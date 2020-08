Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG - Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich zur Wochenmitte eine Stabilisierung der Kurse ab. Insgesamt blieben die Märkte aber noch auf Richtungssuche, sagten Händler. - SMI vorbörslich: +0,07% auf 10'175,61 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -0,24% auf 27'778 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +0,73% auf 11'211 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +0,24% auf 23'107 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Alcon Q2: Umsatz 1,20 Mrd USD (AWP-Konsens: 1,22 Mrd) Ergebnis je Aktie -0,86 USD (AWP-Konsens: -0,50) Operatives Ergebnis -466 Mio USD (AWP-Konsens: -275 Mio) Operatives Core-Ergebnis -79 Mio USD (AWP-Konsens: +41 Mio) Reinergebnis -422 Mio USD (VJ -390 Mio) Sequenzielle monatliche Verbesserungen seit April 2020: Können weiterhin keine Guidance geben wegen Corona-Pandemie vorbörsliche Indikation -0,9% - Roche arbeitet mit Regeneron bekannt für REGN-COV2-Antikörperkombinationen - Sonova führt Technologieplattform Paradise ein - Achiko meldet provisorisches Patent für Corona-Testkit Regenacellx.sl an - Aryzta-Aktionär Veraison geht nicht von vorliegendem Übernahmeangebot aus - Dufry: Transaktion über rund 311 Mio USD durch Kapitalerhöhung finanziert kauft alle ausstehenden Hudson-Aktien für 7,70 USD rechnet mit Kosteneinsparungen von 20 Mio Fr. bei Hudson-Transaktion will Hudson re-integrieren - Delisting der Aktien in USA geplant vorbörsliche Indikation -0,8% - Ina Invest H1: Ergebnis aus Neubewertungen 0,5 Mio Fr. Konzernergebnis -1,9 Mio Fr. - Implenia H1: Umsatz 1'926 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2'059 Mio) EBITDA 101,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 103,4 Mio) Konzernergebnis 53,6 Mio Fr. (VJ 0,5 Mio) Ergebnis aus Ina Invest Transaktion 107,1 Mio Fr. Ina Invest-Transaktion überkompensiert Covid-19-Auswirkungen Umsetzung der Strategie zeigt Wirkung wie geplant 2020: Guidance bestätigt - EBITDA-Wachstum erwartet (vor Covid-19) - Orascom DH H1: Gruppenumsatz 164,0 Mio Fr. (VJ 223 Mio) Nettoergebnis -19,2 Mio Fr. (VJ -1,5 Mio) - Orior H1: EBIT 10,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 12,5 Mio) EBITDA 23,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 25,2 Mio) Reingewinn 8,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 10,5 Mio) Präsentieren neue Strategie " 2025" am 9.11. 2021: Gutes Wachstum und weitere Steigerung der EBITDA-Marge erwartet gibt weiterhin keinen konkreten Ausblick zu 2020 ab H2: Deutliche Verbesserung der EBITDA-Marge erwartet (H1: 8,2%) Erwarten weitere Erholung bei Food Service und gutes Retailgeschäft - Sensirion H1: Umsatz 113,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 113,0 Mio) EBITDA bereinigt 22,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 21,5 Mio) Reinergebnis +11,1 Mio Fr. (VJ -1,9 Mio) 2020: Umsatzprognose auf 210-230 Mio Fr. konkretisiert Ausblick angesichts Corona schwierig abzuschätzen Bruttomarge und adj. EBITDA-Marge etwa auf Niveau H1 erwartet - Warteck Invest H1: Gewinn inkl. Neubew. 