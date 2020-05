Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Alcon Q1: Umsatz 1,82 Mrd USD (AWP-Konsens: 1,70 Mrd) Operativer Gewinn (core) 302 Mio USD (AWP-Konsens: 252 Mio) Operativer Verlust 28 Mio USD (AWP-Konsens: -82 Mio) 2020: Unsicherheiten wegen Covid-19 erlauben keinen Ausblick Nachfrage dürfte sich bei Normalisierung im H2 erholen - AMS will Finanzinstrumente im Gesamtnennwert von 27,43 Mio Euro schaffen will bedingtes Grundkapital um bis zu 27,43 Mio Euro erhöhen - Givaudan kündigt Veräusserung des Schmelz- und Reibkäsegeschäfts an Verkaufte Einheit mit Jahresumsatz von 13,5 Mio Fr. - Aryzta: Veraison und Cobas Asset Management bilden Gruppe - 17,3% Gruppe will Firma stärker fokussieren und Komplexität deutlich reduzieren - Mobilezone: Corona wird Geschäft deutlich belasten Reorganisation in Deutschland geplant Abbau von gegen 80 Mitarbeitenden in Deutschland 2020: Rechnen neu mit EBIT 2020 von 38-43 Mio Fr. (bisher: 56-61 Mio) 2021: Erwarten EBIT von 61 bis 66 Mio Fr. - SoftwareOne-Hauptaktionäre platzieren 17,5 Mio Aktien zu 20 Franken Anteil von gut 11 Prozent wechseln damit den Besitzer - Varia US Properties Q1: Bruttoertrag 27,2 Mio USD (VJ 23,1 Mio) Nettobetriebsergebnis 12,9 Mio USD (VJ 10,8 Mio) Per 11. Mai 87% der budgetierten Einnahmen für Mai eingenommen Kommende Monate bez. Mieteinnahmen herausfordender erwartet - Also verstärkt Konzernleitung mit Thomas Meyerhans (General Counsel/HR) - BFW-Generalversammlung lehnt Antrag auf Kapitalherabsetzung ab - EPH will zur GV Präsenz der beiden Grossaktionäre zulassen - Landis+Gyr erhält grösseren Auftrag in den USA - Medacta erhält FDA-Zulassungen für Hüft- und Schulter-Produkte NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Allreal: Norges Bank meldet tieferen Anteil von 2,79% - Galenica: Blackrock meldet Anteil von zuletzt 2,98%, Norges Bank meldet 3,2% - Mobimo: BlackRock meldet Anteil von 5,01% - Swiss Life: Credit Suisse meldet Anteil von 5,75% PRESSE MITTWOCH - Highlight-VRP: Sport1 ist nicht gefährdet (FuW) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Alcon: Conf. Call Q1 - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen April 2020 - GV: Partners Group, Idorsia, Meyer Burger, Nebag, Valiant, Villars, Castle Alternative, DKSH, Hypo Lenzburg, Donnerstag: - Zurich Insurance: Update Q1 (Conf. Call 13 Uhr) - Sunrise: Ergebnis Q1 (Conf. Call 09.30 Uhr) - GV: Adval Tech, APG SGA, SoftwareONE, Swatch, VAT, Vifor Pharma Freitag: - Richemont: Ergebnis 2019/20 (Webcast 09.30 Uhr) - LM Group: Trading Update Q1 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Emissionsergebnis (11:15) EU: Industrieproduktion März 2020 (11:00) US: Erzeugerpreise April 2020 (14:30) Fed-Chef Jerome Powell Teilnahme am Webinar (15:00) EIA Energieministerium, Ölbericht (Woche) (16:30) - CH: BFS: Produzenten- und Importpreisindex April 2020 (Donnerstag) KOF Konjunkturprognose Mai (Freitag) WIRTSCHAFTSDATEN - GB: Industrieproduktion März -4,2% gg VM (Prog -5,6) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.05. - Übernahmeangebote: - Pargesa: 0,93 GBL-Anteile je Aktie (voraussichtlich 8.5. - 8.6) - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): Ina Invest (Spin off Implenia, 1. Handelstag 12.6. vorgesehen) V Zug (Spin off Metall Zug, per 25.6.) - Dekotierungen: LumX: per 30.06.2020 (letzter Handelstag 29.6.) - Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - BCV: Aktien-Split im Verhältnis von 1:10 beantragt EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Vaudoise Assurances (15,00 Fr.) per 14.05.: - BEKB (8,40 Fr.) - Bell (5,50 Fr.) per 15.5.: - DKSH (1,90 Fr.) - Hypo Lenzburg (110 Fr.) - LafargeHolcim (2,00 Fr.) - Pargesa (2,63 Fr.) - Partners Group (25,50 Fr.) - Valiant (5,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0520 - USD/CHF: 0,9691 - Conf-Future: -3 BP auf 177,61% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,479% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -1,21% auf 9'616 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Dienstag): +0,45% auf 9'734 Punkte - SLI (Dienstag): +0,32% auf 1'418 Punkte - SPI (Dienstag): +0,38% auf 12'124 Punkte - Dow Jones (Dienstag): -1,89% auf 23'765 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -2,06% auf 9'003 Punkte - Dax (Dienstag): -0,05% auf 10'820 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,49% auf 20'267 Punkte STIMMUNG - Skeptiker haben Oberwasser - u.a. wegen warnenden Stimmen aus den USA im Zusammenhang mit Lockerungsmassnahmen

tp/rw