Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG Nach dem freundlichen Wochenanfang dürfte der Schweizer Aktienmarkt am Dienstag zunächst etwas richtungslos in den Handel starten. Am Montag hatte der Leitindex SMI nach den Gewinnen der Vorwoche erneut leicht zugelegt. Die Vorgaben aus Übersee sollten im Verlauf denn auch am Dienstag stützen. - SMI vorbörslich: +0,03% auf 10'460,87 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +1,18% auf 27'993 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +1,87% auf 11'057 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -0,55% auf 23'430 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Lonza und Humanigen bauen Kapazitäten für Covid-19-Kandidaten aus vorbörsliche Indikation +1,4% - Roche und das Unispital Basel mit Schulterschluss in Krebsbehandlung - Aryzta: VRP-Kandidat Andreas Schmid nimmt sich aus dem Rennen - Ascom-Aktionärsgruppe um Veraison löst sich auf - Dufry erhält Konzession am Flughafen Sabiha Gökçen in Istanbul (HEADLINE) - Wisekey sichert SARS-CoV-2-Test von Digital Diagnostics (HEADLINE) - Crealogix 2019/20: Reinverlust 5,4 Mio Fr. (VJ -6,3 Mio) Erneut kein Dividendenvorschlag 2020/21: EBITDA-Marge über dem bereinigten EBITDA von 19/20 erwartet - Helvetia H1: Bruttoprämien 5,66 Mrd Fr. (VJ 5,97 Mrd) Combined Ratio 95,9% (VJ 92,5%) Nettoergebnis -16,9 Mio Fr. (VJ 289,7 Mio) Eigenkapital 6,24 Mrd Fr. (VJ 5,57 Mrd) Sind zuversichtlich, die Ziele von helvetia 20.20 zu erreiche im ersten Halbjahr mit 16,9 Millionen Franken Verlust (HEADLINE) - Leclanché stellt sich neu auf Zwei selbständig operierende Firmen entstehen Brückenfinanzierung von 34 Mio Fr. von grösstem Aktionär Umwandlung von 61 Mio Fr. Schulden in Eigenkapital - Newron H1: Ergebnis -10,5 Mio EUR (VJ -14,0 Mio) Liquide Mittel 39,4 Mio EUR (Ende 2019: 39,2 Mio) - Relief Therapeutics H1: Gewinn 8,25 Mio Fr. (VJ -0,556 Mio) EBITDA -1,250 Mio Fr. (VJ -0,532 Mio) Neubertung von pot. Coronamittel - Siegfried wird Impfstoff von Biontech und Pfizer abfüllen Wert Biontech-Auftrag liegt im hohen zweistelligen Mio-Bereich Vorbörsliche Indikation +1,9% NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS: Norges Bank senkt Anteil auf 2,86% - Credit Suisse: BlackRock meldet Anteil von 5,01% - Dufry: BlackRock meldet Anteil von 2,99% - MCH: Aleks Rubin meldet Anteil von 4,02% - Mobilezone: BlackRock meldet Anteil von 2,93% - Siegfried: Norges Bank meldet Anteil von 2,94% - Zur Rose: BlackRock meldet 2,64%, UBS von 10,22%, JPMorgan von 3,002% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Crealogix: Conf. Call Ergebnis 2019/20 (11.00 Uhr) - Helvetia: Ergebnis H1 + MK Mittwoch: - BVZ: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.30 Uhr) - SoftwareONE: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - GV: Aryzta mit aoGV (Wahlen VR etc.) Donnerstag: - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: BFS: Produzenten- und Importpreisindex August 2020 (08.30 Uhr) - GB: Arbeitslosenzahlen August (08.00 Uhr) - EU: Arbeitskosten Q2 (11.00 Uhr) - DE: ZEW-Konjunkutrerwartungen September (11.00 Uhr) - US: Empire State Index September (14.30 Uhr) Im- und Exportpreise August (14.30 Uhr) Industrieproduktion August (15.15 Uhr) Kapazitätsauslastung Augsut (15.15 Uhr) API Ölbericht Woche (22.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.09.2020 - SIX Indexanpassungen mit Wirkung per 21.9.: SMI: Partners Group IN - Adecco OUT SLI: Straumann IN - Vifor OUT SMIM: Adecco, SIG Combibloc, Galenica, Cembra Money Bank IN Partners Group, Swatch Group N, Bucher, Dormakaba OUT Übernahmeangebote: - Sunrise: Liberty Global bietet 110 Fr./Aktie (11.9. - 8.10.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - BFW (von SIX bewilligt, Datum noch nicht bekannt) - Pargesa (Datum noch nicht bekannt) - Sunrise (geplant nach Übernahme durch Liberty) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per 16.9.: - Richemont (1,00 Fr.) per 18.09.: - Logitech (0,8029 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.12 Uhr) - EUR/CHF: 1,0782 - USD/CHF: 0,9066 - Conf-Future: +18 BP auf 171,27% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,467% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,17% auf 10'457 Punkte - SLI (Montag): +0,20% auf 1'587 Punkte - SPI (Montag): +0,14% auf 12'962 Punkte - Dax (Montag): -0,07% auf 13'194 Punkte - CAC 40 (Montag): +0,35% auf 5'052 Punkte

awp-robot/sw/