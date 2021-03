Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Montag im vorbörslichen Geschäft fester. Gestützt wird das allgemeine Sentiment von einer Entspannung an den Bondmärkten. Ob diese nachhaltig ist oder nicht, wird sich in den kommenden Tagen zeigen. - SMI vorbörslich: +0,60% auf 10'585,61 Punkte (08.05 Uhr) - Dow Jones (Freitag): -1,50% auf 30'932 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +0,56% auf 13'192 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +2,41% auf 29'664 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Logitech 2020/21: Operativer Gewinn von 1,1 Milliarden USD erwartet Umsatzwachstum von 63 Prozent erwartet (bisher: 57-60%) 2021/22: Non-GAAP Betriebsergebnis von 750-800 Millionen USD erw. Währungsbereinigtes Umsatzwachstum bleibt etwa gleich Vorbörsliche Indikation +6,3% - Julius Bär: Neues Aktienrückkaufprogramm über 450 Mio Fr. startet am 2. März - Nestlé will Aktionären frühzeitig Mitsprache bei Nachhaltigkeit einräumen - Roche-Corona-Schnelltest erhält in Deutschland Genehmigung für Selbsttests - Swisscom-Chef weist Kritik der 5G-Gegner an neuen Messregeln zurück (Sobli) - Energiedienst 2020: Nettoerlös 1,04 Mrd EUR (VJ 0,94 Mrd) EBIT +38,9 Mio EUR (VJ -4,6 Mio) Reinergewinn 44 Mio EUR (VJ 9,2 Mio) Dividende 0,75 Fr. (2019: 0,75 Fr.) Starker Stromabsatz-Rückgang mit Firmenkunden wegen Lockdown 2021: EBIT von mindestens 40 Mio EUR erwartet Unsicherheiten rund um Corona-Pandemie halten an Schlägt Peter Heydecker neu in VR vor - Gurit verlängert Vertrag mit Windturbinenhersteller Vertrag soll Umsätze von 270 bis 350 Mio Fr. bis 2023 bringen - Bucher: Claude Cornaz stellt sich nicht zur Wiederwahl als Verwaltungsrat - Idorsia reicht Zulassungsantrag für Clazosentan in Japan ein - Santhera erreicht positive Resultate mit Lonodelestat bei Mukoviszidose - SF Urban Properties wechselt Immobilien-Vermögensverwalters NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH SNB 2020: Definitiver Gewinn 20,9 Mrd Fr. (VJ +48,9 Mrd) Nach Auszahlungen Ausschüttungsreserve bei 90,9 Mrd Fr. BWO: Hypo-Referenzzinssatz für Mietverhältnisse bleibt bei 1,25% WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Credit Suisse: BlackRock meldet Anteil von 5,02% - Galenica: Norges Bank meldet Anteil von 3,17% - PSP: Norges Bank meldet zuletzt Anteil von 2,93426% - U-blox: Norges Bank meldet zuletzt Anteil von 3,08% PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Energiedienst: BMK 2020 - Logitech: Investorentag - GV: SHL (aoGV) Dienstag: - Swiss Life: Ergebnis 2020 + BMK 2020 - Arbonia: Ergebnis 2020 + BMK 2020 - Bellevue: Ergebnis 2020 + BMK 2020 - Elma: Ergebnis 2020 - Emmi: Ergebnis 2020 + BMK 2020 - Feintool: Ergebnis 2020 + BMK 2020 - Gurit: Ergebnis 2020 + BMK 2020 - Intershop: Ergebnis 2020 + Conf. Call - IVF Hartmann: Ergebnis 2020 - Lindt & Sprüngli: Ergebnis 2020 + BMK 2020 - Oerlikon: Ergebnis 2020 + BMK 2020 - GV: Novartis Mittwoch: - Kühne+Nagel: Ergebnis + BMK 2020 - Bossard: Ergebnis + BMK 2020 - Bucher: Ergebnis + BMK 2020 - Dormakaba: Ergebnis + BMK H1 2020/21 - Autoneum: Ergebnis 2020 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Georg Fischer: Ergebnis + BMK 2020 - Implenia: Ergebnis + BMK 2020 - Plazza: Ergebnis 2020 - Swiss Steel: Ergebnis + BMK 2020 - Vifor: Ergebnis + BMK 2020 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - CS: Einkaufsmanager-Index (PMI) Februar 2021 (09.30 Uhr) - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Februar 2021 (Mittwoch) Ausland: - DE: Verbraucherpreise Sachsen 02/21 (09.00 Uhr) PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/21 (endgültig; 09.55 Uhr) Verbraucherpreise 02/21 (vorläufig; 14.00 Uhr) - FR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/21 (endgültig; 09.50 Uhr) - EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/21 (endgültig; 10.00 Uhr) - GB: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/21 (endgültig; 10.30 Uhr) - US: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/21 (endgültig; 15.45 Uhr) Bauinvestitionen 01/21 (16.00 Uhr) ISM Verarbeitendes Gewerbe 02/21 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.03.2021 EX-DIVIDENDE DATEN: per 4.3.: - GKB (40,00 Fr.) - Novartis (3,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.17 Uhr) - EUR/CHF: 1,0981 - USD/CHF: 0,9085 - Conf-Future: +53 BP auf 166,57% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,229% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -1,28% auf 10'522 Punkte - SLI (Freitag): -1,58% auf 1'700 Punkte - SPI (Freitag): -1,32% auf 13'134 Punkte - Dax (Freitag): -0,67% auf 13'786 Punkte - CAC 40 (Freitag): -1,39% auf 5'703 Punkte

awp-robot/sw/