Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt wird am Donnerstag wenig verändert erwartet. Nach dem Anstieg des SMI auf ein Rekordhoch am Vortag sei mit einer Konsolidierung zu rechnen, heisst es am Markt. Zwar habe die US-Notenbank die Märkte mit der Veröffentlichung des Sitzungsprotokolls beruhigen können. Aber die Sorgen vor dem Coronavirus blieben. Impulse könnten von der EZB ausgehen, die heute um 13.00 Uhr die Ergebnisse ihrer Strategiesitzung präsentieren soll. - SMI vorbörslich: +0,07% auf 12'093,97 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +0,30% auf 34'682 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,01% auf 14'665 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -0,67% auf 28'177 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Clariant ernennt Tatiana Berardinelli zur neuen Personalchefin - SIX: Logitech steigen in den SMI auf, Swatch fallen raus Vifor steigen in den SLI auf, Clariant fallen raus - Hypi Lenzburg H1: Reingewinn 9,3 Mio Fr. (VJ 8,6 Mio) Geschäftserfolg 11,0 Mio Fr. (VJ 10,0 Mio) H2: Erwarten angespannte Situation im Zinsgeschäft Anlagegeschäft dürfte von positiver Konjunktur profitieren - Komax H1: Umsatz nach wie vor 10% unter dem Niveau von 2019 erwartet Bestellungseingang von 230,7 Mio Fr. erwartet 2021: Umsatz im Bereich von 2019 (417,8 Mio Fr.) erwartet vorbörsliche Indikation +5,6% - Molecular Partners sieht Covid-19-Kandidatenauch bei Delta-Variante wirksam - Ci Com nimmt positive Wertberichtigung auf Aktienanteil an Immobilienfirma vor - Peach Property: UEK befreit Ares von Pflicht eines öffentlichen Kaufangebots - SFS erweitert Produktionsplattform in China - SHL-CFO Dov Gal tritt aus persönlichen Gründen zurück NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Post denkt über Börsengang von Swiss Post Solutions nach (Reuters) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: Seco: Arbeitslosenquote Juni 2,8% (VM 3,1%), saisonber. 3,1% (VM 3,2%) - Ausland: - DE: DEUTSCHLAND: EXPORTE MAI +0,3% GG VORMONAT (PROGNOSE +0,6) IMPORTE MAI +3,4% GG VORMONAT (PROGNOSE +0,4) HANDELSBILANZSALDO MAI 12,6 MRD EURO (PROGNOSE 15,1) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Cembra Money Bank: Swisscanto Fondsleitung meldet Anteil von 3,0251% - Dufry: Fidelity Investment Trust meldet Anteil von <3% - Gurit: J Safra Sarasin Investmentfonds meldet Anteil von 3,1553% - Leonteq: Rainer-Marc Frey senkt Beteiligung auf 9,98% - Meyer Burger: JO Hambro mit Anteil von <3% und Universal-Investment von 3,303% - Novavest: Credit Suisse Funds meldet Anteil von 3,14% - Sika: Massachusetts Financial Services senkt Anteil auf <3% - Zur Rose: BlackRock meldet Anteil von 2,95% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - keine Termine Freitag: - GV: IGEA Pharma Montag: - BC Jura: Ergebnis H1 - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Juni 2021 (17.40 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Ausland: - EZ: EZB präsentiert Ergebnisse der Strategiesitzung (13.00 Uhr) EZB Sitzungsprotokoll 10.06.21 (13.30 Uhr) - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) (14.30 Uhr) EIA Ölbericht (Woche) (17.00 Uhr) Konsumentenkredite 05/21 (21.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.07.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Trifork (verschoben auf unbestimmt) - SKAN Holding (geplant H2 2021) - Medmix - Spin-Off von Sulzer (geplant Q3 oder Q4 2021) Dekotierungen (angekündigt): - Rapid Nutrition: per 23.07.2021 (letzter Handelstag 22.07.) - Castle Alternative: geplant (Datum noch nicht bekannt) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.25 Uhr) - EUR/CHF: 1,0915 - USD/CHF: 0,9248 - Conf-Future: +76 BP auf 169,32% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,285% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +1,01% auf 12'086 Punkte - SLI (Mittwoch): +1,05% auf 1'956 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,98% auf 15'539 Punkte - Dax (Mittwoch): +1,17% auf 15'693 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +0,31% auf 6'528 Punkte

awp-robot/sw/ra