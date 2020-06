Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG - Die Euphorie in der Lockerungsphase aus der Corona-Krise scheint verflogen. Bereits an der Wall Street reagierten die Kurse nur kurz positiv auf das Signal der US-Notenbank Fed, die Zinsen wohl noch für Jahre an der Nulllinie zu halten. Weitere weitere "Fed-Impulse" blieben aber aus. - SMI vorbörslich: -1,75% auf 9'969,70 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): -1,04% auf 26'990 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,67% auf 10'020 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -2,64% auf 22'514 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Lonza gewinnt Auftrag für Thrombose-Medikament Abelacimab von Anthos - Nestlé erwirbt Mehrheitsbeteiligung an US-Firma Vital Proteins - Novartis erhält FDA-Zulassung für neue Etikettierung vom Augenmittel Beovu - Implenia: 59,24% der Bezugsrechte für Ina ausgeübt - Maximalpreis möglich - Hypi Lenzburg arbeitet künftig mit Postfinance-Tochter Valuu zusammen - Medartis ernennt Mareike Loch zum Vice President EMEA - Relief und US-Partner NeuroRx gewinnen weitere Klinik für Testreihe NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Realstone Swiss Property plant Kapitalerhöhung RATING- UND KURSZIELÄNDERUNGEN - Glencore: Deutsche Bank erhöht auf 2,40 (2,20) GBP - Buy - Logitech: Goldman Sachs erhöht auf 64 (57) CHF - Buy - Sunrise: Goldman Sachs erhöht auf 80 (72) CHF - Neutral - Zurich Insurance: Barclays senkt auf 405 (410) CHF - Overweight WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS: BlackRock meldet Anteil von 5,11% - Dufry: Norges Bank meldet Anteil von 5,26% - Georg Fischer: Credit Suisse Funds meldet leicht höheren Anteil von 3,15% - Implenia: Sculptor Capital meldet Anteil von <3%; Norges Bank 3,35% - Landis+Gyr: Norges Bank meldet Anteil von zuletzt 3,12% - Leonteq: Swisscanto Fondsleitung AG meldet Anteil von 3,0304% - Mobimo: BlackRock meldet Anteil von 5,09% - PSP: Alony Hetz Properties & Investments senkt Anteil auf 4,58% - Santhera meldet Eigenanteil von 3,62%/69,96% - Siegfried: Norges Bank meldet Anteil von 3,003% - Vifor: Blackrock meldet tieferen Anteil von 9,42% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Mai 2020 (nachbörslich) - GV: Flughafen Zürich, Sonova Freitag: - Ina Invest: Erstkotierung an SIX Swiss Exchange Montag: - Orascom DH: Ergebnis Q1 (Conf. Call 15.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - US: Erzeugerpreise 05/20 (14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) - CH: BFS - Produzenten- und Importpreisindex Mai 2020 (Montag 08.30 Uhr) WIRTSCHAFTSDATEN - US: Fed belässt Leitzins bei 0,00 bis 0,25% (Prognose 0,00-0,25) ioer-Satz bleibt bei 0,10% Zinsen bleiben niedrig bis die Wirtschaft wieder in der Spur ist erwartet BIP schrumpft 2020 deutlich - Median bei -6,5% erwartet BIP wächst 2021 - Median bei +5,0% Inflation 2020 Median bei +0,8% - 2021 bei +1,6% werden alle Instrumente nutzen um die Wirtschaft zu stützen Coronakrise belastet kurzfristig stark - mittelfristig grosse Risiken SONSTIGES - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): Ina Invest (Spin off Implenia, 1. Handelstag 12.6.) V Zug (Spin off Metall Zug, per 25.6.) - Dekotierungen: LumX: per 30.06.2020 (letzter Handelstag 29.6.) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Walliser KB (3,35 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 1,0715 - USD/CHF: 0,9446 - Conf-Future: +33 BP auf 171,78% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,297% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -0,37% auf 10'147 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,41% auf 1'518 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,34% auf 12'521 Punkte - Dax (Mittwoch): -0,70% auf 12'530 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): -0,82% auf 5'053 Punkte

