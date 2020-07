Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG Die Einigung der EU-Staaten auf ein billionenschweres Finanzpaket zur Bekämpfung der Corona-Wirtschaftskrise dürfte der Börse Auftrieb verleihen. Das Paket ist aber noch nicht in trockenen Tüchern. - SMI vorbörslich: +0,43% auf 10'515,86 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,03% auf 26'681 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +2,51% auf 10'767 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,77% auf 22'893 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Givaudan H1: Umsatz 3,22 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 3,25 Mrd) EBITDA 734 Mio Fr. (AWP-Konsens: 717 Mio) EBITDA-Marge 22,8% (AWP-Konsens: 22,1%) Reingewinn 413 Mio Fr. (AWP-Konsens: 411 Mio) Mittelfristziele zu org. Wachstum 4-5% und FCF 12-17% bestätigt Luxusparfümerie leidet unter Corona zeigt als Zulieferer für Artikel täglichen Bedarfs defensive Stärke vorbörsliche Indikation +0,9% - Kühne+Nagel H1: Nettoumsatz 9'808 Mio Fr. (VJ 9'433 Mio) Rohertrag 3'650 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3'621 Mio) EBIT 419 Mio Fr. (AWP-Konsens: 341 Mio) Reingewinn nach Mind. 308 Mio Fr. (AWP-Konsens: 262 Mio) Haben in der Coronakrise Marktanteilsgewinne realisiert Dividende von 4,00 Fr pro Aktie für 2019 vorgeschlagen CFO: Spüren wieder eine Aufwärtstendenz in der Branche Interesse an M&A im Raum Asien bleibt weiter bestehen Vor allem in Nordamerika wurde Personalbestand reduziert Volumina bis Jahresende werden unter 2019-Niveau bleiben 2020: Werden Corona-Auswirkungen weiter aufmerksam verfolgen vorbörsliche Indikation +2,5% - Logitech Q1: Umsatz 791,9 Mio USD (AWP-Konsens: 710,9 Mio) EBIT (non-GAAP) 117,3 Mio USD (AWP-Konsens: 70,3 Mio) Reingewinn 72,1 Mio USD (AWP-Konsens: 46,1 Mio) Videokonferenzsysteme und Webcams besonders gefragt Haben vom beschleunigten Trend zu Homeoffice profitiert 2020/21: EBIT (non-GAAP) von 410 bis 425 Mio USD erwartet Umsatzwachstum neu 10 bis 13 Prozent vorbörsliche Indikation +5,5% - Novartis Q2: Umsatz Gruppe 11,3Mrd USD (AWP-Konsens: 11,9 Mrd) Reingewinn 1,87 Mrd USD (VJ 2,1 Mrd) Core-EBIT 3,67 Mrd USD (AWP-Konsens: 3,65 Mrd) Core-EPS 1,36 USD (AWP-Konsens: 1,35 USD) Effekt der Vorratskäufe aus Q1 hat sich weitgehend umgekehrt Umsatz Zolgensma 205 Mio USD (Q1: 170 Mio; Q4: 186 Mio) Umsatz Entresto 580 Mio USD (Q1: 569 Mio; Q4: 518 Mio) Umsatz Cosentyx 944 Mio USD (Q1: 930 Mio; Q4: 965 Mio) Umsatz Innovative Med. 9,19 Mrd USD (AWP-Konsens: 9,45 Mrd) Umsatz Sandoz 2,16 Mrd USD (AWP-Konsens: 2,372 Mrd) Weniger Neubehandlungen und Rückgang Arztbesuche Situation verbesserte sich gegen Ende des Quartals COVID-19 hat sich im April und Mai negativ auf Umsätze ausgewirkt Arzneimittelentwicklung läuft mit tragbaren Unterbrechungen weiter CEO: Erwarten ein stabiles Umsatz-Wachstum im H2 Sehen gute Signale mit SMA-Mittel Zolgensma in EU Haben Angebots-Probleme mit Kymriah lösen können Haben kein Interesse daran, in Impfstoff-Forschung einzusteigen Planen keine Stellenstreichungen wegen Covid-19 Kostensenkungen werden Gewinn massgeblich beeinflussen Grossteil der Vorratskäufe aus Q1 wurde im Q2 umgekehrt 2020: Prognose konkretisiert Umsatzplus im mittleren 1-stelligen %-Bereich erw. operat.Kernergebnisplus