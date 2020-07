Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG - Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich zum Wochenschluss ein eher verhaltener Auftakt ab. Das Wechselbad zwischen Bangen und Hoffen in Zeiten der Coronakrise ist nach wie vor nicht ausgestanden. Zuletzt haben die steigenden Infektionszahlen für Zurückhaltung bei den Investoren gesorgt. - SMI vorbörslich: -0,20% auf 10'123,41 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -1,39% auf 25'706 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,53% auf 10'548 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -0,74% auf 22'363 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - AMS: Osram-Übernahme erfolgreich abgeschlossen Geben weitere Schritte zu Integration der 2 Unternehmen zeitnah bekannt Gehen davon aus, in Kürze im Osram-Aufsichtsrat vertreten zu sein - Novartis: Phase III-Daten zeigen Vorteil von Enerzair Breezhaler bei Asthma - Basilea: Beginn der Angebotsfrist des Teilrückkaufsangebots für Wandelanleihe - Ems-Chemie 2020: EBIT wird unverändert unter Vorjahresniveau erwartet H1: Umsatz 849 Mio Fr. (AWP-Konsens: 830 Mio) EBIT 229 Mio Fr. (AWP-Konsens: 217 Mio) Dividende 2019 wird mit insgesamt 20 Fr. je Aktie bestätigt Bernhard Merki soll Ulf Berg als VR-Präsidenten ablösen - Glarner Kantonalbank bringt erste Saron-Hypothek für Partner heraus - Huber+Suhner H1: EBIT-Marge zwischen 6% und 7% erwartet Nettoumsatz rund 16 Prozent unter Vorjahreshalbjahr - MCH: gewinnt Familie Murdoch als neuen Investor Lupa und öffentlich-rechtl. Körperschaften sollen je ein Drittel halten plant Kapitalerhöhung im Umfang von 104,5 Mio Fr. Ausgabepreis je neuer Aktie liegt bei 10,50 Fr. James Murdoch und weitere Personen sollen in den VR gewählt werden - Meyer Burger: will Solarzellen und -module in Ostdeutschland produzieren nennt Details zur geplanten Kapitalerhöhung Handel wird heute ausgesetzt - bis 30 Minuten nach GV-Ergebnis Bezugspreis bei Alternative I 0,09 Franken pro Aktie Bezugspreis bei Alternative II auf 0,05 Franken pro Aktie Totaler Bruttoerlös mindestens 150 Mio Fr. - Perrot Duval 2019/20: Umsatz 32,4 Mio Franken Reingewinn 2,4 Mio Fr. (VJ 1,0 Mio Fr.) - Schlatter: Marktumfeld bleibt unsicher und volatil erwartet im H1 tieferen Nettoerlös und Verlust - TX Group H1: Rechnen mit Umsatzrückgang von rund 20 Prozent gegenüber Vorjahr NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - RATING- UND KURSZIELÄNDERUNGEN - LafargeHolcim: Barclays erhöht auf 49 (44) CHF - Overweight - Logitech: Credit Suisse erhöht auf 69 (57) CHF - Outperform - SGS: Société Générale erhöht auf 2400 (2065) CHF - Hold - Temenos: Barclays erhöht auf 118 (109) CHF - Underweight - Barry Callebaut: CS erhöht auf 2100 (2075) CHF - Outperform Goldman Sachs erhöht auf 2195 (2145) CHF - Buy - Dufry: Mainfirst senkt auf Sell (Hold) Mainfirst senkt auf 16 (35) CHF - Sensirion: JPMorgan erhöht auf 51 (36) CHF - Neutral - SIG Combibloc: Goldman Sachs erhöht auf 16,60 (16,20) CHF - Neutral WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Molecular Partners: Sperrgruppe um Amstutz und Stumpp hält 9,28% - Santhera: Credit Suisse Group meldet Anteil von 5,23% - Temenos: DWS senkt Anteil <3% - Wisekey: Nice & Green meldet Anteil von 11,57%, Mark Angelo von 54,39% - Zur Rose: Anteil der Lock up-Gruppe sinkt <3% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Ems-Chemie: MK zum Ergebnis H1 - GV: Meyer Burger mit ao GV zu Kapitalerhöhung Montag: - BC Jura: Ergebnis H1 (nachbörslich) - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Juni 2020 (nachbörslich) Dienstag: - Partners Group: Verwaltete Vermögen H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Orior: Umsatz H1 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - US: Erzeugerpreise 06/20 (14.30 Uhr) - CH: BFS Parahotellerie im Q1 2020 (Dienstag) BFS Produzenten- und Importpreisindex Juni 2020 (Dienstag) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - U-Blox (0,60 Fr.) SONSTIGES - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,0617 - USD/CHF: 0,9421 - Conf-Future: +18 BP auf 173,91% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,415% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -0,34% auf 10'143 Punkte - SLI (Donnerstag): -0,37% auf 1'528 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,28% auf 12'567 Punkte - Dax (Donnerstag): -0,04% auf 12'489 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -1,21% auf 4'921 Punkte

awp-robot/sw/tt