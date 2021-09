Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Montag seine jüngste Schwächephase fortsetzen. Nachdem der Leitindex SMI am Freitag die dritte Woche in Folge mit Verlusten beendet hatte, sprechen die Vorgaben aus Übersee für weitere Abgaben - SMI vorbörslich: -0,45% auf 11'881,51 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): -0,48% auf 34'585 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -0,91% auf 15'044 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +0,58% auf 30'500 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis präsentiert weitere Daten zu Brustkrebs-Mittel Kisqali und Forschungsgruppe SOLTI arbeiten bei Kisqali-Studie zusammen - BVZ H1: Reinergebnis -2,6 Mio Fr. (VJ -8,8 Mio) Gesamtertrag 42,1 Mio Fr. (VJ 57,6 Mio) Zuverlässige Prognosen für das zweite Halbjahr 2021 erschwert Seit August wieder Gruppenbuchungen aus den USA zu verzeichnen - Santhera H1: Umsatz 4,4 Mio Fr. (VJ 7,7 Mio). Nettoergebnis -19,8 Mio Fr. (VJ -31,8 Mio) liquide Mittel per Ende Juni 8,0 Mio Fr. (VJ 12,4 Mio) sichert sich Finanzierung von 45 Mio Fr. - Flughafen Zürich rechnet mit Aufschwung ab 2022 - Plazza: Letzter Rekurs gegen Bauprojekt in Crissier (VD) zurückgezogen - Sensirion übernimmt Maschinendiagnose Start-up AiSight - Sulzer-Aktionäre stimmen Abspaltung von Medmix zu - Wisekey holt Ex-T-Online-CTO Andreas Kindt ins Beratungskomitee NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - DE: Erzeugerpreise Aug +12,0% gg Vorjahr (Prognose +11,1) Erzeugerpreise Aug +1,5% gg Vormonat (Prognose +0,8) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Aryzta: Norges Bank meldet Anteil von 3,17% - Basilea: UBS meldet Anteil von <3% - Dormakaba: FM KGa (Familie Mankel) meldet Anteil von 28,28% - Georg Fischer: UBS Fund Management meldet Anteil von <3% - Novartis: BlackRock meldet Anteil von 5,01% - Plazza: Caceis/MV Immoxtra Schweiz Fonds senkt Anteil auf 3,001% PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Spice Private: Ergebnis H1 (nachbörslich) Dienstag: - keine Termine Mittwoch: - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - EZV: Aussenhandel/Uhrenexporte August 2021 (Dienstag) - SNB: Zahlungsbilanz Q2 (Mittwoch) Ausland: - USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 09/21 (16.00) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.10.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Medmix - Spin-Off von Sulzer (geplant 30.9.) - Chronext (geplant Q4 2021) - SKAN Holding (geplant Q4 2021) Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: geplant (Q2 2022) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Indexanpassungen per HEUTE: - SMI: Swatch wird ersetzt durch Logitech - SLI: Clariant wird ersetzt durch Vifor - SMIM: Oerlikon wird ersetzt durch Zur Rose EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Logitech (0,8746 Fr.) per 21.9.: - Richemont (2,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,0922 - USD/CHF: 0,9324 - Conf-Future: +9 BP auf 165,66% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,222% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -0,77% auf 11'936 Punkte - SLI (Freitag): -1,03% auf 1'961 Punkte - SPI (Freitag): -0,66% auf 15'475 Punkte - Dax (Freitag): -1,03% auf 15'490 Punkte - CAC 40 (Freitag): -0,79% auf 6'570 Punkte

