - SPS: Swiss Prime Site Solutions erhält Finma-Lizenz als Fondsleitung Kommen unseren Zielen für das Asset Management bis 2025 stetig näher NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Moderna-Chef erwartet Ende der Corona-Pandemie in einem Jahr - Helvetica Property plant weitere Kapitalerhöhung für HSO Fund PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: US-Notenbank: Leitzins bleibt bei 0,00 bis 0,25% (Prognose 0,00-0,25) Verringerung des Tempos der Anleihekäufe könnte bald nötig sein Inflation ist hoch - überwiegend vorübergehende Faktoren Fed-Chef: Brauchen guten Arbeitsmarktbericht damit Taper-Bedingung erfüllt ist Könnten mit Tapering schon im November beginnen Schrittweises Tapering sollte Mitte 2022 enden Sehe keine Zinserhöhung vor dem Ende von Tapering WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Allreal: Olivier Plan meldet Anteil von 6,74% - Galenica: BlackRock meldet Anteil von 3,02% - Georg Fischer: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,01% - Nebag: Beat Kähli/Avalon senkt Anteil unter 3% - Wisekey: Joel Arber/L1 Capital Global meldet Anteil von zuletzt 14,28 PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - GV: Perrot Duval Freitag: - Airesis: Ergebnis H1 - Relief: Ergebnis H1 Montag: - UBS: Prozess in Frankreich (Urteil 2. Instanz erw.) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung (09:30) Ausland: - EU: Markit PMI Produktion 09/21 (10:00) Markit PMI Dienstleistung 09/21 (10:00) EZB Zuteilung neunter TLTRO3 (11:30) - NO: Notenbank-Entscheidung (10:00) - GB: Markit PMI Produktion 09/21 (10:30) Markit PMI Dienstleistung 09/21 (10:30) Notenbank-Entscheidung (13:00) - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (wöchentlich) (14:30) Markit PMI Produktion 09/21 (15:45) Markit PMI Dienstleistung 09/21 (15:45) Frühindikator 08/21 (16:00) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.10.2021 IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Medmix - Spin-Off von Sulzer (geplant 30.9.) - Chronext (geplant Q4 2021) - SKAN Holding (geplant Q4 2021) Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: geplant (Q2 2022) EX-DIVIDENDE DATEN: per 27.9.: - Perrot Duval (1,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0844 - USD/CHF: 0,9258 - Conf-Future: -10 BP auf 165,94% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,234% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +0,41% auf 11'838 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,57% auf 1'943 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,44% auf 15'369 Punkte - Dax (Mittwoch): +1,03% auf 15'507 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +1,29% auf 6'637 Punkte

