Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte auch in der neuen Börsenwoche weiter mit der 12'000-Punkte-Marke ringen. Für den Handelsauftakt stehen die Zeichen zunächst auf leichte Gewinne, wie die vorbörslichen Indikationen zeigen. Damit würde er vor allem den Vorgaben der Wall Street folgen, die am Freitag dank Arbeitsmarkterholung und mehr Aufträgen in der US-Industrie neue Höchststände markiert hatte. - SMI vorbörslich: +0,11% auf 11'978,49 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +0,44% auf 34'786 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +0,81% auf 14'639 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -0,62% auf 28'606 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - AMS Osram schliesst Spartenverkauf ab - Holcim einigt sich mit US-Klägern wegen Kuba-Aktivitäten vorbörsliche Indikation +1,1% - Burckhardt-GV: Erneuerung des genehmigten Kapitals abgehlehnt - Burkhalter Gruppe kauft Westschweizer Elektrotechnikunternehmen Mérinat - MCH sagt Igeho, Lefa und Wein- und Feinfestival 2021 ab - Landis+Gyr: Vertrag mit National Grid über Netzmodernisierungsprojekt vorbörsliche Indikation +7,6% NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Syngenta erhält grünes Licht für Börsengang in Shanghai PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - New Value: Roman Scharf meldet Anteil von 8,65%/8,87%; Bratschi Notariat 8,87% - Peach Property meldet Veräusserungspositionen von 28%, KSK Biberach 5,97% - Rapid Nutrition: Nice & Green meldet Erwerbspositionen von 21,9% - Zur Rose: BlackRock meldet Anteil von 3,02% PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN - Montag: - Dienstag: - Mittwoch: - Hypo Lenzburg: Ergebnis H1 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Touristische Beherbergungen Mai 2021 (08.30 Uhr) - SNB: Devisenreserven (Mittwoch) Ausland: - EUR: PMI Dienste 06/21 (2. Veröff., 10.00 Uhr) Sentix-Investorvertrauen 07/21 (10.30 Uhr) SONSTIGES - Feiertag in den USA, Börse geschlossen - Nächster Eurex-Verfall: 16.07.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Trifork (verschoben auf unbestimmt) - SKAN Holding (geplant H2 2021) - Medmix - Spin-Off von Sulzer (geplant Q3 oder Q4 2021) Dekotierungen (angekündigt): - Rapid Nutrition: per 23.07.2021 (letzter Handelstag 22.07.) - Castle Alternative: geplant (Datum noch nicht bekannt) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per 6.7.: - Burckhardt Comp. (6,50 Fr.) per 7.7.: - Ypsomed (1,16 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0934 - USD/CHF: 0,9222 - Conf-Future: +25 BP auf 168,40% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,229% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -0,10% auf 11'965 Punkte - SLI (Freitag): +0,03% auf 1'938 Punkte - SPI (Freitag): +0,07% auf 15'394 Punkte - Dax (Freitag): +0,30% auf 15'650 Punkte - CAC 40 (Freitag): -0,01% auf 6'553 Punkte

awp-robot/sw/kw