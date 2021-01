Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG - Die Kurse dürften sich am Dienstag zunächst nur wenig bewegen. Nach dem Kursgewinn vom Vortag, den Verlusten an der Wall Street und den uneinheitlichen Vorgaben aus Asien sei bei den Anlegern eine gewisse Zurückhaltung zu erwarten. - SMI vorbörslich: +0,10% auf 10'748,83 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): -1,25% auf 30'224 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): -1,47% auf 12'698 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -0,37% auf 27'159 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Behörde EMA verschiebt Entscheidung zu Impfstoff von Lonza-Partner Moderna - Roche erhält von FDA für Tiragolumab Therapiedurchbruch-Status - UBS zahlt nachrangige Tier-2-Anleihe über 2 Mrd EUR im Februar 2021 zurück - Zurich-CEO: Pandemie besser bewältigt als in schlimmen Szenarien erwartet - Siegfried schliesst Übernahme von Novartis-Standorten in Spanien ab - Arbonia verkauft Fenstergeschäft nach Dänemark Mit Verkaufserklös sollen restliche Sparten gestärkt werden Teil des Verkaufserklöses könnte Aktionären zukommen Aus Transaktion werden rund 350 Mio Fr. zufliessen vorbörsliche Indikation +1,1% - Aryzta verkauft auch den Restanteil an französischer Picard für 24 Mio EUR Abschluss der Transaktion früh im ersten Quartal 2021 erwartet Aktionär Veraison senkt seinen Anteil deutlich unter 3 Prozent - Blackstone Resources: Batterieprojekt wird von der EU gefördert Wird von SIX wegen Verletzung von Kotierungsvorschriften gebüsst - Dufry schliesst Kooperation für neue Duty Free-Geschäfte in Hainan ab vorbörsliche Indikation +3,1% - HBM: NAV steigt per Ende 2020 knapp 37% auf 293,21 Franken erwartet Gewinn von rund 645 Mio Fr. für erste neun Monate 2020/21 - Implenia baut Erweiterung des Elbtunnels auf der A7 Hochtief hat Federführung - Anteil Implenia am Gesamtvolumen 35% - Jungfraubahn 2020: Besucherzahlen Jungfraujoch -65,6 Prozent auf 0,362 Mio Start in Wintersaison von zweiter Welle belastet NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Schweizer Börse SIX erreicht 2020 Höchststand beim Handelsumsatz PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - DE: EINZELHANDELSUMSATZ REAL NOVEMBER +5,6% GG VORJAHR (PROGNOSE +4,0) EINZELHANDELSUMSATZ NOMINAL NOVEMBER +1,7% GG VORMONAT EINZELHANDELSUMSATZ NOMINAL NOVEMBER +6,5% GG VORJAHR WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Bossard: Kolin Holding meldet unveränderten Anteil von 56,29% - Dormakaba: Invesco meldet Anteil von 3,03% - Nebag: Kähli Holding meldet Anteil auf 3,01% - Schaffner: Kähli Holding AG meldet Anteil von 3,003428% - Swiss Re: BlackRock senkt Anteil auf 5,03% - Valartis: Kähli Holding meldet Anteil von 3,0005% - Zur Rose: UBS meldet Anteil von 6,9%/0,06% PRESSE DIENSTAG - LafargeHolcim interessiert an Übernahme von Firestone Building Products (BBG) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - keine Termine Mittwoch: - keine Termine Donnerstag: - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Dezember 2020 (08.30 Uhr) - BFS: Detailhandelsumsätze November 2020 (Donnerstag) Ausland: - FR: Konsumentenpreise 12/20 (vorläufig) (08.45 Uhr) - DE: Arbeitslosenzahlen 12/20 (09.55 Uhr) Geldmenge M3 11/20 (10.00 Uhr) - US: ISM Verarbeitendes Gewerbe 12/20 (16.00 Uhr) API Ölbericht (Woche) (22.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.01.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Sunrise (bewilligt, Termin noch nicht bekannt) - Rapid Nutrition: per 23.07.2021 (letzter Handelstag 22.07.) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Swiss Steel (Bezugsfrist 12. bis 19.1.) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Barry Callebaut (22,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 1,0800 - USD/CHF: 0,8807 - Conf-Future: +16 BP auf 170,77% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,551% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,33% auf 10'738 Punkte - SLI (Montag): +0,56% auf 1'692 Punkte - SPI (Montag): +0,37% auf 13'377 Punkte - Dax (Montag): +0,06% auf 13'727 Punkte - CAC 40 (Montag): +0,68% auf 5'589 Punkte

awp-robot/sw/ra