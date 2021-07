Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte zu Wochenbeginn zunächst wenig verändert tendieren. Vor dem Start zur Bilanzsaison dürften sich die Anleger vorsichtig verhalten. Zudem werden wichtige Konjunkturzahlen veröffentlicht, von denen Hinweise auf die Konjunktur und den Zeitpunkt des Tapering durch die US-Notenbank Fed erhofft werden. - SMI vorbörslich: -0,09% auf 11'979,20 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +1,30% auf 34'870 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +0,98% auf 14'702 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +2,13% auf 28'534 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Credit Suisse: Floriana Scarlato tritt als Compliance-Leiterin der SUB zurück - Energiedienst H1: EBIT rund 43 Millionen Euro (+ rund 31 Mio) Anstieg des EBIT dank Kapitalmarkteffekten - Wisekey H1: Umsatz +24% auf 9,9 Mio USD Barreserven von 35,9 Millionen USD per 9. Juli Verbesserte Finanzlage ermöglicht Investitionen in Wachstum - Barry Callebaut eröffnet Fabrik im russischen Kaliningrad - Lastminute.com lanciert Aktienrückkauf - Maximal 9,87% des Aktienkapitals NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Bossard: Kolin Holding meldet unveränderten Anteil von 56,29% - Leonteq: Rainer-Marc Frey senkt Anteil auf 9,98% - Meyer Burger: BlackRock meldet Anteil von 4,95% - Rapid Nutrition: Nice & Green meldet Erwerbspositionen von 44,13% PRESSE MONTAG - Also-Chef strebt weitere Zukäufe an (Finanz und Wirtschaft) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN - Montag: - BC Jura: Ergebnis H1 (7.15 Uhr) - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Juni 2021 (17.40 Uhr) - Dienstag: - Mittwoch: - Bossard: Umsatz H1 (6.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Produzenten- und Importpreisindex Juni 2021 (Dienstag) Ausland: - DE: Verbraucherpreise 06/21, endgültig (Dienstag) - US: Realeinkommen 06/21 (Dienstag) Erzeugerpreise 06/21 (Mittwoch) Fed, Beige Book (Mittwoch) - EU: Industrieproduktion 05/21 (Mittwoch) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.07.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Trifork (verschoben auf unbestimmt) - SKAN Holding (geplant H2 2021) - Medmix - Spin-Off von Sulzer (geplant Q3 oder Q4 2021) Dekotierungen (angekündigt): - Rapid Nutrition: per 23.07.2021 (letzter Handelstag 22.07.) - Castle Alternative: geplant (Datum noch nicht bekannt) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per 29.7.: - Gavazzi (12,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,0858 - USD/CHF: 0,9148 - Conf-Future: -43 BP auf 169,38% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,314% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,55% auf 11'990 Punkte - SLI (Freitag): +0,51% auf 1'935 Punkte - SPI (Freitag): +0,42% auf 15'409 Punkte - Dax (Freitag): +1,73% auf 15'688 Punkte - CAC 40 (Freitag): +2,07% auf 6'529 Punkte

