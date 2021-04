Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG Am Schweizer Aktienmarkt stehen die Zeichen am Montag weiter auf grün. Der Leitindex SMI könnte dabei sein Vor-Corona-Hoch von 11'270 Punkten anpeilen. Vor allem die Vorgaben der Wall Street stützen. In den USA war die Rekordjagd an der Börse am Freitag jedenfalls weitergegangen, so dass der Dow Jones erstmals die Marke von 33'800 Punkten knackte. In Asien ist mittlerweile allerdings eine steigende Zurückhaltung auszumachen, wie die Kursverluste am Montag zeigen.

- SMI vorbörslich: +0,36% auf 11'279,04 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +0,89% auf 33'801 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +0,51% auf 13'900 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -0,66% auf 29'572 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche: Phase-III-Studie mit Corona-Cocktail zeigt Wirksamkeit vorbörsliche Indikation +1,3% - Clariant expandiert in China mit neuer Fabrik - Lonza schafft 1200 neue Arbeitsplätze in Visp - Bossard Q1: Umsatz 244,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 231,6 Mio) ester Jahresstart der Unternehmensgeschichte Umsatz in Asien steigt in LW um über einen Drittel Hohe Wachstumsraten durch tiefe Basiswerte aus Vorjahr verstärkt Fokus auf Zukunftsindustrien trägt Früchte 2021: Für weiteren Jahresverlauf vorsichtig optimistisch vorbörsliche Indikation +2,6% - Burkhalter 2020: EBIT 18,7 Mio Fr. (VJ 27,3 Mio) Umsatz 497,6 Mio Fr. (VJ 505,9 Mio) Dividende 2,40 Fr. (VJ 3,70 Fr.) Nina Remmers soll neu in VR gewählt werden - Weigelt tritt zurück Marco Syfrig tritt als CEO zurück; verbleibt in VR CFO Zeno Böhm wird per 1. Januar 2022 zum neuen CEO ernannt 2021: Erwarten Gewinn pro Aktie in der Höhe von 2019 (3,72 Fr.) mit Gewinnrückgang im Coronajahr - CEO Syfrig tritt ab (HEADLINE) - Cosmo gibt die FDA-Zulassung des Endoskopie-Moduls GI Genius bekannt vorbörsliche Indikation +5,1% - Datacolor H1 2020/21: Nettoumsatz und EBIT-Marge im Rahmen des Vorjahrs erw. Nettoergebnis durch hohen Finanzgewinn deutlich über VJ - Hochdorf 2020: Umsatz 306,2 Mio Fr. (VJ 456,8 Mio) EBIT -67,9 Mio Fr. (VJ -265,3 Mio) Reinergebnis -70,2Mio Fr. (VJ -271,4 Mio) Dividende 0,00 Fr. (VJ 0,00 Fr.) Wollen im Marken- und Private Label-Bereich weiter wachsen 2021: Nettoumsatz 260-300 Mio Fr. und ausgeglichener EBIT erwartet Organisches Umsatzwachstum von 3-4% erwartet - Leclanché stellt neue Energiezelle für Busse und Lastwagen vor - Meyer Burger: Rechtsanwalt Urs Schenker als Verwaltungsrat nominiert - Molecular Partners präsentiert neue präklinische Daten - Wisekey startet Plattform TrustedNFT.IO IPO-Ankündigung: - PolyPeptide Group plant Börsengang und Kotierung an der Schweizer Börse Geplantes IPO wird voraussichtlich bis zu 40% des AK umfassen Sowohl Platzierung bestehender Aktien als auch Erstplatzierung 2020: Umsatz 223 Mio Euro und bereinigte Ebitda 62 Mio Euro NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Credit Suisse: Norges Bank senkt Anteil auf 2,79% - Fundamenta RE: Pens.kasse Kt. Genf meldet 6,7455%, LUKB 15,8789% - UBS Group meldet Eigenanteil von 9,56%/4,81% - Wisekey meldet Eigenpositionen von 0,24%/48,06% - Zur Rose: BlackRock meldet Anteil von 3,0% PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Burkhalter: BMK Ergebnis 2020 (09.00 Uhr) - Hochdorf: BMK Ergebnis 2020 (09.30 Uhr) - GV: Bossard Dienstag: - Givaudan: Umsatz Q1 - SHL: Ergebnis 2020 (Conf. Call 11.00 Uhr) - GV: Newron, Oerlikon, Tecan, Zug Estates Mittwoch: - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen März 2020 (17.40 Uhr) - Gurit: Umsatz Q1 (17.45 Uhr) - GV: Geberit, Julius Bär, Gurit, Komax, Sulzer, Tornos WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe (Dienstag/Mittwoch) Ausland: - EU: Einzelhandelsumsatz 02/12 (11.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.04.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Polypeptide (geplant im Q2, Datum noch nicht bekannt) Dekotierungen (angekündigt): - Rapid Nutrition: per 23.07.2021 (letzter Handelstag 22.07.) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Fundamenta (0,55 Fr.) per 13.4.: - UBS (0,37 USD) - Straumann (5,75 Fr.) per 14.4.: - Adecco (2,50 Fr.) - Bossard (4,40 Fr.) - Mobilezone (0,56 Fr.) - VZ Holding (1,23 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 1,1012 - USD/CHF: 0,9261 - Conf-Future: -33 BP auf 164,54% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,267% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,28% auf 11'239 Punkte - SLI (Freitag): +0,17% auf 1'823 Punkte - SPI (Freitag): +0,53% auf 14'329 Punkte - Dax (Freitag): +0,21% auf 15'234 Punkte - CAC 40 (Freitag): +0,06% auf 6'169 Punkte

