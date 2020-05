Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Sunrise verklagt Swisscom auf Schadenersatz in Höhe von 350 Mio Fr. Klage wegen Marktmissbrauch bei ADSL-Diensten - Swisscom will Forderung von Sunrise prüfen macht keine Angaben zum hängigen Gerichtsverfahren mit Sunrise hält an Geschäftsprognosen für das Gesamtjahr 2020 fest - Vifor und FMC erreichen zusammen mit ChemoCentryx Studien-Ziele nicht - Lonza-Verwaltungsrat Moncef Slaoui tritt zurück - Leclanché 2019: Umsatz 16,3 Mio Fr. (VJ 48,7 Mio) EBITDA -58,9 Mio Fr (VJ -39,1 Mio) Reinergebnis -83,4 Mio Fr. (VJ -50,7 Mio) Guter Auftragsbestand - Cicor passt Ausblick an - EBIT-Marge H1 etwa 3% - Crealogix und SGKB erweitern Partnerschaft - Kardex kauft Mehrheit an kleiner niederländischer Robotik-Firma Robomotive - SHL-Telemedicine-CEO Yoav Rubinstein tritt zurück - Wisekey-Aktionäre genehmigen an Generalversammlung alle Anträge NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Dufry: BlackRock meldet höheren Anteil von 5,06% - Julius Bär: BlackRock senkt Anteil leicht auf 4,83% - Flughafen Zürich: BlackRock meldet leicht höheren Anteil von 3,05% - Galenica: Norges Bank meldet leicht tieferen Anteil von 2,98% - Orell Füssli: Veraison senkt Anteil auf 2,98% - Schaffner: UBS Fund Management erhöht Anteil auf 10,42% - SoftwareOne: Gruppe Curti/Kohlberg mit noch 31,53%, Gründeraktionäre 31,64% - The Native: FBNK Finance S.a.r.l meldet Anteil von 24,07% - Züblin: Vergrösserte Gruppe Ketterer/Wiederkehr/Schärli meldet 10,21% PRESSE WOCHENENDE - siehe separate Presseschau - AMS will schnelle Integration von Osram (Süddeutsche Zeitung) PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - GV: Dufry, Julius Bär, Jungfraubahn Dienstag: - Julius Bär: Interim Statement 4 Mte - Sonova: Ergebnis + Conf. Call 2019/20 - Lem: Ergebnis + Conf. Call 2019/20 - Züblin: Ergebnis 2019/20 - GV: CFT, Galenica, Medacta, Romande Energie, Valartis Mittwoch: - GV: Temenos, Alpine Select, Orascom DH, Orell Füssli, Phoenix Mecano, Poenina WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - US: NAHB-Index Mai 2020 (16.00 Uhr) WIRTSCHAFTSDATEN - JP: BIP Q1 2020 annualisiert real -3,4 Prozent SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.06. - Übernahmeangebote: - Pargesa: 0,93 GBL-Anteile je Aktie (voraussichtlich 8.5. - 8.6) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): Ina Invest (Spin off Implenia, 1. Handelstag 12.6. vorgesehen) V Zug (Spin off Metall Zug, per 25.6.) - Dekotierungen: LumX: per 30.06.2020 (letzter Handelstag 29.6.) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - BCV: Aktien-Split im Verhältnis von 1:10 beantragt EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Swatch (5,50/1,10 Fr.) - Adval Tech (2,70 Fr.) - Vifor Pharma (2,00 Fr.) - VAT (4,00 Fr.) per 19.5.: - BKW (2,20 Fr.) - SoftwareOne (0,21 Fr.) per 20.5.: - Julius Bär (0,75 Fr.) per 22.5.: - CFT (5,00 Fr.) - Galenica (1,80 Fr.) - Romande Energie (36,00 Fr.) - Temenos (0,85 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0518 - USD/CHF: 0,9716 - Conf-Future: +24 BP auf 177,79% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,524% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +1,36% auf 9'612 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Freitag): +0,37% auf 9'483 Punkte - SLI (Freitag): +0,33% auf 1'372 Punkte - SPI (Freitag): +0,76% auf 11'852 Punkte - Dow Jones (Freitag): +0,25% auf 23'685 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +0,79% auf 9'015 Punkte - Dax (Freitag): +1,24% auf 10'465 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +0,48% auf 20'134 Punkte STIMMUNG - Positive Vorgaben aus Übersee; ruhige Handelswoche erwartet