im niedrigen 2-stelligen %-Bereich erw vorbörsliche Indikation -0,1% - SGS H1: Umsatz 2,65 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 2,72 Mrd) Organisches Umsatzwachstum -10,4% (AWP-Konsens: -10,1%) EBIT (adj.) 330 Mio Fr. (AWP-Konsens: 310 Mio) Reingewinn nach Minderheiten 171 Mio Fr. (VJ 377 Mio) Auf Gruppenebene wurde Tiefpunkt im April erreicht 2020: Schwierig einen Ausblick fürs ganze Jahr zu machen vorbörsliche Indikation -0,7% - SGS und AstraZeneca kooperieren bei Covid-19-Impfstoffkanditat - UBS Q2: Reinergebnis 1'232 Mio USD (AWP-Konsens: 932 Mio) Ergebnis vor Steuern 1'582 Mio USD (AWP-Konsens: 1'276 Mio) Nettowertberichtigungen für Kreditrisiken 272 Mio USD (VQ 268 Mio) Netto-Neugeld Vermögensverwaltung (GWM) +9 Mrd USD Verwaltete Vermögen (AuM) 3588 Mrd USD (31.3.: 3236 Mrd) Restrukturierungskosten 23 Mio USD (VQ 86 Mio) Geschäftsaufwand 5'821 Mio USD (AWP-Konsens: 5'852 Mio) Geschäftsertrag 7'403 Mio USD (AWP-Konsens: 7'297 Mio) Cost-Income-Ratio 75,8% (Ziel: 75-78%) Ausgewiesene Rendite (RoCET1) 13,2% (Ziel: 12-15%) Harte Kernkapitalquote (CET1, vollst. umgesetzt) 13,3% (VQ 12,8%) Leverage Ratio (CET1, vollst. umgesetzt) 3,92% (VQ 3,84%) Vorsteuergebnis GWM 880 Mio USD (VJ 874 Mio) Netto-Marge GWM 14 Basispunkte (VJ 14 BP) Vorsteuergebnis P&CB 238 Mio USD (VJ 390 Mio) Vorsteuergebnis IB 612 Mio USD (VJ 427 Mio) Vorsteuergebnis Group Functions -305 Mio USD (VJ -56 Mio) Vorsteuergebnis Asset Management 157 Mio USD (VJ 124 Mio) Wertberichtigungen etc. dürften im H2 hoch bleiben, aber unter H1 Aktienrückkäufe werden im vierten Quartal evt. wieder aufgenommen Aussagen zu Zeitpunkt und Umfang Wirtschaftserholung schwierig CEO: Beschleunigen Tempo des Wandels, bleiben aber fokussiert einigt sich in Disput mit der US-Börsenaufsicht - Zahlung von 10 Mio USD vorbörsliche Indikation +2,4% - Basilea: Wandelpreis für neue Anleihe bei 62,50 CHF festgesetzt - BLKB H1: Reingewinn 53,0 Mio Fr. (VJ 53,1 Mio) Geschäftserfolg 80,4 Mio Fr. (VJ 77,8 Mio) 2020: Halten vorläufig an Ausblick fest - Evtl. Wertberichtigungen im H2 - CPH H1: Umsatz 231,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 245,1 Mio) EBIT 17,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 17,5 Mio) Reingewinn 27,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 21,1 Mio) Alle Geschäftsbereiche in Gewinnzone 2020: Umsatz und Gewinne werden substanziell sinken Reingewinn im tieferen zweistelligen Millionenbereich - Crealogix 2019/20: Umsatz +1,7% auf 103,7 Mio CHF Adjustierter EBITDA von 2,4 Mio CHF Einmalige Rückstellungen von 7,0 Mio CHF getätigt EBITDA von -4,6 Mio CHF Im Zuge Reorganisation werden rund 10% der Stellen abgebaut - GF H1: Umsatz 1,53 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 1,46 Mrd) EBIT 57 Mio Fr. (AWP-Konsens: 27 Mio) Reingewinn n.M. 34 Mio Fr. (AWP-Konsens: 13 Mio) Covid prägte Semester auf "noch nie dagewesene Weise" Insbesondere Automobil- und Luftfahrtindustrie betroffen GF: Kostensbasis wurde rasch reduziert Portfolio dank höherem Anteil von Piping Systems stabiler Unsicherheiten für H2 bleiben hoch GF H2: Erste Anzeichen für Stabilisierung Resultat auf ähnlichem Niveau wie H1 erwartet - Intershop will noch 2020 Baugesuch für AuPark einreichen - Lindt&Sprüngli H1: Umsatz 1,53 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 1,51 Mrd Fr.) Organische Entwicklung -8,1% (AWP-Konsens: -9,1%) EBIT 17,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 32,9 Mio) Reingewinn 19,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 6,6 Mio) Im Vorjahresvergleich verdoppelte sich das Onlinegeschäft Trotz herausforderndem Umfeld weiterhin Marktanteilsgewinne Mittelfr. Ziele unverändert - Aufholeffekt beim Umsatz 2021 2020: Org. Umsatzrückgang in Höhe von 5-7% Operative Gewinnmarge von rund 10% - Plazza erwartet Erfolg aus Neubewertung im 1. HJ von mehr als 18,5 Mio Fr. erwartet im 1. HJ Resultat im Rahmen der Erwartungen verzeichnet nur unwesentliche Auswirkungen von COVID-19 - SFS H1: Nettoumsatz 775,6 Mio Fr. (VJ 868,4 Mio) EBIT 71,0 Mio Fr. (VJ 105,5 Mio) Reingewinn 53,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 55,3 Mio) Grösster Umsatzrückgang in der Automobilindustrie Leichte Erholung der Nachfrage im zweiten Halbjahr erwartet Covid belastete insbesondere Q2 Entwicklung in Endmärkten sehr unbterschiedlich H2: Leicht höherer Umsatz bei EBIT-Marge wie im ersten Halbjahr erwartet EBIT-Marge von rund 9,2% erwartet Umsatz über H1 erwartet NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Dufry: BlackRock meldet Anteil von 2,96% - Molecular Partners: Johnson&Johnson senkt Anteil unter 3% - Nestlé: Blackrock meldet Anteil von 4,996% - Pargesa: Parjointco meldet Anteil von 98,46% - Santhera meldet Eigenanteil von 6,41%/63,42% - Swiss Life meldet Eigentanteil von 0,55% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Givaudan: Conf. Call 15.00 Uhr - Kühne + Nagel: Conf. Call 14.00 Uhr - Novartis: Conf. Call 14.00 Uhr - SGS: Conf. Call 14.00 Uhr - UBS: Conf. Call 09.00 Uhr - Georg Fischer: Conf. Call 10.00 Uhr - SFS: Conf. Call 10.00 Uhr - Logitech: Conf. Call 14.30 Uhr Mittwoch: - ABB: Ergebnis Q2 (Conf. Call 9.00 Uhr) - EFG International: Ergebnis H1 (Webcast 09.30 Uhr) - Medacta: Ergebnis H1 (Conf. Call 15.00 Uhr) - Valora: Ergebnis H1 (Conf. Call 08.45 Uhr) - Walliser KB: Ergebnis H1 Donnerstag: - Sika: Ergebnis H1 - Starrag: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Cembra: Ergebnis H1 - Graubündner KB: Ergebnis H1 (MK: 11.30 Uhr) - Idorsia: Ergebnis Q2 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Leonteq: Ergebnis H1 (Conf Call 9.30 Uhr) - Mikron: Ergebnis H1 - Roche: Ergebnis H1 (Conf. Call 13.00 Uhr) - Also: Ergebnis H1 (17.40 Uhr und Conf. Call 18.30 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - US: CFNA-Index 06/20 (14.30 Uhr) API Ölbericht, Woche (22.30 Uhr) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: EZV: Exporte Juni zum VM real +7,9%, nominal +6,9% (saisonbereinigt) EZV: Handelsbilanzüberschuss Juni 2,81 Mrd Fr. (saisonbereinigt) EZV: Importe Juni zum VM real +5,5%, nominal +7,3% (saisonbereinigt) EZV: Uhrenexporte Juni unbereinigt 1,13 Mrd Fr. (nom. -35,1% gg VJ) - Ausland: EX-DIVIDENDE DATEN: per 22.7.: - LUKB (12,50 Fr., Nennwertrückzahlung) - Swiss Life (5,00 Fr., Nennwertrückzahlung) SONSTIGES - DEVISEN/ZINSEN (08.12 Uhr) - EUR/CHF: 1,0744 - USD/CHF: 0,9383 - Conf-Future: -34 BP auf 173,61% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,425% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,58% auf 10'471 Punkte - SLI (Montag): +0,78% auf 1'583 Punkte - SPI (Montag): +0,50% auf 12'945 Punkte - Dax (Montag): +0,99% auf 13'047 Punkte - CAC 40 (Montag): +0,47% auf 5'093 Punkte

awp-robot/sw/ra