Morning Briefing - Markt Schweiz

STIMMUNG Die Schweizer Börse wird am Dienstag höher erwartet. Geschuldet ist dies den vorbörslich fester gestellten Papieren des Pharmariesen Roche und des Pharmazulieferers Lonza. Diese hatten den SMI schon am Vortag auf ein neues Hoch gehievt. Ob sich die Gewinne auch im regulären Handel manifestieren, muss sich zeigen. Angesichts der hohen Kurse und weil andere Impulse dünn gesät sind, seien Gewinnmitnahmen jedenfalls nicht auszuschliessen, heisst es am Markt.

- SMI vorbörslich: +0,34% auf 11'670,35 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): -0,36% auf 34'630 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,49% auf 13'882 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -0,18% auf 28'966 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Alcon kündigt Daten für neue Monatslinse an - Roche erhält CE-Kennung für SARS-CoV-2-Antigen-Selbst-Test für zu Hause - Landis+Gyr verlängert Dienstleistungsvertrag mit Tepco Power Grid in Japan - Mobimo verkauft baubewilligten Projekts an Schweizer Immobilienfonds - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - Schweiz: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Holcim: Gruppe Desmarais/Frère über Elliot meldet Anteil von <3% - Santhera meldet Eigenanteile von 7,28%/60,67% PRESSE DIENSTAG - Keine relevanten Nachrichten ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - keine Termine Mittwoch: - GV: Hochdorf Donnerstag: - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Mai 2021 - New Value: Ergebnis 2020/21 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Touristische Beherbergungen April/Wintersaison 2021 (08.30 Uhr) - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung (Dienstag; Ergebnis am Mittwoch) Ausland: - DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 06/21 (11.00 Uhr) - EUR: Beschäftigung Q1/21 (endgültig, 11.00 Uhr) BIP Q1/21 (2. Veröffentlichung, 11.00 Uhr) - USA: Handelsbilanz 04/21 (14.30 Uhr) API Ölbericht (Woche, 22.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.06.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - SKAN Holding (geplant H2 2021) - Trifork (geplant Doppelkotierung SIX) - Medmix - Spin-Off von Sulzer (geplant Q3 oder Q4 2021) Dekotierungen (angekündigt): - Rapid Nutrition: per 23.07.2021 (letzter Handelstag 22.07.) - Castle Alternative: geplant (Datum noch nicht bekannt) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Private Equity Holding (2,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,0937 - USD/CHF: 0,8976 - Conf-Future: -26 BP auf 163,08% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,125% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,52% auf 11'631 Punkte - SLI (Montag): +0,40% auf 1'897 Punkte - SPI (Montag): +0,38% auf 14'975 Punkte - Dax (Montag): -0,10% auf 15'677 Punkte - CAC 40 (Montag): +0,43% auf 6'544 Punkte

