Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG - Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Donnerstag eine kaum veränderte Eröffnung ab. Damit dürfte der Leitindex SMI seine etwas unbestimmte Tendenz der vergangenen Tage weiter fortsetzen. Die Vorgaben aus Übersee liefern ebenfalls eher uneinheitliche Impulse.

- SMI vorbörslich: +0,15% auf 12'061,08 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +0,13% auf 34'933 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -0,22% auf 14'645 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -1,26% auf 28'248 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis publiziert Studienergebnisse mit Mittel Jakavi im Fachjournal NEJM - Sonova beruft Straumann-Manager Woolley in die Geschäftsleitung - Straumann beruft Christian Ullrich zum Group Chief Information Officer - Barry Callebaut 9 Mte: Verkaufsmenge +3,4% (AWP-Konsens: +3,2%) Verkaufsvolumen 1,622 Mio t (AWP-Konsens: 1,613 Mio) Umsatz 5,35 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 5,19 Mrd) Q3: Wachstum Schokolade-Geschäft +21,2% Zuversichtlich hinsichtlich der Mittelfristziele vorbörsliche Indikation +1,1% - DKSH H1: Umsatz 5,49 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 5,37 Mrd) EBIT 131,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 125,5 Mio) Gewinn nach Steuern 86,7 Mio Fr. (VJ 60,2 Mio) Organisches Wachstum +4,6 % (AWP-Konsens +2,3%; VJ -4,0%) 2021: Wachstum des EBIT erwartet H2: Solide Entwicklung erwartet vorbörsliche Indikation +2,6% - Feintool H1: Umsatz rund 300 Mio Fr. - operative EBIT-Marge von rund 6% Lfr. Finanzierung mittels Schuldscheins von 35 Mio EUR gesichert - GAM H1: Nettoverlust ca 3 Mio Fr. erwartet (H1 2020: -390 Mio) ernennt u.a. neuen Global Head of Wealth Management in Zürich gibt Update zum erwarteten Ergebnis der Gruppe für das erste Halbjahr vorbörsliche Indikation +1,0% - Perrot Duval 2020/21: Umsatz 7,0 Mio Franken (VJ 32,4 Mio) Reinergebnis -1,9 Mio Franken (VJ +2,4 Mio) VR wird Ausschüttung einer Dividende beantragen - Rieter H1: Umsatz 400,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 361,8 Mio) EBIT 9,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: -9,4 Mio) Reinergebnis 5,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: +5,3 Mio) 2021: Erwarten Normalisierung der Nachfrage nach neuen Anlagen Rechnen mit Umsatz über 900 Mio Fr. Umsatzrealisierung bleibt mit Unsicherheiten behaftet Engpässe bei Materialien und Frachtkapazitäten als Risiko vorbörsliche Indikation +1,1% - VAT Q2: Auftragseingang von rund 253 Mio. Fr. (+43% gegenüber Q2 2020) Nettoumsatz etwa 224 Mio. Fr. (+29% gegenüber Q2 2020) Ergebnisse für Q2 und H1 deutlich über Vorjahr erwartet vorbörsliche Indikation +3,1% - ZGKB H1: Reingewinn 37,4 Mio CHF (VJ 37,4 Mio) Geschäftserfolg 55,0 Mio Fr. (VJ 52,4 Mio) Geschäftsertrag 114,8 Mio Fr. (VJ 109,7 Mio) 2021: Geschäftserfolg und Gewinn im Bereich des Vorjahrs erw. - Achiko gibt Untersuchung zu eigenem Covid-Test in Auftrag - Aevis Victoria: VR Anne-Flore Reybier tritt per sofort zurück - Baloise gründet Online-Parkplatz-Vermieter Parcandi - Kuros schliesst Lizenzvereinbarung mit XOMA - erhält Zahlung von 7 Mio USD - Medacta: Schulterarthroplastiken mit Operationsplattform Nextar erfolgreich - Valora übernimmt fünf Bahnhofsbuchläden in Nordbayern - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - Schweiz: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Aryzta: Norges Bank meldet Anteil von 2,996% - Comet: Blackrock meldet leicht höheren Anteil von 3% - Meyer Burger: BlackRock meldet Anteil von 5,26% - Partners Group: Allianz senkt Anteil auf 2,99% - Polyphor: Fabrice Evangelista meldet Erwerbsposition von 14,97% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - DKSH: Conf. Call Ergebnis H1 (09.30 Uhr) - Rieter: Conf. Call Ergebnis H1 (09.00 Uhr) - Partners Group: Verwaltete Vermögen H1 (17.45 Uhr, Conf. Call 18.15) Freitag: - Richemont: Umsatz Q1 - Ems-Chemie: Ergebnis H1 (MK 09.15 Uhr) - Cicor: aoGV (Zuwahl OEP-Verwaltungsräte) Montag: - SGS: Ergebnis H1 (Webcast 14.00 Uhr) - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: Ausland: - US: Empire State Index 07/21 (14.30 Uhr) Philly Fed Index 07/21 Im- und Exportpreise 07/21 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) Industrieproduktion 06/21 (15.15 Uhr) Kapazitätsauslastung 06/21 SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.07.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Trifork (verschoben auf unbestimmt) - SKAN Holding (geplant H2 2021) - Medmix - Spin-Off von Sulzer (geplant Q3 oder Q4 2021) Dekotierungen (angekündigt): - Rapid Nutrition: per 23.07.2021 (letzter Handelstag 22.07.) - Castle Alternative: geplant (Datum noch nicht bekannt) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Indexanpassungen per 20.9.: - SMI: Swatch wird ersetzt durch Logitech - SLI: Clariant wird ersetzt durch Vifor - SMIM: Oerlikon wird ersetzt durch Zur Rose EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 1,0820 - USD/CHF: 0,9136 - Conf-Future: unv. bei 168,90 % (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,253% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -0,23% auf 12'043 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,20% auf 1'946 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,21% auf 15'489 Punkte - Dax (Mittwoch): +0,00% auf 15'789 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +0,00% auf 6'558 Punkte

awp-robot/sw/uh