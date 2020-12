Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG - Die Schweizer Börse wird am Montag nach den Weihnachtsfeiertagen fester erwartet. Mit dem Abschluss des Handelsabkommens zwischen der Europäischen Union und Grossbritannien sowie der Unterzeichnung des Corona-Hilfspakets durch US-Präsident Donald Trump seien zwei wichtige Hindernisse aus dem Weg geräumt. Damit könnte es durchaus noch ein verspätetes Weihnachtsrally geben, sagt ein Händler. Die Vorgaben aus Fernost sind denn auch meist positiv. - SMI vorbörslich: +0,49% auf 10'462,73 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +0,23% auf 30'199,87 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,26% auf 12'804,73 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +0,74% auf 26'854 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Clariant: Sabic reicht Anträge für Generalversammlung ein Sabic schlägt Sonderdividende von 2 Franken je Aktie vor Sabic stellt Antrag auf Einführung von max. VR-Amtsdauer von 12 J. VR wird Position zu Anträgen bei GV-Vorbereitung festlegen vorbörsliche Indikation +1,0% - Novartis + anderen Pharmafirmen winkt nach Preissenkungen in China mehr Absatz - CFT ernennt Mike Anderson zum Mitglied des Group Executive Committee - Comet Group ernennt Keighley Peters zum CIO - Vaudoise dürfte im Jahr 2020 Geschäftsvolumen aus dem Vorjahr erreichen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Audemars Piguet-CEO erwartet nur noch Umsatzrückgang von unter 10 Prozent - Impfstoff von Moderna löste allergische Reaktion bei Arzt aus - Swiss führt wieder Passagierflüge nach Grossbritannien und Südafrika durch PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Ascom: Loys Investement senkt Anteil auf <3% - Bobst: Aktionärsgruppe JBF Finance meldet Anteil von 53,44% - Coltene: Credit Suisse senkt Anteil auf <3%; UBS senkt Anteil auf <3% - EPH: Valartis Property Holding meldet Anteil an Erwerbspositionen von 4,9275% - Phoenix Mecano: J.Safra Sarasin Investmentfonds erhöht Anteil auf 5,05% - Poenina: Jean Claude Bregy meldet unveränderten Anteil von 21,1% - SHL meldet verschiedene Beteiligungen im Zusammenhang mit Kapitalerhöhung - Tecan: Norges Bank meldet Anteil von 3,04% - Zehnder: Graneco meldet Anteil von 51,3% PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Keine Termine Dienstag: - Keine Termine Mittwoch: - Keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF Konjunkturbarometer (Mittwoch) CS-CFA Index Dezember (Mittwoch) Ausland: - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.01.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Sunrise (bewilligt, Termin noch nicht bekannt) - Rapid Nutrition: per 23.07.2021 (letzter Handelstag 22.07.) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Swiss Steel (Bezugsfrist 12. bis 19.1.) EX-DIVIDENDE DATEN: per 5.1.: - Barry Callebaut (22,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.09 Uhr) - EUR/CHF: 1,0872 - USD/CHF: 0,8895 - Conf-Future: -63 BP auf 170,01% (23.12.) - SNB: Kassazinssatz -0,541% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +0,08% auf 10'412 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,34% auf 1'647 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,13% auf 12'995 Punkte - Dax (Mittwoch): +1,26% auf 13'587 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -0,1% auf 5'522 Punkte

