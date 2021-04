Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG - Der Start ins zweite Quartal dürfte am Schweizer Aktienmarkt am Donnerstag eher unspektakulär verlaufen. Den Indikationen zufolge dürfte der Leitindex SMI ohne eine klare Richtung in den letzten Handelstag dieser verkürzten Osterwoche starten. Dabei sind die Vorgaben aus Asien durchaus freundlich. Hier war etwa der japanische Tankan-Bericht besser als erwartet ausgefallen. Die Vorgaben der Wall Street sind dagegen eher unausgeprägt.

- SMI vorbörslich: +0,10% auf 11'058,95 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): -0,26% auf 32'982 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +1,54% auf 13'247 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +0,87% auf 29'434 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - ABB-CFO sieht deutliche Belebung im frühzyklischen Geschäft (Inti The Market) - Adecco lanciert Marke Modis in der Schweiz - Credit Suisse: Moody's revidiert Ratingausblick auf "negativ" - LafargeHolcim schliesst Übernahme von Firestone Building Products ab - Lonza schliesst Verkauf der Werke in Ploermel (FR) und Edinburgh (UK) ab - Nestlé schliesst Verkauf des Nordamerika-Wassergeschäfts ab - SGS übernimmt Hongkonger "The Lab" ganz - Basilea schliesst Verkauf ihres chinesischen F&E-Tochterunternehmens ab - Coltene Q1: Umsatz über Vorjahr, wirkt positiv auf Ergebnisse - Jurassische Kantonalbank schlägt Fabrice Welsch als neuen Verwaltungsrat vor - Castle Alternative Invest 2020 mit Anstieg des NAV um 4,7 Prozent - Conzzeta: Verkauf von FoamPartner vollzogen - DKSH schliesst Akquisitionen von Bosung und MedWorkz ab - EPH regelt Immobilienfinanzierung in Wien neu - Idorsia: Srishti Gupta und Peter Kellogg neu für Verwaltungsrat vorgeschlagen - Newron vermeldet positive Studiendaten zu Evenamide (HEADLINE) - Spice Private Equity 2020: Reinverlust 57,8 Mio USD (VJ -13,5 Mio) - Von Roll: Veräusserung nicht notwendiger Flächen am Standort Breitenbach - WKB: Erneuerung des Verwaltungsrats für die Periode 2021/2025 NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - Schweiz: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Comet: UBS Fund Management erhöht Anteil auf 5,23% - Dufry: Reade Griffith meldet Anteil von 3,71% - Landis+Gyr: BlackRock meldet Anteil von 3,18% - Swiss Life: BlackRock meldet Anteil von 5,04% - Tecan: Norges Bank meldet Anteil von 3,27252% - UBS Group: Massachusetts Financial Services meldet Anteil von unter 3% - Wisekey: Pierre Vannineuse senkt Anteil auf 4,33% PRESSE DONNERSTAG - ABB-CFO sieht deutliche Belebung im frühzyklischen Geschäft (Inti The Market) - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - GV: Forbo, Schweiter Dienstag: - Valartis: Ergebnis 2020 - GV: Polyphor Mittwoch: - Alpine Select: Ergebnis 2020 (nachbörslich) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Detailhandelsumsätze Februar 2021 (08.30 Uhr) - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise März 2021 (08.30 Uhr) - Einkaufsmanager-Index (PMI) März 2021 (9.30 Uhr) - BFS: Touristische Beherbergungen Februar 2021 (Dienstag) - IWF: Länderexamen Schweiz (Mittwoch) Ausland: - EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe März 2021 (2. Veröffentlichung, 10.00 Uhr) - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche, 14.30 Uhr) PMI Verarbeitendes Gewerbe März 2021 (15.45 Uhr) Bauinvestitionen Februar 2021 (16.00 Uhr) ISM Verarbeitendes Gewerbe März 2021 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.04.2021 Dekotierungen (angekündigt): - Sunrise: per 6.4.2021 (letzter Handelstag HEUTE) - Rapid Nutrition: per 23.07.2021 (letzter Handelstag 22.07.) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Belimo (Aktiensplit per 7.4. im Verhältnis 1:20) EX-DIVIDENDE DATEN: per 6.4.: - Coltene (3,00 Fr.) - Huber+Suhner (1,30 Fr.) - Intershop (25,00 Fr.) - Leonteq (0,75 Fr.) - SF Urban (3,60 Fr.) - Swisscom (22,00 Fr.) - PSP (3,65 Fr.) per 7.4.: - Plazza (6,00 Fr.) - Schweiter (40,00 Fr.) per 8.4.: - Forbo (20,00 Fr.) per 9.4.: - Zurich (20,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 1,1081 - USD/CHF: 0,9456 - Conf-Future: +10 BP auf 164,64% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,267% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -0,67% auf 11'047 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,68% auf 1'790 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,51% auf 14'015 Punkte - Dax (Mittwoch): +0,00% auf 15'008 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): -0,34% auf 6'067 Punkte

awp-robot/sw/uh