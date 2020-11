Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt steht am Dienstag im vorbörslichen Geschäft etwas höher. Gestützt wird die Stimmung von positiven Vorgaben aus den USA, insbesondere aber von der Ankündigung Trumps, den Weg für den neu gewählten Präsidenten Joe Biden frei zu machen. Amtsinhaber Donald Trump hatte die Behörden angewiesen, mit Biden zu kooperieren, wie er über Nacht auf Twitter mitteilte. Zuvor hatte die zuständige Behörde GSA Biden als wahrscheinlichen Wahlsieger eingestuft und damit grünes Licht für die Kooperation der Trump-Regierung mit dem Team des Demokraten gegeben. - SMI vorbörslich: +0,78% auf 10'545,72 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +1,12% auf 29'591 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,22% auf 11'881 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +2,50% auf 26'166 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - CS: Wertberichtigung von 450 Mio USD auf York Capital Management Wertberichtigung senkt CET1-Ratio Q4 um 7 Basispunkte Prognosen für Dividenden und Kapitalausschüttungen 20/21 bleiben bestehen vorbörsliche Indikation +1,0% - Novartis: kündigt an Investorentag Aktienrückkauf über bis zu 2,5 Mrd USD an Wachstumstreiber tragen 48% zu Pharmaumsatz bei Generikatochter Sandoz in USA/EU und RoW unter Top 3 weiter bestrebt, Margen zu steigern auf gutem Weg, bis Jahresende 2 Mrd USD einzusparen mittelfristig Einsparung von weiteren 2 Mrd USD geplant Marge im hohen 30%-Bereich mittelfristig für Pharmasparte erwartet vorbörsliche Indikation +0,6% - ABB-Kreditrating "Low A" mit Ausblick "Negativ" von Credit Suisse bestätigt - Roche: US-Zulassung für Grippemittel Xofluza in weiterer Darreichungsform - Aryzta: Marcus Opitz wird neuer Chief Restructuring Officer Elliot hat Bedingungen des nicht bindenden Vorschlags zurückgezogen Gespräche mit Elliott-Beratern wurden 24. Oktober beendet - Belimo schliesst Kooperation mit Facilio im Bereich IoT ab - Bossard beteiligt sich mit 40% am Start-up-Unternehmen MultiMaterial-Welding - EPH plant Kapitalerhöhung - Ausgabe von bis zu 4,5 Mio neue Aktien - Helvetia Venture Fund beteiligt sich am spanischen InsurTech Freshurance - Idorsia vermeldet positive Studienergebnisse mit Clazosentan vorbörsliche Indikation +3,8% - Obseva reicht in Europa Zulassungsantrag für Yselty ein - Polyphor sichert sich Fördergelder von bis 3,3 Millionen Dollar - Relief Therapeutics: RLF-100 zeigt gute Resultate in Corona-Nachbehandlung 72% Überlebensrate bei Intensivpatienten festgestellt NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: DE: BIP Q3 +8,5% GG VORQUARTAL (PROGNOSE +8,2) - 2. SCHÄTZUNG BIP Q3 -4,0% GG VORJAHR (PROGNOSE -4,3) - 2. SCHÄTZUNG WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Cembra Money Bank: Norges Bank meldet Anteil von 3,06% - LafargeHolcim: BlackRock meldet Anteil von 5,11% - Landis+Gyr: Norges Bank meldet Anteil von 2,95% - Santhera: JP Morgan senkt Erwerbspositionen auf 32,262% - Schweiter: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,01% - Siegfried: Norges Bank meldet Anteil von 2,95% - Tecan: Norges Bank meldet Anteil von 3,04% - Zehnder: Graneco meldet unveränderten Anteil von 51,57% - Zur Rose: UBS meldet Anteil von 10,3%/2,22% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Novartis: Capital Markets Day - aoGV: Landis+Gyr (Dividende 2019) Mittwoch: - U-blox: Analyst Day Donnerstag: - Carlo Gavazzi: Ergebnis H1 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - DE: ifo-Geschäftsklima 11/20 (10.00 Uhr) - US: FHFA-Index 09/20 (15.00 Uhr) Verbrauchervertrauen 11/20 (16.00 Uhr) API Ölbericht (Woche; 22.30 Uhr) - CH: CS-CFA Index November (Mittwoch) BFS Beschäftigungsbarometer Q3 2020 (Donnerstag) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.12.2020 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Sunrise (geplant nach Übernahme durch Liberty) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Richemont: Aktien werden ohne A Warrant gehandelt (ab 25.11.) - EPH: Angebotsfrist für Kapitalerhöhung zwischen 26.11. und 10.12.2020 EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - UBS (0,365 USD rsp. 0,3335 Fr.) per 26.11: - Landis+Gyr: (2,00 Fr.) per 3.12.: - Credit Suisse (0,1388 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,0806 - USD/CHF: 0,9117 - Conf-Future: Conf-Future: -1 BP auf 172,18% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,466% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): -0,30% auf 10'464 Punkte - SLI (Montag): +0,02% auf 1'647 Punkte - SPI (Montag): -0,47% auf 12'957 Punkte - Dax (Montag): -0,08% auf 13'127 Punkte - CAC 40 (Montag): -0,07% auf 5'492 Punkte

awp-robot/sw/kw