15,9 Mio Fr. (VJ 20,6 Mio) EBIT exkl. NB 12,8 Mio Fr. (VJ 13,0 Mio) Leerstandsquote 3,4% (VJ 5,3%) Warteck 2020: Auswirkungen der Corona-Krise nicht abschliessend bekannt Zuversichtlich, Leerstände im Portfolio tief zu halten - Zur Rose H1: EBITDA -24,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: -6,8 Mio) Reinergebnis -52,3 Mio Fr. (VJ -17,1 Mio) Aufwendungen für Akquisitionen drücken Ergebnis bestätigt Ziele für 2020 erwartet 2021 deutliches Wachstum bei rezeptpflichtigen Medikamenten vorbörsliche Indikation -1,8% NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Repower schreibt im ersten Halbjahr 41 Millionen Franken Gewinn - Raiffeisen H1: Reingewinn 346 Mio Fr. (VJ 355 Mio) Geschäftserfolg 513 Mio Fr. (VJ 446 Mio) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - GB: Verbraucherpreise Juli +0,4 % GG VM (Prognose -0,1) Verbraucherpreise Juli +1,0% GG VJ (Prognose +0,6) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Aryzta: Norges Bank senkt Anteil auf 4,22% - CPH: Nachlass Ella Schnorf meldet 7,15% - Credit Suisse: BlackRock meldet leicht tieferen Anteil von 4,98% - Hochdorf: Bermont Master Fund meldet Anteil von 14,55% - Komax: BlackRock meldet tieferen Anteil von 2,998% - Landis+Gyr: Norges Bank meldet Anteil von 3,01% - Phoenix Mecano: Credit Suisse Funds senken Anteil unter 3% - Relief Therapeutics: Michel Dreano meldet Anteil von 0,1894% - Siegfried: Norges Bank meldet Anteil von zuletzt 2,97% - Wisekey: Terren S. Peizer meldet Anteil von 6,79% - Zur Rose: BlackRock erhöht Anteil auf 3,34% PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Implenia: Webcast H1 - Orascom DH: Conf. Call Q2 - Orior: Conf. Call H1 - Sensirion: Conf. Call H1 - Zur Rose: MK H1 GV: Klingelnberg Donnerstag: - BCV: Ergebnis + MK H1 - Kudelski: Ergebnis + Webcast H1 - Luzerner KB: Ergebnis + MK Q2 - Meier Tobler: Ergebnis H1 - Siegfried: Ergebnis + Conf. Call H1 - Von Roll: Ergebnis H1 Freitag: - Flughafen Zürich: Ergebnis H1 - Adval Tech: Ergebnis H1 - Bachem: Ergebnis H1 - Ems-Chemie: Reingewinn H1 - Mobilezone: Ergebnis + Conf. Call H1 - Nebag: Ergebnis H1 - U-blox: Ergebnis H1 - Edisun Power: Ergebnis H1 (nachbörslich) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - DE: Anleihe / Laufzeit: 30 Jahre / Volumen 1,5 Mrd EUR (11.30 Uhr) - EU: Leistungsbilanz Juni (10.00 Uhr) Verbraucherpreise Juli (11.00 Uhr) - US: EIA Ölbericht Woche (16.30 Uhr) FOMC-Sitzungsprotokoll 28./29.07.2020 (20.00 Uhr) - CH: Aussenhandel/Uhrenexporte Juli 2020 (Donnerstag) Produktions-, Auftrags- und Umsatzstatistik sek. Sektor im Q2 (Donnerstag) Schweizerische Arbeitskräfteerhebung Q2 (Donnerstag) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.08.2020 - SIX Indexanpassungen mit Wirkung per 21.9.: SMI: Partners Group IN - Adecco OUT SLI: Straumann IN - Vifor OUT SMIM: Adecco, SIG Combibloc, Galenica, Cembra Money Bank IN Partners Group, Swatch Group N, Bucher, Dormakaba OUT Übernahmeangebote: - Sunrise: Liberty Global bietet 110 Fr./Aktie Angebot geplant vom 11.9. - 8.10. EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.18 Uhr) - EUR/CHF: 1,1943 - USD/CHF: 0,9027 - Conf-Future: -23 BP auf 174,02% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,454% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -0,58% auf 10'168 Punkte - SLI (Dienstag): -0,70% auf 1'554 Punkte - SPI (Dienstag): -0,43% auf 12'660 Punkte - Dax (Dienstag): -0,30% auf 12'882 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -0,68% auf 4'938 Punkte

