Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG - Am Schweizer Aktienmarkt könnte es nach einem kräftigen Plus am Vortag zum Wochenschluss zu Verlusten kommen. Mit Blick auf die Hongkong-Krise und den Konflikt zwischen den USA und China zeichnen sich Gewinnmitnahmen ab. - SMI vorbörslich: -0,70% auf 9'856,93 Punkte (08.01 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -0,58% auf 25'401 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -0,46% auf 9'369 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +0,02% auf 21'920 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche: Alecensa-Daten bestätigen Überlebensvorteil bei Lungenkrebs - Rieter: COVID-19 führt seit Ende März zu sehr niedriger Nachfrage Verlust im H1 im mittleren zweistelligen Millionenbereich erwartet Kapazitätsanpassung durch Kurzarbeit in der Schweiz und in DE geplant Stornierungen von Bestellungen unter 5% des Bestellungsbestandes Management und -VR verzichten temporär auf 10%-20% der Vergütung vorbörsliche Indikation -2,3% - Dottikon ES 2019/20: Umsatz 174,8 Mio Fr. (VJ 147,7 Mio) EBIT 36,6 Mio Fr. (VJ 20,2 Mio) Reingewinn 33,2 Mio Fr. (VJ 16,3 Mio) Erneut Verzicht auf Dividende 2020/21: Anstieg des Umsatzes über Vorjahresniveau erwartet Pläne für externe Finanzierung von Kapazitätsausbau - Pierer: Neueinstellung von 70 Mitarbeitern nach Beendigung der Kurzarbeit Positive Marktentwicklungen nach Shutdown-Aufhebung - Calida: Verkauf der Tochter OXBOW an französische Rainbow - Cassiopea kündigt Kapitalerhöhung in Höhe von 23,25 Millionen Euro an - Helvetia nimmt mit neuem Immobilienfonds 450 Millionen Franken ein - Kudelski-Tochter geht Partnerschaft mit Landhockey-Weltverband ein - Medacta erhält Zulassung für Mecta-C-Plattform in Australien - Perfect Holding in Verhandlungen mit einem möglichen Käufer - Santhera erhält in EU Fristverlängerung für Puldysa-Zulassungsantrag - Moody's bestätigt Aa2-Rating für Berner Kantonalbank NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Axa verliert 2019 im BVG-Geschäft an Umfang RATING- UND KURSZIELÄNDERUNGEN - Burkhalter: Research Partners senkt auf Halten (Kaufen) - Ziel 65 CHF - Clariant: Société Générale senkt auf 20 (24) CHF - Buy - PSP Swiss Property: Baader Helvea senkt auf 118 (133) CHF - Add - SPS: Baader Helvea senkt auf Reduce (Add) Baader Helvea senkt auf 88 (108) CHF - Temenos: JPMorgan senkt auf Neutral (Overweight) - Ziel 140 CHF WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Aryzta: Gruppe Cobas/Veraison meldet Anteil von 17,82% - DKSH: Matthews Pacific Tiger Fund senkt Anteil unter 3% - Spice PE: OAM European Value Fund senkt Anteil auf <3% - Stadler Rail: RAG-Stiftung senkt Anteil auf 4,5% - Swiss Life: Credit Suisse meldet Anteil von zuletzt 7,3% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Santhera Conf. Call zu Puldysa-Zulassungsantrag Montag: - SIX geschlossen (Pfingstmontag) Dienstag: - Burckhardt: Ergebnis 2019/20 (Webcast 14.30 Uhr) Mittwoch: - GV: AMS WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: KOF-Konjunkturbarometer (09.00 Uhr) - EU: Geldmenge M3 April 2020 (10.00 Uhr) Verbraucherpreise Mai 2020 (vorläufig) (11.00 Uhr) - US: Lagerbestände Grosshandel April 2020 (vorläufig) (14.30 Uhr) Private Einkommen und Ausgaben April 2020 (14.30 Uhr) MNI Chicago PMI Mai 2020 (15.45 Uhr) Uni Michigan Verbrauchervertrauen Mai 2020 (endgültig) (16.00 Uhr) - CH: Publikation Hypo-Referenzzinssatz (Dienstag) Detailhandelsumsätze April (Dienstag) Einkaufsmanager-Index (PMI) Mai (Dienstag) Seco: BIP Quartalsschätzungen Q1 (Mittwoch) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - BKB (3,10 Fr.) - Warteck (70,00 Fr.) SONSTIGES - DEVISEN/ZINSEN (xx.xx Uhr) - EUR/CHF: 1,0692 - USD/CHF: 0,9630 - Conf-Future: +22 BP auf 176,56% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,445% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +2,16% auf 9'926 Punkte - SLI (Donnerstag): +2,26% auf 1'475 Punkte - SPI (Donnerstag): +2,14% auf 12'330 Punkte - Dax (Donnerstag): +1,06% auf 11'781 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +1,76% auf 4'771 Punkte

awp-robot/sw/