Morning Briefing - Markt Schweiz

STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt wird zum Wochenstart wenig verändert erwartet. Positiv wirken die US-Vorgaben und Inflations-Beschwichtigungen von US-Notenbankern, auf der anderen Seite gibt es gewisse Fragezeichen zur Konjunkturentwicklung in China. - SMI vorbörslich: +0,07% auf 11'128,65 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +1,06% auf 34'382 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +2,32% auf 13'430 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -1,01% auf 27'800 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Swiss Life zahlt in Streit mit US-Behörden 77 Mio US-Dollar - Addex meldet positive Daten für Wirkstoff Dipraglurant - DKSH kauft Mehrheit am australischen Gesundheitsdienstleister Hahn Healthcare - Evolva sichert sich weiteres Kapital - Kuros erhält weitere Meilensteinzahlung von Checkmate Pharma - Montana Aerospace meldet vollständige Ausübung der Greenshoe-Option - Relief: Übernahmeziel APR hat klinische Studie mit Covid-Nasenspray gestartet NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - JP: APRIL CORP GOODS PRICE INDEX +3.6% Y/Y; MAR +1.2% - CN: APR RETAIL SALES +17.7% Y/Y VS MAR +34.2% Y/Y APR INDUSTRIAL OUTPUT +9.8% Y/Y VS MAR +14.1% Y/Y APR UNEMPLOYMENT RATE +5.1% VS MAR +5.3%B WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Basilea: Bank of America meldet Anteil von 3,284% - Comet: Artisan Partners Funds meldet Anteil von 3,19% - Credit Suisse: BlackRock meldet Anteil von 5,69% - Groupe Minoteries: Paul Zingg/Gamma Stawag meldet Anteil von 28,74% - Medartis: Pictet Asset Management meldet Anteil von <3% - PSP: Vontobel Fonds Services meldet Anteil von <3% - Swiss Life: BlackRock meldet Anteil von 5,07% - Temenos: BlackRock meldet Anteil von 5,01% PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - GV: Alpine Select, Jungfraubahn Dienstag: - Orascom DH: Ergebnis Q1 (Conf. Call 16 Uhr) - Sonova: Ergebnis 2020/21 (Conf. Call 09.30 Uhr) - GV: BEKB, Dufry, Nebag, Sensirion, VAT Mittwoch: - Julius Bär: Verwaltete Vermögen 4 Mte - Züblin: Ergebnis 2020/21 - Lem: Ergebnis 2020/21 (Conf. Call 10.00 Uhr) - GV: CFT, Poenina, Valiant, Blackstone Res. WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Produzenten- und Importpreisindex April (08.30 Uhr) Schweizerischer Immobilienpreisindex (IMPI) Q1 (Dienstag) Ausland: - USA: Empire State Index (14.30 Uhr) NAHB-Index (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.05.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - SKAN Holding (geplant H2 2021) - Trifork (geplant Doppelkotierung SIX/Dänemark, Termin unbekannt) Dekotierungen (angekündigt): - Rapid Nutrition: per 23.07.2021 (letzter Handelstag 22.07.) - Castle Alternative: geplant (Datum noch nicht bekannt) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Galenica (1,80 Fr.) - Partners Group (27,50 Fr.) per 19.5.: - Alpine Select (1,00 Fr.) per 20.5.: - BEKB (8,80 Fr.) - VAT (4,50 Fr.) per 21.5.: - CFT (5,00 Fr. + Sonderdividende 1 Aktie pro 75 Aktien) - Valiant (5,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.11 Uhr) - EUR/CHF: 1,0946 - USD/CHF: 0,9023 - Conf-Future: -40 BP auf 162,62% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,126% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,79% auf 11'121 Punkte - SLI (Freitag): +0,97% auf 1'797 Punkte - SPI (Freitag): +0,87% auf 14'266 Punkte - Dax (Freitag): +1,43% auf 15'417 Punkte - CAC 40 (Freitag): +1,54% auf 6'385 Punkte

