Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG - Am Schweizer Aktienmarkt stehen die Zeichen zum Wochenschluss auf Stabilisierung. Nach den Verlusten zur Wochenmitte hatte sich der Leitindex SMI am gestrigen Donnerstag bis Handelsschluss knapp in die Gewinnzone vorgearbeitet und damit nur 1 Punkt unter der psychologisch wichtigen Marke von 10'000 Zählern geschlossen. - SMI vorbörslich: +0,55% auf 10'053,56 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +0,54% auf 28'364 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,19% auf 11'506 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +0,34% auf 23'555 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - ABB Q3: Umsatz 6,58 Mrd USD (AWP-Konsens: 6,24 Mrd) EBITA 787 Mio USD (AWP-Konsens: 675 Mio) Reingewinn 4'530 Mio USD (AWP-Konsens: 5'046 Mio) Auftragseingang 6,11 Mrd USD (AWP-Konsens: 6,06 Mrd) Gewinn v.St. enthält 5,3 Mrd aus Verkauf Stromnetzsparte Q4: Auftrags- und Umsatzwachstumsraten bleiben schwierig Umsatzwachstumsrate dürfte sequentiell abnehmen Operativen Margen werden voraussichtlich wachsen Einzelheiten zu strategischen Fortschritten folgen am 19. November Einsparungen von 500 Mio USD jährlich wohl schneller realisiert 2020: Erwarten für das Gesamtjahr einen 'robusten' Cashflow vorbörsliche Indikation +3,3% - Schindler 9 Mte: Umsatz 7'713 Mio Fr. (AWP-Konsens: 7'602 Mio) Bestellungseingang 8'067 Mio Fr. (AWP-Konsens: 8'055 Mio) EBIT 734 Mio Fr. (AWP-Konsens: 694 Mio) Konzerngewinn 548 Mio Fr. (AWP-Konsens: 517 Mio) Pandemie wirkt sich weiterhin negativ auf Märkte aus Restrukturierungskosten betrugen bisher 96 Mio Fr. 2020: Gewinn neu zwischen 720 und 760 Mio Fr. erwartet hebt Ausblick 2020: erw. neu Umsatzentwicklung von 0 bis -3% in LW PS vorbörsliche Indikation +2,4% - AMS: Wechsel bei Arbeitnehmervertretern im Aufsichtsrat - Novartis erhält von EMA für Iptacopan (LNP023) Status als "Orphan"-Mittel - Temenos lanciert Datenplattform für die "Transact"-Lösung - Komax: Abbau von rund 10% des Personalbestands (Ende 2019: 2211 MA) geplant 2020: Umsatz mindestens 300 Mio Fr. (H1: 145,2 Mio) erwartet Umsatz- und EBIT-Steigerung im zweiten Halbjahr H2: Erwarten mindestens EBIT-Break-Even (H1 EBIT: -4,7 Mio Fr.) plant weitere Kostensenkungen und Abbau von Stellen vorbörsliche Indikation +1,9% - Rieter 9 Mte: Auftragseingang 425 Mio Fr. (AWP-Konsens: 411,3 Mio) 2020: Nettoverlust erwartet Verzicht auf konkretere Angaben - Visibilität zu gering vorbörsliche Indikation +1,9% - Valora: Geschäftsgang entwickelt sich gemäss den geäusserten Erwartungen erwartet positiven EBIT im laufenden Jahr - HBM H1: Reingewinn 441,3 Mio Fr. (VJ 102,5 Mio) bestätigt Gehen zuversichtlich ins zweite Halbjahr Umfeld für Börsengänge und Übernahmen bleibt günstig - BB Biotech 9 Mte: Reingewinn 26 Mio. Fr (VJ 172 Mio) Q3: Reingewinn -395 Mio Fr. (VJ -382 Mio) - CFT Q3: Umsatz 185,7 Mio Fr. (VJ 230,8 Mio) - HIAG nimmt über Kapitalerhöhung rund 33 Millionen Franken ein - Meyer Burger und CSEM verlängern Zusammenarbeit für neuartige Solarzellen - Novavest Real Estate will bei Kapitalerhöhung 635'000 neue Aktien begeben - The Native SA von SIX mit Busse von 40'000 Franken sanktioniert - WiseKey und OpSec Security begründen neue Partnerschaft (HEADLINE) NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Swiss wird bis Ende Jahr noch deutlich mehr als 1 Milliarde Kredit übrig haben PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Credit Suisse: BlackRock erhöht Anteil auf 5,15% - Nestlé: Blackrock meldet leicht höheren Anteil von 5% - Swiss Life: Credit Suisse Group senkt Anteil unter 3% - Aryzta: BlackRock meldet Anteil von 3,08% - Helvetia: Patria Genossenschaft meldet Anteil von 34,09% - Mobilezone: BlackRock meldet Anteil von 3% - Sunrise: Morgan Stanley meldet Anteil von 5,42%/4,2% - Vifor Pharma: BlackRock senkt Anteil auf 4,2% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Schindler: Conf. Call Ergebnis Q3 - ABB: Conf. Call Ergebnis Q3 - Rieter: Conf. Call Trading Update Q3 - Komax: Investorentag Montag: - GV: Crealogix Dienstag: - Bucher: Umsatz Q3 - Datacolor: Ergebnis 2019/20 - Idorsia: Ergebnis Q3 - Novartis: Ergebnis + Conf. Call Q3 - SIG Combibloc: Ergebnis Q3 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste Oktober 2020 (10.00 Uhr) - GB: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste Oktober 20 (10.30 Uhr) - US: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste Oktober 20 (15.45 Uhr) - CH: KOF-Prognosen für den Schweizer Tourismus (Dienstag) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.11.2020 Übernahmeangebote: - Sunrise: Angebot Liberty Global (Nachfrist bis 28.10.) Dekotierungen (angekündigt): - Pargesa (Datum noch nicht bekannt) - Sunrise (geplant nach Übernahme durch Liberty) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0708 - USD/CHF: 0,9078 - Conf-Future: -9 BP auf 172,29% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,496% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,09% auf 9'999 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,06% auf 1'549 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,08% auf 12'485 Punkte - Dax (Donnerstag): -0,12% auf 12'543 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -0,05% auf 4'851 Punkte

awp-robot/sw/