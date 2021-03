Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG - Am Schweizer Aktienmarkt dürften sich die Kurse am Donnerstag zunächst seitwärts bewegen. Die Vorgaben aus Übersee sind dabei überwiegend freundlich. An der Wall Street war der Standardwerteindex Dow Jones zur Wochenmitte den dritten Handelstag in Folge auf ein Rekordhoch geklettert und auch in Asien ziehen die Börsen überwiegend an. Das JA zum US-Konjunkturpaket schiebe die Märkte ebenfalls etwas an. - SMI vorbörslich: -0,05% auf 10'904,73 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +1,46% auf 32'297 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -0,04% auf 13'069 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +0,60% auf 29'212 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis-CEO: Spielen die Rolle, die wir aufgrund Fokussierung spielen können - Roche: REMDACTA-Corona-Studie mit Actemra/RoActemra verfehlt Ziele Cobas-Tests für HIV und HCV Diagnostik erhalten WHO-Präqualifikation vorbörsliche Indikation -0,7% - UBS verzeichnet 2020 deutlichen Anstieg nachhaltig verwalteter Vermögen - Addex 2020: Liquide Mittel 18,7 Mio Fr. (VJ 31,5 Mio) reichen bis Mitte 2022 Reinergebnis -12,9 Mio Fr. (VJ -14,8 Mio) - Ascom 2020: Konzerngewinn 6,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 6,5 Mio) Dividende 0,0. Fr. (AWP-Konsens: 0,06 Fr.; 2019: 0,00 Fr.) 2021: Tiefes einstelliges Umsatzwachstum erwartet Zweistellige EBITDA-Marge angestrebt - Barry Callebaut eröffnet dritte Fabrik in Indien - BKW: Berner Regierung Aufspaltung birgt rechtliche und finanzielle Risiken will keine Aufspaltung will Minderheitsbeteiligung mit Sperrminorität - Cicor 2020: Umsatz 214,9 Mio Fr. (VJ 253,9 Mio) EBIT 8,9 Mio Fr. (VJ 14,9 Mio) Reingewinn 4,2 Mio Fr. (VJ 8,4 Mio) Dividende 1,00 Fr. (VJ 1,50 Fr.) Reingewinn durch Frankenaufwertung belastet Sollten spätestens 2022 an positive Entwicklung der Vorjahre anknüpfen 2021: Vorsichtiger Optimismus Risiko erneuter Verknappung von Vormaterialien und Komponenten Verbesserung von Umsatz und höhere Marge erwartet 209: Reingewinn 4,2 Mio Fr. (VJ 8,4 Mio) bestätigt Mittelfrsitziel für EBIT-Marge von 6 bis 8% - Flughafen Zürich: Passagier-Aufkommen Februar -90,4% gg VJ auf 192'558 Umsatz Kommerz Februar -77,5% auf 9,0 Mio Fr. - Hochdorf: Verschiebung von Bilanzmedienkonferenz und GV Grund ist die Prüfung finanzstrategischer Optionen Haben Ertragsziele trotz negativer Corona-Einflüsse erreicht Haben die 2019 eingeleitete Restrukturierung abgeschlossen - LLB 2020: Konzerngewinn 109,8 Mio Fr. (VJ 123,4 Mio) Kundenvermögen 79,7 Mrd Fr. (VJ 76,3 Mrd) Nettoneugeld 3,3 Mrd Fr. (VJ 4,1 Mrd) Dividende 2,20 Fr. (VJ 2,20 Fr.) 2021: Streben erneut solides Jahresergebnis an - Meyer Burger 2020: Nettoumsatz 90,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 98,3 Mio) EBITDA -44,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: -46,0 Mio) Konzernergebnis -64,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: -70,9 Mio) Sind auf bestem Weg Produkte im April auf den Markt zu bringen Schnelle 1,4 GW Erweiterung bereits vorbereitet Gesamtprojekt innerhalb des Capex-Budgets - Molecular Partners nominiert Agnete Fredriksen zur Wahl in den Verwaltungsrat - Perrot Duval 9 Mte 2020/21: Umsatz 2,8 Mio CHF (VJ 28,9 Mio) Verlust 1,5 Mio Fr. (VJ: Gewinn 2,0 Mio) - Stadler 2020: EBIT 156,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 153,1 Mio) Umsatz 3,08 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 3,05 Mrd) Dividende 0,85 Fr. (AWP-Konsens: 0,78 Fr.; 2019: 1,20 Fr.) 2020: Reingewinn 138,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 129,8 Mio) Auftragseingang 4,3 Mrd Fr. (VJ 5,1 Mrd) Mittelfristziele einer EBIT-Marge von 8-9% ab 2023 bestätigt Mittelfristziele einer Ausschüttungsquote von ca. 60% bestätigt 2021: Erwarten Auftragseingang von rund 4 bis 5 Mrd Fr. Erwarten Umsatz zwischen 3,5 und 3,8 Mrd Fr. vorbörsliche Indikation +1,6% - TX Group 2020: Umsatz 935,2 Mio Fr. (VJ 1'079,5 Mio) EBIT -70,9 Mio Fr. (VJ 70,4 Mio) Ergebnis -94,6 Mio Fr. (VJ +97,8 Mio) Wie bereits angekündigt, Verzicht auf Dividende (VJ 3,50 Fr.) Alle Unternehmen mit positivem Ergebnis im Gesamtjahr Operatives Ergebnis hat sich im H2 erholt Dividendenverzicht soll Ausnahme bleiben NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Rothschild & Co Bank wächst im Jahr 2020 und will nach Spanien vorstossen PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Basilea: UBS Group meldet Anteil von 9,02% - Dätwyler: Pema Holding meldet Anteil von 78,31% - Santhera: JPMorgan meldet Erwerbspositionen von 35,37% - Swiss Steel: Verschiedene Beteiligungsmeldungen der Liwet Holding - Valartis: Nebag meldet Anteil von 4,74% - Zug Estates: Holmia Holding senkt Anteil auf 47,39% PRESSE DONNERSTAG - keine relevanten Meldungen ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Ascom: BMK 2020 (Conf. Call 10.00 Uhr) - LLB: BMK 2020 (Conf. Call 10.30 Uhr) - Meyer Burger: BMK 2020 (Online 10.00 Uhr) - Stadler Rail: BMK 2020 (Conf. Call 10.00 Uhr) - TX Group: BMK 2020 (Conf. Call 10.00 Uhr) - BPDG: Ergebnis 2020 (nachbörslich) Freitag: - Bachem: Ergebnis 2020 - CFT: Ergebnis + BMK 2020 - Mobilezone: Ergebnis + BMK 2020 - Flughafen Zürich: Ergebnis + BMK 2020 - Fundamenta: Ergebnis + BMK 2020 - U-blox: Ergebnis 2020 Montag: - APG SGA: Ergebnis + BMK 2020 - Hiag Immobilien: Ergebnis + BMK 2020 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Seco: Konjunkturprognosen 03/21 (09.00 Uhr) Ausland: - ZO: EZB Zinsentscheid (13.45 Uhr; Pk 14.30 Uhr mit Präsidentin Lagarde) - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche; 14.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.03.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Sunrise (bewilligt, Termin noch nicht bekannt) - Rapid Nutrition: per 23.07.2021 (letzter Handelstag 22.07.) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Swiss Steel (Bezugsrechtsangebot 8.-15. März 2021) - EX-DIVIDENDE DATEN: per 16.3.: - BLKB (35,00 Fr.) per 18.3.: - Roche (9,10 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 1,1094 - USD/CHF: 0,9300 - Conf-Future: +16 BP auf 164,46% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,257% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +0,48% auf 10'910 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,29% auf 1'762 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,44% auf 13'690 Punkte - Dax (Mittwoch): +0,71% auf 14'540 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +1,11% auf 5'991 Punkte

awp-robot/sw/kw