Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG - Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Dienstag eine erneut freundliche Eröffnung ab. Treibende Kraft sind die Kursgewinne der beiden Schwergewichte Nestlé und Roche. Insgesamt sind die Vorgaben aus Übersee eher uneinheitlich. - SMI vorbörslich: +0,42% auf 10'407,72 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,88% auf 28'838 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +2,56% auf 11'876 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,18% auf 23'601 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Nestlé hält nach Ablauf der Zeichnungsfrist 84% an Aimmune Therapeutics vorbörsliche Indikation +0,6% - Roche lanciert Antigentest für Corona-Massentestung vorbörsliche Indikation +1,1% - Givaudan: Moody's bestätigt "Baa1"-Rating und Ausblick mit "Negativ" - Kühne+Nagel wickelt für Kunde Vestas Transport in Russland ab - Flughafen Zürich: Passagier-Aufkommen September -81,4% gg VJ auf 536'406 Passagier-Aufkommen September zum Vormonat -26% vorbörsliche Indikation -0,9% - Achiko holt sich zusätzliches Knowhow - Basilea legt Interim-Ergebnisse zu Derazantinib bei Urothelkarzinom vor - Peach Property begibt Anleihe über 300 Mio EUR Aktionäre machen Weg für Kapitalerhöhung frei - Relief und NeuroRX veröffentlichen Wirksamkeitsdaten zur Covid-19-Behandlung NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - - Ausland: - CN: PBOC SKIPS REVERSE REPO OPERATIONS TUE: WIND Q3 IMPORTS +4.3% Y/Y IN YUAN TERMS Q3 EXPORTS +10.2% Y/Y IN YUAN TERMS: CUSTOMS SEP EXPORTS +9.9% Y/Y VS AUG +9.5% Y/Y SEP IMPORTSB +13.2% Y/Y VS AUG -2.1% Y/Y SEP TRADE SURPLUSB $37.0 BLN VS AUG $58.93 BLN JAN-SEP EXPORTS -0.8% Y/Y; IMPORTS -3.1% Y/Y - GB: ARBEITSLOSENQUOTE AUG 4,5% (PROGNOSE 4,3) - DE: VERBRAUCHERPREISE SEPT -0,2% GG VJ (PROG -0,2) - 2. SCHÄTZUNG VERBRAUCHERPREISE SEPT -0,2% GG VM (PROG -0,2) - 2. SCHÄTZUNG VERBRAUCHERPREISE HVPI SEPT -0,4% GG VJ (PROG -0,4) - 2. SCHÄTZUNG VERBRAUCHERPREISE HVPI SEPT -0,4% GG VM (PROG -0,4) - 2. SCHÄTZUNG WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Alcon: Capital Group senkt Anteil auf <3% - Blackstone Resources: Brown Christopher meldet Erwerbspositionen von 35,88% - Comet: Norges Bank erhöht Anteil auf 3,04% - Dufry: BlackRock meldet Anteil von 3,2%; Goldman Sachs mit 5,17% - Kuros: Incubation/Aldabra melden Gruppenanteil von 11,66% - Nestlé: Blackrock meldet Anteil von 5% - SoftwareOne: BlackRock meldet Anteil von 5,09% - Sunrise: BlackRock senkt Anteil auf 5,09% - Swiss Re: BlackRock meldet Anteil von 5,22% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - keine Termine Mittwoch: - Bossard: Umsatz Q3 Donnerstag: - Roche: Umsatz Q3 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Gurit: Ergebnis Q3 (nachbörslich) - Temenos: Ergebnis Q3 (nachbörslich; Conf Call 18.30 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - DE: ZEW-Index 10/20 (11.00 Uhr) - US: Verbraucherpreise 09/20 (14.30 Uhr) Realeinkommen 09/20 (14.30 Uhr) IWF und Weltbank, Jahrestagung (online) Pk zum World Economic Outlook (14.30 Uhr) - CH: EFV/SNB Eidgenössische Anleihe - Ergebnis (Mittwoch) BFS: Produzenten- und Importpreisindex September 2020 (Donnerstag) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.10.2020 Übernahmeangebote: - Sunrise: Angebot Liberty Global (Nachfrist 15. - 28.10.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Pargesa (Datum noch nicht bekannt) - Sunrise (geplant nach Übernahme durch Liberty) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Dufry (Kapitalerhöhung Bezugsfrist 12. - 19.10.) - Kuros (Kapitalerhöhung Bezugsfrist 8. - 19.10.) - Idorsia (Kapitalerhöhung, Bookbuilding HEUTE bis 21.10.) Indexanpassungen: - Tecan steigen für Sunrise in den SMIM auf (per 16.10.) - Swissquote steigen in den SPI Mid auf (per 16.10.) EX-DIVIDENDE DATEN: per 22.10: - Dormakaba (10,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.11 Uhr) - EUR/CHF: 1,0730 - USD/CHF: 0,9096 - Conf-Future: -31 BP auf 171,59% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,487% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,43% auf 10'364 Punkte - SLI (Montag): +0,69% auf 1'592 Punkte - SPI (Montag): +0,49% auf 12'948 Punkte - Dax (Montag): +0,67% auf 13'138 Punkte - CAC 40 (Montag): +0,66% auf 4'979 Punkte

awp-robot/sw/tt