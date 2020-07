Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG - Am Schweizer Aktienmarkt stehen die Zeichen zur Wochenmitte auf weitere Konsolidierung. Nachdem starken Wochenauftakt nähmen Investoren weiter Gewinne mit, bevor in den kommenden Tagen die Berichtssaison dann an Fahrt gewinnt, heisst es im Handel - SMI vorbörslich: -0,56% auf 10'150,53 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -1,51% auf 25'890 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -0,86% auf 10'344 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,63% auf 22'473 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Credit Suisse will sich chinesisches Joint Venture einverleiben - Novartis-Tochter Sandoz liefert Generika an Civica-Spitäler - SGS startet mit Biophytis Studie zur Behandlung von Atemversagen bei Covid-19 - Asmallworld H1: Erwarten Einnahmen über Marke von 5,7 Mio Fr. vom Vorjahr Erwarten positiven EBITDA - Cosmo erhält Marktzulassung in Italien für Rifamycin SV MMX erhält Meilensteinzahlung von 1,5 Mio Euro für ital. Marktzulassung - Kardex H1: Negativer Einfluss von Coronakrise auf Umsatz und Profitabilität Erwarten Auftragsrückgang von 15% und Umsatzrückgang von 10% Erwarten Rückgang EBIT-Marge um 2 Prozentpunkte - Sunrise ernennt Giuseppe Bonina zum neuen Chief Consumer Officer (CCO) - VP Bank übernimmt Private Banking der Öhman Bank - Kundenvermögen 760 Mio EUR NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Swiss-Mutterkonzern Lufthansa beschliesst weitere Einsparungen RATING- UND KURSZIELÄNDERUNGEN - ABB: Deutsche Bank erhöht auf 21 (19) CHF - Hold - UBS: JPMorgan erhöht auf 13 (12) CHF - Overweight Société Générale erhöht auf 12,80 (12,50) CHF - Buy - Gurit: Baader Helvea senkt auf Add (Buy) Baader Helvea erhöht auf 1650 (1450) CHF - Idorsia: JPMorgan startet mit Neutral - Ziel 34 CHF - Leonteq: Research Partners erhöht auf 35 (25) CHF - Verkaufen - Glencore: Jefferies erhöht auf 1,90 (1,80) GBP - Hold WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Aryzta: Gruppe Cobas / Veraison erhöht Anteil 20,01% - Julius Bär: BlackRock meldet leicht tieferen Anteil von 4,99% - Komax: BlackRock meldet leicht höheren Anteil von 3,14% - Molecular Partners: Federated Hermes erhöht Anteil auf 6,15% - Temenos: DWS senkt Anteil auf 4,65% PRESSE MITTWOCH - SFS-Chef erwartet auf dem Bau raschere Erholung als in der Industrie (Fuw) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Hypo Lenzburg: Ergebnis H1 (nachbörslich) Donnerstag: - Barry Callebaut: Volumen/Umsatz 9 Mte Freitag: - Ems-Chemie: Ergebnis und MK H1 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - US: EIA Energieministerium, Ölbericht (Woche) (16:30) Fed-Präsident von Atlanta, Raphael Bostic, hält eine Rede (online) (20:15) Konsumentenkredite Mai 2020 (21:00) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: Seco: Arbeitslosenquote Juni 3,2% (VM 3,4%), saisonber. 3,3% (VM 3,2%) - Ausland: EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Ypsomed (0,20 Fr.) per 10.7.: - U-Blox (0,60 Fr.) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.07.2020 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen: - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - DEVISEN/ZINSEN (08.14 Uhr) - EUR/CHF: 1,0602 - USD/CHF: 0,9428 - Conf-Future: -71 BP auf 172,52% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,387% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -0,44% auf 10'208 Punkte - SLI (Dienstag): -0,41% auf 1'539 Punkte - SPI (Dienstag): -0,39% auf 12'626 Punkte - Dax (Dienstag): -0,92% auf 12'617 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -0,74% auf 5'044 Punkte

