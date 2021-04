Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG - Die Stimmung am Schweizer Aktienmarkt ist zum Wochenstart weiter gut. Freundliche Vorgaben aus Überrsee versetzen auch die hiesigen Investoren in Rekordlaune. Allerdings bremst der Dividendenabgang beim Schwergewicht Nestlé den Gesamtmarkt etwas aus. Immerhin war der Leitindex SMI am Freitag nur wenige Punkte unter dem Vor-Corona-Hoch von 11'270 Punkten aus dem Handel gegangen.

- SMI vorbörslich: unv. bei 11'262,64 Punkte (08.10 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +0,48% auf 34'201 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +0,10% auf 14'052 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -0,02% auf 29'677 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Clariant: Sunliquid-Technologie funktioniert auch mit Ölpalmen-Abfall - Basilea-CEO: Stehen vor entscheidenden Monaten (Inti in FuW) - Cosmo gibt Aufnahme des Handels seiner Aktien bei XETRA bekannt - DKSH ernennt Ido Wallach zum CFO - EFG will Minderheitsanteil an spanischer Privatbank A&G verkaufen - Energiedienst und Stadtwerke Rheinfelden planen Zusammenarbeit bei Nahwärme - Implenia kooperiert mit Teco bei Stromlösungen für Baustellen - New Value-Aktionäre beschliessen Kapitalerhöhung - Relief äussert sich zu Streitigkeiten mit NeuroRx über Kooperationsvertrag - Spice PE verkauft Beteiligung an Restaurantgruppe Leon für rund 46 Mio USD - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Zur Rose: Norges Bank meldet Anteil von 2,1336% PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - GV: Kuros, Luzerner KB Dienstag: - Sika: Umsatz Q1 - Zur Rose: Trading Update Q1 - Temenos: Ergebnis Q1 (nachbörslich, Conf. Call 18.30 Uhr) - GV: BPDG, Feintool, IVF Hartmann, Sika, Vontobel Mittwoch: - Roche: Umsatz Q1 (Conf. Call 14.00 Uhr) - GAM: Interim Statement Q1 - Glarner KB: Ergebnis Q1 - Lalique: Ergebnis 2020 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Phoenix Mecano: Ergebnis Q1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Romande Energie: Ergebnis 2020 - Villars: Ergebnis 2020 (18.00 Uhr) - GV: Ascom, Basilea, Conzzeta, Georg Fischer, Molecular Partners, SIG, Vetropack, Walliser KB WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Arbeitskräfteerhebung 2020 (08.30 Uhr) Ausland: - EZ: EZB Leistungsbilanz 02/21 (10.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.05.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Polypeptide (geplant im Q2, Datum noch nicht bekannt) Dekotierungen (angekündigt): - Rapid Nutrition: per 23.07.2021 (letzter Handelstag 22.07.) - Castle Alternative: geplant (Datum noch nicht bekannt) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Bucher (6,50 Fr.) - Emmi (13,00 Fr.) - Kardex (4,00 Fr.) - Nestlé (2,75 Fr.) per 20.4.: - Allreal (6,75 Fr.) - Cicor (1,00 Fr.) - Kudelski (0,10 Fr.) - Swiss Re (5,90) per 21.4.: - Calida (1,60 Fr.) per 22.4.: - BPDG (0,5544 Fr.) - IVF Hartmann (3,50 Fr.) - LUKB (12,50 Fr.) - Sika (2,50 Fr.) - Vontobel (2,25 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,1014 - USD/CHF: 0,9205 - Conf-Future: -16 BP auf 164,19% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,236% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,57% auf 11'263 Punkte - SLI (Freitag): +0,68% auf 1'830 Punkte - SPI (Freitag): +0,68% auf 14'398 Punkte - Dax (Freitag): +1,34% auf 15'460 Punkte - CAC 40 (Freitag): +0,85% auf 6'287 Punkte

