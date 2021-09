Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte zu Wochenschluss höher in den regulären Handel starten. Sie knüpfen damit an die Aufwärtsbewegung der US-Börse im späten Handel an. Für Schwankungen könnte der grosse Verfallstag mit auslaufenden Terminkontrakten sorgen. - SMI vorbörslich: +0,41% auf 12'077,82 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -0,18% auf 34'751 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,13% auf 15'182 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +0,55% auf 30'490 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis: Prostatakrebs-Therapie 177Lu-PSMA-617 verbessert Lebensqualität - Roche legt erste Daten zu Brustkrebs-Therapie Giredestrant vor - Basilea präsentiert neue Daten zur Lebenserwartung bei Derazantinib-Therapie vorbörsliche Indikation +2,5% - Vetropack: Cornaz AG-Holding unterliegt laut UEK keiner Übernahmepflicht - Wisekey ernennt NFT-Kunstverantwortliche für Wise.Art-Marktplatz NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - CSS, Groupe Mut., Helsana u Assura wollen Versicherten 300 Mio zurückzahlen PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Bossard: Kolin Holding meldet unveränderten Anteil von 56,29% - Castle Alternative: Alpine Select erhöht Anteil auf 34,64% - Galenica: BlackRock meldet leicht höheren Anteil von 3,04% - Georg Fischer: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,01% - Novartis: BlackRock meldet Anteil von 4,97% - Peach Property: Kreissparkasse Biberach meldet tieferen Anteil von 4,97% - Temenos: FMR LLC meldet Anteil von 3,03% PRESSE FREITAG - NSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Montag: - Spice Private: Ergebnis H1 - BVZ: Ergebnis H1 - Sulzer: ao GV (Abspaltung Medmix) Dienstag: - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - EZV: Aussenhandel/Uhrenexporte August 2021 (Dienstag) Ausland: - EUR: EZB Leistungsbilanz 07/21 (10.00) Bauproduktion 07/21 (11.00) Verbraucherpreise (endgültig) 08/21 (11.00) - US: Universität Michigan Verbraucher-Stimmungsindikator 09/21 (16.00) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: HEUTE Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Medmix - Spin-Off von Sulzer (geplant 30.9.) - Chronext (geplant Q4 2021) - SKAN Holding (geplant Q4 2021) Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: geplant (Q2 2022) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Indexanpassungen per 20.9.: - SMI: Swatch wird ersetzt durch Logitech - SLI: Clariant wird ersetzt durch Vifor - SMIM: Oerlikon wird ersetzt durch Zur Rose EX-DIVIDENDE DATEN: per 20.9.: - Logitech (0,8743 Fr.) per 21.9.: - Richemont (2,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0911 - USD/CHF: 0,9267 - Conf-Future: -92 BP auf 165,59% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,234% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,36% auf 12'028 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,59% auf 1'981 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,50% auf 15'577 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,23% auf 15'652 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +0,59% auf 6'623 Punkte

awp-robot/sw/kw