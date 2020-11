Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG - Mit dem Kopf-an-Kopf-Rennen um das Weisse Haus ist in den USA genau das eingetreten, was Investoren sich am allerwenigsten erhofft hatten. Die zuletzt erhoffte "blaue Welle", also ein klarer Sieg des Demokraten Joe Biden, ist nach bisher bekannten Ergebnissen ausgeblieben. Entsprechend sind die Indikationen sowohl für den Schweizer Markt als auch die Märkte in Europa zusammengeschmolzen. - SMI vorbörslich: +0,12% auf 10'015,48 Punkte (08.01 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +2,06% auf 27'480 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +1,85% auf 11'161 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +1,72% auf 23'695 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Swiss Life 9 Mte: Geschäftsvolumen 15,4 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 15,4 Mrd) Fee-Erträge 1,4 Mrd Fr. (VJ 1,3 Mrd) Nettoneugelder Drittkunden 3,8 Mrd Fr. Nettoanlagerendite nicht annualisiert 1,4% (VJ 1,9%) SST-Quote per Ende September von rund 190% erwartet Tanguy Polet wird per 1.3.21 neuer CEO von Swiss Life Frankreich Prämieneinnahmen Schweiz ohne Sondereffekt auf Vorjahresniveau nimmt im Januar 2021 Aktienrückkaufprogramm wieder auf nimmt nach neun Monaten weniger Prämien ein (HEADLINE) vorbörsliche Indikation +1,5% - AMS: Osram-Aktionäre heissen Beherrschungs- u Gewinnabführungsvertrag gut - SGS übernimmt neuseeländische Engineering Control Limited - Burckhardt H1: Bestellungseingang 303,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 301,6 Mio) Umsatz 295,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 293,7 Mio) EBIT 26,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 22,5 Mio) Reingewinn 19,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 17,2 Mio) Fokus auf diszipliniertem Einsatz des Kapitals Trotz Corona Erholung in einigen Regionen Tieferer Bestellungseingang wegen Corona 2020/21: Ziele bestätigt; Umsatz über 650 Mio bei stabiler Marge bestätigt Mittelfristziele: Umsatz 700 Mio Fr. bis 2022 EBIT-Marge 10-15% bis 2022 vorbörsliche Indikation +2,6% - Schaffner 2019/20: Umsatz im zweiten Semester gehalten Ertragslage im zweiten Semester verbessert Signifikant tieferes Betriebsergebnis erwartet GV 2019/20 ohne physische Teilnahme der Aktionäre - Vontobel 9 Mte: Betreute Kundenvermögen 230,0 Mrd Fr. (Ende Juni: 218,6 Mrd) Ergebnis vor Steuern über Vorjahr Wealth Management-Nettoneugeld annualisiert über 6 Prozent Nettoneugeldzufluss annualisiert bei 9 Prozent Ziele für 2020 unverändert Aktien vorbörsliche Indikation +2,9% - LLB: Verwaltungsratspräsident Georg Wohlwend gibt sein Amt ab Grund ist ein gegen Wohlwend laufendes Strafverfahren Strafverfahren steht nicht im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit bei Bank - Baloise lanciert Occasions-Abo "aboDeinauto" in Deutschland - Banque Profil de Gestion 9 Mte: Nettoverlust 1,61 Mio Fr. (VJ -1,02 Mio) - Hiag verkauft Areal in St. Margrethen an Stadler - Kudelski rüstet E-Autohersteller mit "Phone as Key"-System aus - Medacta schlägt Zuwahl von Riccardo Braglia in Verwaltungsrat vor - Relief Therapeutics ernennt J. Paul Waymack zum Berater - Siegfried: Global Head Technical Operations René Imwinkelried geht in Rente - Stadler: Peter Spuhler will nicht russischer Honorarkonsul werden NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - BLS-Verwaltungsratspräsident Stämpfli tritt per sofort zurück - Kapitalerhöhung des HSO Fund von Helvetica Property abgeschlossen PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Basilea: Norges Bank meldet Anteil von 3,01% - Georg Fischer: Credit Suisse Funds meldet Anteil von 2,98% - Hiag: ZKB meldet im Zusammenhang mit Kapitalerhöhung temporäre Beteiligung - Landis+Gyr: Franklin Resources meldet Anteil von 3,33% - MCH: LLB Swiss Investment/AMG Substanzwerte Schweiz meldet Anteil von <3% - Mobilezone: BlackRock meldet Anteil von 3% - Swiss Re: BlackRock meldet Anteil von 5,42% - Temenos: BlackRock meldet Anteil von zuletzt 5,64% PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Swiss Life: Conf. Call Q3 (10.00 Uhr) - Burckhardt: Conf. Call H1 (09.30 Uhr) + Investorentag - Pargesa: Ergebnis Q3 (nachbörslich) Donnerstag: - Sunrise: Ergebnis Q3 (Conf. Call 09.30 Uhr) - Klingelnberg: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.30 Uhr) - Valiant: Ergebnis 9 Mte - Züblin: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.30 Uhr) - Bobst: Investorentag (Conf. Call 10.30 Uhr) Freitag: - Richemont: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.30 Uhr) - AMS: Ergebnis Q3 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Aluflexpack: Umsatz Q3 - PEH: Ergebnis H1 (nachbörslich) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: KOF Konjunkturumfragen vom Oktober (9.00 Uhr) - EU: PMI Dienste Oktober, 2. Veröffentlichung (10.00 Uhr) Erzeugerpreise September (11.00 Uhr) - US: ADP-Beschäftigung Oktober (14.15 Uhr) Handelsbilanz September (14.30 Uhr) PMI Dienste Oktober, 2. Veröffentlichung (15.45 Uhr) ISM-Index Services Oktober (16.00 Uhr) EIA Ölbericht Woche (16.30 Uhr) - CH: Seco Konsumentenstimmungsindex Umfrage Oktober (Donnerstag) BFS Touristische Beherbergungen September 2020 (Donnerstag) SNB Referate Andrea Mächler/Thomas Moser, Geldmarkt-Apéro (Donnerstag) SNB Devisenreserven Oktober 2020 (Freitag) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.11.2020 Dekotierungen (angekündigt): - Pargesa (Datum noch nicht bekannt) - Sunrise (geplant nach Übernahme durch Liberty) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Julius Bär (0,75 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,0665 - USD/CHF: 0,9162 - Conf-Future: -45 BP auf 172,25% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,498% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +2,17% auf 10'004 Punkte - SLI (Dienstag): +2,47% auf 1'544 Punkte - SPI (Dienstag): +2,03% auf 12'467 Punkte - Dax (Dienstag): +2,55% auf 12'089 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +2,44% auf 4'806 Punkte

awp-robot/sw/tt