Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG - Zum Wochenschluss dürfte der Schweizer Aktienmarkt zunächst auf der Stelle treten. Die Vorgaben aus Übersee sind tendenziell eher schwach. An der Wall Street haben am Vorabend Sorgen vor steigenden Steuern auf die Stimmung der Anleger gedrückt. Einem Bericht zufolge will US-Präsident Joe Biden Kapitalerträge künftig stärker besteuern. In Asien dämpfen die dramatisch steigenden Corona-Infektionszahlen in Indien und Thailand den Risikoappetit der Investoren. - SMI vorbörslich: +0,02% auf 11'226,99 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -0,94% auf 33'816 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -0,94% auf 13'818 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -0,76% auf 28'966 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - LafargeHolcim Q1: Umsatz 5,36 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 5,11 Mrd) Umsatz like-for-like +7,4% (AWP-Konsens: +2,5%) adj. EBIT 528 Mio Fr. (AWP-Konsens: 318 Mio) 2021: adj. EBIT-Wachstum von mindestens 10% LFL erwartet Umsatzwachstum von 3%-5% LFL erwartet CEO: Rechnen mit Effeken durch US-Infrastrukturprogramm ab H2 Haben deutliche Kostensenkungen erreicht Preisentwicklung im Quartal war solide vorbörsliche Indikation +2,5% - Lonza investiert 200 Mio CHF in neues Werk in Visp - Novartis startet Studie mit SMA-Mittel Zolgensma bei Kindern bis 21 kg Gewicht - Roche erhält neue Zulassung in den USA für Krebs-Prognosetest - Airesis 2020: Umsatz 101,8 Mio Fr. (VJ 157,5 Mio) Nettoergebnis -23,4 Mio Fr. (VJ -14,0 Mio) - Oerlikon will italienische INglass übernehmen Übernahme hat positive Auswirkungen auf Gewinnmargen und Cashflows Übernahme wird voraussichtlich im 2. Quartal 2021 abgeschlossen Finanzierung durch bestehende Kreditfazilitäten sichergestellt Inglass mit Jahresumsatz von rund 135 Mio Fr. - Bank Linth-GV lehnt Antrag von Aktionären auf Dividendenerhöhung ab - BB Biotech Q1: Reinergebnis 221 Mio Fr. (VJ -758 Mio) - Lastminute: Laut UEK keine Pflicht zu Übernahmeangebot durch Freesailors - Molecular Partners: US-Listing soll an der Nasdaq erfolgen - SoftwareOne arbeitet mit Microsoft zusammen für Non-Profit-Organisationen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - JP: MARCH CORE CPI -0.1% Y/Y; FEB -0.4% - GB: EINZELHANDELSUMSATZ MÄRZ +5,4% GG VORMONAT (PROGNOSE +1,5) EINZELHANDELSUMSATZ MÄRZ +7,2% GG VORJAHR (PROGNOSE +3,5) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - IGEA Pharma: Negma Group meldet Erwerbspositionen von 25,15% - Komax: Standard Life Aberdeen erhöht Anteil auf 3,17% - LM Group meldet UEK-Entscheid hinsichtlich der Veränderungen bei Hauptaktionär - Santhera: JPMorgan meldet Erwerbspositionen von 24,72% - Swiss Life: BlackRock meldet Anteil von 4,86% - Swiss Re mit Eigenanteil von 10,53%/5,03%; ELM meldet Anteil von 4% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - LafargeHolcim: Conf. Call 09.00 Uhr - GV: Arbonia, Edisun Power, Glarner KB, Medartis, Mikron Starrag, Swiss Life Montag: - Kühne+Nagel: Ergebnis Q1 - Orior: GV Dienstag: - ABB: Ergebnis Q1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Novartis: Ergebnis Q1 (Conf. Call 14.00 Uhr), MK Q1 - UBS: Ergebnis Q1 (Webcast 09.00 Uhr) - Bucher: Umsatz Q1 - GV: Energiedienst, Investis, Santhera, Swiss Steel WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Ausland: - EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 04/21 (10.00 Uhr) - US: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 04/21 (15.45 Uhr) Neubauverkäufe 03/21 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.05.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Polypeptide (1. Handelstag 29.4. geplant) Dekotierungen (angekündigt): - Rapid Nutrition: per 23.07.2021 (letzter Handelstag 22.07.) - Castle Alternative: geplant (Datum noch nicht bekannt) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Conzzeta (60,00 Fr.) - Georg Fischer (15,00 Fr.) - Vetropack (1,30 Fr.) - Walliser KB (3,35 Fr.) per 26.4.: - Bank Linth LLB (10,00 Fr.) - Cembra Money Bank (3,75 Fr.) - Comet (1,30 Fr.) - Georg Fischer (15,00 Fr.) - Hiag (1,15 Fr.) - SIG Combibloc (0,42 Fr.) per 27.4.: - Arbonia (0,47 Fr.) - Glarner KB (1,10 Fr.) - Swiss Life (21,00 Fr.) per 28.4.: - Edisun (1,10 Fr.) - Orior (2,33 Fr.) - SFS (1,80 Fr.) per 29.4.: - Energiedienst (0,75 Fr.) - Investis (2,50 Fr.) per 30.4.: - Bachem (3,25 Fr.) - BKB (3,10 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 1,1027 - USD/CHF: 0,9169 - Conf-Future: -17 BP auf 164,27% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,269% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,14% auf 11'225 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,03% auf 1'813 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,35% auf 14'438 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,82% auf 15'321 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +0,91% auf 6'267 Punkte

