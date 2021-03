Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG - Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Montagmorgen ein freundlicher Start in die neue Handelswoche ab. Dabei sind die Vorgaben aus Übersee sehr uneinheitlich. So war die Wall Street am Freitag nach einem überraschend starken US-Arbeitsmarktbericht mit deutlichen Gewinnen aus dem Handel gegangen. In Asien überwiegen zum Wochenstart dagegen Kursverluste. Hier bremsen die anhaltenden Sorgen vor einer beschleunigten Inflation aus. - SMI vorbörslich: +0,88% auf 10'701,13 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +1,85% auf 31'496 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +1,55% auf 12'920 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -0,42% auf 28'743 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Nestlé: kauft US-Firma Essentia im Geschäft mit funktionellem Wasser Essentia hat Jahresumsatz von 192 Mio USD Übernahme ist Teil der Transformation des globalen Wassergeschäfts Erweiterung von Premium-Wasserportfolio Sprecher: Stillschweigen über Kaufpreis für Essentia vereinbart Erwarten eine gute Profitabilität bei Essentia Führungsteam von Essentia bleibt an Bord US-Markt für stilles Premiumwasser auf 2,7 Mrd USD geschätzt - Roche zieht Tecentriq vom US-Markt bei best. Blasenkrebs zurück - Novartis-VRP sieht Wandel der Firmenkultur seit Vasella-Abgang (SoBli) - Swatch-Marke Longines plant Offensive im Internet (NZZaS) - Vifor und Cara Therapeutics erhalten FDA-Priority-Review für Korsuva Korsuva dient Behandlung von Hämodialysepatienten mit Juckreiz vorbörsliche Indikation +2,2% - Belimo 2020: Dividende 150 Fr. (AWP-Konsens: 120 Fr.; 2019: 150 Fr.) EBIT 108,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 107,6 Mio) Reingewinn 86,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 83,6 Mio) Haben Marktanteile gewonnen 2021: Pandemie langfristig bei allen Bauprojekten bemerkbar Höheres Bewusstsein für Raumluftqualität stützt Nachrüstungen Umsatzwachstum in LW wird im Laufe des Jahres zunehmen Umsatzwachstum leicht unter dem 5-Jahres-Durchschnitt erwartet Negativer Einfluss von Währungseffekten auf Profitabilität vorbörsliche Indikation +2,7% - Tornos 2020: EBIT -27,7 Mio Fr. (VJ +6,4 Mio) Reinergebnis -29,9 Mio Fr. (VJ +5,9 Mio) Erneut Verzicht auf Dividende Kosteneinsparungen von 38,9 Mio Fr. umgesetzt Für eine zukünftige Marktbelebung gut gerüstet 2021: Konkrete Prognosen für das Geschäftsjahr zurzeit nicht möglich - SF Urban Properties 2020: Gewinn inkl. Neubew. 23,0 Mio Fr. (VJ 18,5 Mio) Gewinn exkl. Neubew. 23,9 Mio Fr. (VJ 12,4 Mio) Dividende 3,60 Fr. (VJ 3,60 Fr.) Leerstand 2,62% (VJ 1,66%) Properties 2021: Transaktionsmarkt bleibt unverändert kompetitiv erwarten grössere Vermietungserfolge - Swiss Steel: Beschwerde von ehemaligem Mitarbeiter von Ascometal erhalten UEK lehnt Liwet-Einsprache ab Geplante Kapitalerhöhung kann durchgeführt werden Internen Untersuchung zu Ascometal zeigt keine Auswirkungen - Dottikon: Kapitalerhöhung - Bücher sind vollständig gedeckt - Implenia: Topposition für Bahnstreckenauftrag im Umfang von 1,07 Mrd EUR - Relief Therapeutics erhöht Kapital um 125 Mio Aktien - Preis je Aktie 0,01 Fr. - Sensirion erhält Kapazitäts-Unterstützung von Halbleiterfirma UMC - Sunrise-Handyantenne bei Thun abgebrannt - TX Group - 78 Tamedia-Journalistinnen protestieren gegen Diskriminierung NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Coop-Präsident rechnet mit Nachholeffekt nach Ladenöffnungen (NZZ) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Seco: Arbeitslosenquote Februar 3,6% (VM 3,7%), saisonber. 3,6% (VM 3,5%) - Ausland: - DE: GESAMTPRODUKTION JAN -2,5% GG VORMONAT (PROGNOSE -0,4) GESAMTPRODUKTION JAN -3,9 % GG VORJAHR (PROGNOSE -3,7) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Basilea: UBS Group meldet Anteil von 9,65% - Dormakaba: Familie Mankel meldet Anteil von 28,84% - New Value: Omnia meldet Anteil von 44,5% - Rapid Nutrition: Nice & Green SA meldet Erwerbspositionen von 22,7% - Santhera meldet Eigenpositionen von 2,77%/60,92% - Swiss Steel meldet eigene Erwerbspositionen von 0,06% PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Tornos: Ergebnis + BMK 2020 (10.00 Uhr) - Belimo: Ergebnis + BMK 2020 (10.00 Uhr) - SF Urban: Ergebnis + BMK 2020 (11.00 Uhr) - UBS: Beginn Berufungsverfahren in Frankreich (bis 24.3.) Dienstag: - Bâloise: Ergebnis 2020 + BMK 2020 - Dufry: Ergebnis 2020 + BMK 2020 - Galenica: Ergebnis 2020 + BMK 2020 - Huber+Suhner: Ergebnis 2020 + BMK 2020 - Rieter: Ergebnis 2020 + BMK 2020 - VP Bank: Ergebnis 2020 + BMK 2020 - Dätwyler: GV Mittwoch: - Orior: Ergebnis 2020 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Geberit: Ergebnis 2020 + BMK 2020 - BLKB: Ergebnis 2020 + BMK 2020 - Medartis: Ergebnis 2020 + BMK 2020 - Mikron: Ergebnis 2020 + BMK 2020 - IVF Hartmann: Ergebnis 2020 + BMK 2020 - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Februar (nachbörslich) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Seco: Arbeitsmarktdaten Februar 2021 (07.45 Uhr) - BFS: Touristische Beherbergungen Januar 2021 (08.30 Uhr) - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung (Dienstag) Ausland: - EU: Sentix-Investorenvertrauen März (10.30 Uhr) - US: Lagerbestände Grosshandel Januar (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.03.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Sunrise (bewilligt, Termin noch nicht bekannt) - Rapid Nutrition: per 23.07.2021 (letzter Handelstag 22.07.) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Swiss Steel (Bezugsrechtsangebot 8.-15. März 2021) - EX-DIVIDENDE DATEN: per 11.3.: - Dätwyler (3,20 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.11 Uhr) - EUR/CHF: 1,1090 - USD/CHF: 0,9325 - Conf-Future: -42 BP auf 167,57% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,274% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -1,32% auf 10'608 Punkte - SLI (Freitag): -1,39% auf 1'712 Punkte - SPI (Freitag): -1,18% auf 13'311 Punkte - Dax (Freitag): -0,97% auf 13'921 Punkte - CAC 40 (Freitag): -0,82% auf 5'783 Punkte

awp-robot/sw/tt