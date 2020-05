Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG - Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich eine Gegenbewegung nach dem schwachen Freitag ab. In Marktkreisen wird mangels Impulsen von Unternehmensseite und auch wegen der Feiertage in Grossbritannien und in den USA mit einem eher ruhigen Handelstag gerechnet. - SMI vorbörslich: +0,55% auf 9'742 Punkte - Dow Jones (Freitag): -0,04% auf 24'465 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +0,43% auf 9'325 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +1,48% auf 20'689 Punkte (08:00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Bachem erhöht Produktion von Propofol wegen hoher Covid-19-Nachfrage - Blackstone-Aktionäre genehmigen alle GV-Anträge - Orell Füssli mit Abgang aus der Gruppenleitung NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Aryzta: JO Hambro Capital hält noch 4,03% - Newron: Aviva senkt Anteil leicht auf 6,16% PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: BFS Produktions-, Auftrags- und Umsatzstatistik sek. Sektor Q1 (08.30 Uhr) - DE: ifo-Geschäftsklima Mai 2020 (10.00 Uhr) - CH: EZV Aussenhandel/Uhrenexporte April 2020 (Dienstag) BFS Beschäftigungsbarometer Q1 2020 (Dienstag) CS-CFA Index Mai (Mittwoch) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - CFT (5,00 Fr.) - Galenica (1,80 Fr.) - Romande Energie (36,00 Fr.) - Temenos (0,85 Fr.) per 25.5.: - Alpine Select (1,00 Fr.) - Orell Füssli (6,00 Fr.) - Phoenix Mecano (10,00 Fr.) per 26.5.: - Poenina (1,00 Fr.) WIRTSCHAFTSDATEN - Ausland: DE BIP Q1 -2,2% gg Vorquartal (Prognose -2,2) - 2. Schätzung BIP Q1 -1,9% gg Vorjahr (Prognose -1,9) - 2. Schätzung SONSTIGES - DEVISEN/ZINSEN (08.25 Uhr) - EUR/CHF: 1,0589 - USD/CHF: 0,9736 - Conf-Future: Conf-Future: -29 BP auf 177,24% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,514% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -1,04% auf 9'689 Punkte - SLI (Freitag): -1,12% auf 1'424 Punkte - SPI (Freitag): -1,06% auf 12'084 Punkte - Dax (Freitag): +0,07% auf 11'074 Punkte - CAC 40 (Freitag): -0,02% auf 4'445 Punkte

awp-robot/sw/ys