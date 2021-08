Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG Am Schweizer Aktienmarkt stehen die Zeichen zur Wochenmitte auf Rekordjagd. Für den Leitindex SMI deuten die Indikatoren auf einen Eröffnungsstand knapp unter dem am Vortag markierten Rekordhoch von 12'216 Punkten hin. Damit würde er den Vorgaben der Wall Street folgen, die am Dienstag nach einem verhaltenen Start am Ende auf Rekordniveau geschossen hatte.

- SMI vorbörslich: +0,25% auf 12'193,60 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +0,80% auf 35'116 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +0,55% auf 14'761 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,22% auf 27'581 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Kühne+Nagel ernennt Simon Fich zum Managing Director Korea - Novartis unterzeichnet Vertriebsvereinbarung mit koreanischer Yuyu Pharma - GAM H1: Verwaltete Vermögen 126,0 Mrd Fr. (Ende März: 124,5 Mrd) Operativer Gewinn vor Steuern 0,8 Mio Fr. (VJ -2,0 Mio) Konzernverlust 2,7 Mio Fr. (VJ -390,1 Mio) Nettoneugeldabfluss 2,2 Mrd Fr. im IM (VJ -8,5 Mrd) Neugeldzufluss im Private Labeling 0,8 Mrd Fr. (VJ +2,6 Mrd) 2021: Sind bei Kosteneinsparungen in Höhe von 15 Mio Fr. auf Kurs vorbörsliche Indikation +1,4% - LM Group H1: Umsatz 50,2 Mio EUR (VJ 82,9 Mio) Bruttoreisevolumen 461,0 Mio EUR (VJ 686,4 Mio) Reinergebnis -17,7 Mio EUR (VJ -29,9 Mio) Bereinigtes EBITDA 1,5 Mio EUR (VJ -1,7 Mio) Erholung der Reisenachfrage im Mai und Juni In naher Zukunft wohl weiter schwierige Marktbedigungen 2021: Kein konkreter Ausblick - Valiant H1: Konzerngewinn 61,2 Mio Fr. (VJ 60,1 Mio) Geschäftsertrag 211,3 Mio Fr. (VJ 210,9 Mio) Geschäftserfolg 74,1 Mio Fr. (VJ 73,9 Mio) 2021: Erwarten Konzerngewinn im Rahmen des Vorjahres - Blackstone vermeldet Partnerschaft im Bereich LFP - Obseva meldet Veröffentlichung von Artikeln zu Nolasiban in Fach-Publikationen - Polyphor: Balixafortide hat prim. Endpunkt in Fortress-Studie nicht erreicht - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Meyer Burger: Pendal Group meldet Anteil von 3,1% - Swiss Life senkt eigenen Anteil unter 3% - Swissquote senkt eigenen Anteil auf unter 3% - Zur Rose: BlackRock meldet Anteil von 2,97% PRESSE MITTWOCH - SoftBan hat Roche-Beteiligung in Höhe von 5 Mrd USD aufgebaut (Bloomberg) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - GAM: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - LM Group: Ergebnis Q2 (Conf. Call 10.30 Uhr) - Valiant: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) Donnerstag: - Swisscom: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Addex: Ergebnis H1 (Conf. Call 16.00 Uhr) - VAT: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Vifor: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr) Freitag: - Coltene: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Bystronic: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Orell Füssli: Ergebnis H1 - Swissquote: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.30 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Touristische Beherbergungen Juni/H1 2021 (08.30 Uhr) - KOF Konjunkturumfragen Juli (mit MK online, 10.00 Uhr) - SNB: Devisenreserven Juli 2021 (Freitag) Ausland: - EUR: PMI Dienste 07/21 (2. Veröffentlichung, 10.00h) - GBR: PMI Dienste 07/21 (2. Veröffentlichung, 10.30h) - EUR: Einzelhandelsumsatz 06/21 (11.00h) - USA: ADP Beschäftigung 07/21 (14.15h) Markit PMI Dienste 07/21 (2. Veröffentlichung, 15.45h) ISM Index Dienste 07/21 (16.00h) EIA Ölbericht (Woche, 16.30h) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.08.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Trifork (verschoben auf unbestimmt) - SKAN Holding (geplant H2 2021) - Medmix - Spin-Off von Sulzer (geplant Q3 oder Q4 2021) Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: geplant (Datum noch nicht bekannt) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Indexanpassungen per 20.9.: - SMI: Swatch wird ersetzt durch Logitech - SLI: Clariant wird ersetzt durch Vifor - SMIM: Oerlikon wird ersetzt durch Zur Rose EX-DIVIDENDE DATEN: per 9.8.: - Varia US (0,50 Fr., bar und aus Reserve) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,0729 - USD/CHF: 0,9037 - Conf-Future: +54 BP auf 171,21% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,393% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -0,06% auf 12'163 Punkte - SLI (Dienstag): -0,01% auf 1'973 Punkte - SPI (Dienstag): -0,11% auf 15'630 Punkte - Dax (Dienstag): -0,09% auf 15'555 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +0,72% auf 6'724 Punkte

