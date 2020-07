Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt steuert am Freitag auf eine leicht festere Eröffnung zu. Der Fokus der Investoren richtet sich am Freitag nach Brüssel, wo die EU-Staats- und Regierungschefs über den 750-Milliarden-Euro-Plan gegen die Corona-Pandemie verhandeln werden. - SMI vorbörslich: +0,15% auf 10'448,97 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -0,50% auf 26'735 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -0,73% auf 10'474 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -0,41% auf 22'677 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Ascom H1: Umsatz 133,4 Mio Fr. (VJ 137,0 Mio) Auftragseingang 154,8 Mio Fr. EBITDA 8,4 Mio Fr. (VJ 1,4 Mio) 2020: Prognose bestätigt - tiefes 1-st. Umsatzwachstum erwartet schreibt Verlust von 0,3 Millionen im ersten Halbjahr (HEADLINE) - Basilea: Bei Anleiherückkauf wurde Volumen von 47 Mio Fr. erreicht Anleiherückkauf unter Mindestziel von 90 Mio Fr. - Fundamenta Group expandiert in Deutschland - Orell Füssli: Martina Barth wird Leiterin Verlage per 1. November - Relief Therapeutics begleicht Schulden bei GEM in Aktien - Zur Rose H1: Erwarten inklusive medpex Umsatz von 810 Mio Fr. (+9,2% in LW) Leicht negative bereinigte EBITDA-Marge erwartet 2020: bekräftigt Ziele Gruppe akquiriert Telemedizin-Anbieter TeleClinic Kaufpreis liegt im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich beschliesst Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital gibt bis zu 740'823 neue Namensaktien aus Neue Aktien werden zu 287 Franken das Stück ausgegeben NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Appenzeller Kantonalbank steigert Geschäftserfolg im Halbjahr leicht - Migros Bank H1: Gewinn sinkt 4,8% auf 125,5 Millionen Franken WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Airesis: Gruppe Steinemann meldet Anteil von 13,32% - Aryzta: Norges Bank meldet Anteil von 5,1% - Credit Suisse: BlackRock meldet Erwerbspositionen von 4,82% - Dufry: BlackRock meldet Anteil von 3,3% - Idorsia: Johnson & Johnson senkt Anteil auf 27% - Landis+Gyr: Norges Bank meldet Anteil von 3,16% - Sunrise: BlackRock meldet Anteil von 2,999% - Swiss Re: BlackRock meldet Anteil von 4,99% - Zur Rose: BlackRock meldet Anteil von 2,8% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - GV: Relief Montag: - Julius Bär: Ergebnis H1 (Conf. Call 9.30 Uhr) Dienstag: - Givaudan: Ergebnis H1 (Conf. Call 15.00 Uhr) - Kühne + Nagel: Ergebnis Q2 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Novartis: Ergebnis Q2 (Conf. Call 14.00 Uhr) - SGS: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr) - UBS: Ergebnis Q2 (Conf. Call 09.00 Uhr) - BLKB: Ergebnis H1 - CPH: Ergebnis H1 - Georg Fischer: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Lindt & Sprüngli: Ergebnis H1 - SFS: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Logitech: Ergebnis Q1 (Conf. Call 14.30 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EU: Verbraucherpreise 06/20 (endgültig) (11.00 Uhr) - US: Baugenehmigungen- und beginne 06/20 (14.30 Uhr) Uni Michigan Verbrauchervertrauen 07/20 (vorläufig) (16.00 Uhr) - CH: EZV Aussenhandel/Uhrenexporte Juni 2020/Q2 (Dienstag) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - EX-DIVIDENDE DATEN: per 22.7.: - LUKB (12,50 Fr., Nennwertrückzahlung) - Swiss Life (5,00 Fr., Nennwertrückzahlung) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.07.2020 Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Meyer Burger (Bezugsrechtshandel für Kapitalerhöhung 14. bis 20.07.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,0757 - USD/CHF: 0,9451 - Conf-Future: +66 BP auf 174,36% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,434% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -0,25% auf 10'433 Punkte - SLI (Donnerstag): -0,32% auf 1'576 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,25% auf 12'894 Punkte - Dax (Donnerstag): -0,43% auf 12'875 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -0,46% auf 5'085 Punkte

awp-robot/sw/tt